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Oasis Resort, il nuovo thriller Netflix che trasforma il paradiso in una trappola: perché questo titolo bollente sarà la serie dell’estate

Un nuovo titolo spagnolo destinato a conquistare il pubblico nei mesi più caldi dell'anno: tutte le curiosità nel video.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dal 19 giugno Netflix punta su un nuovo titolo spagnolo destinato a far parlare di sé. Si chiama Oasis Resort ed è un thriller mistery ambientato in un albergo di lusso dove nulla è come sembra e dove una vacanza da sogno si trasforma rapidamente in un incubo. La serie arriva dalla creatività di Ramón Campos e del team di Bambú Producciones, la casa di produzione che negli ultimi anni ha firmato alcuni dei più apprezzati successi televisivi spagnoli.

La storia è ambientata nell’esclusivo resort Oasis, una struttura riservata alle famiglie più ricche del Paese, dotata di spiagge private, servizi VIP e sistemi di sicurezza apparentemente impenetrabili. Tutto sembra perfetto fino a quando una misteriosa scomparsa costringe la polizia a intervenire. Da quel momento nessuno può lasciare il complesso e ogni ospite, così come ogni dipendente, diventa un potenziale sospettato.

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A guidare il cast troviamo Ana Garcés, già nota al pubblico per La Promesa e Tomy Aguilera, visto in Bienvenidos a Edén. Attorno a loro ruota un ampio ensemble e qualche partecipazioni speciale. I personaggi interpretano sia gli ospiti sia i lavoratori del resort, tutti accomunati da qualcosa da nascondere e da motivazioni che potrebbero influenzare il corso dell’indagine.

Se volete scoprire di più, trovate tutti i dettagli nel Video!

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