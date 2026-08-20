Oasis, la pace 'armata' dei Gallagher diventa un film e arriva a Venezia 2026. Ma una domanda mette in bilico la reunion di Noel e Liam Oasis: Don't Look Back in Anger racconta la reunion di Noel e Liam Gallagher dopo 15 anni di liti, tra backstage, ricordi e vecchie tensioni mai sopite.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Per anni sembrava impossibile rivederli insieme, poi gli Oasis hanno rimesso piede sul palco e trasformato una vecchia ferita in uno degli eventi musicali più attesi degli ultimi tempi. Ma dietro la reunion dei fratelli Gallagher si celano ancora tensioni, rancori e domande che non hanno mai trovato una risposta definitiva. Noel e Liam tornano così a raccontare quella storia con parole tutt’altro che concilianti, nel primo trailer del film documenario Oasis: Don’t Look Back in Anger, che sarà presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia 2026. Di seguito, tutti i dettagli.

Oasis: Don’t Look Back in Anger, le domande e i dubbi dei Gallagher nel trailer del film

Il film documentario Oasis: Don’t Look Back in Anger, che sarà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2026, racconta la reunion degli Oasis dopo 15 anni di separazione, caratterizzati da litigi e tensioni tra Liam e Noel Gallagher. Nel trailer Liam ricorda la fine della band: "Il modo in cui è finita… inaccettabile… non mi è mai andata giù" Noel, invece, manifesta i suoi dubbi sul ritorno insieme: "Non mi vedo proprio su un palco con Liam. Non ho voglia di tornarci con tutta quella tensione. Andrà di nuovo tutto a rotoli?". Gli Oasis si erano sciolti nel 2009 dopo un litigio a Parigi. Quella notte Noel aveva dichiarato: "Con un po’ di tristezza e grande sollievo vi annuncio che stasera ho lasciato gli Oasis. La gente scriverà e dirà quello che vorrà, ma non potevo continuare a lavorare con Liam un giorno di più". Il film, inoltre, mostra prove, backstage e concerti e contiene le prime interviste congiunte dei fratelli dopo oltre 25 anni

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La reunion è stata annunciata nell’estate del 2024, a trent’anni dal debutto con Definitely Maybe. Il successivo tour Oasis Live ’25, sold out in tutto il mondo e da incassi milionari, è al centro del documentario Disney+, diretto da Dylan Southern e Will Lovelace e scritto da Steven Knight.

Oasis, il rapporto di Noel Gallagher con il cinema

Nonostante Liam e Noel Gallagher non abbiano mai intrapreso una vera carriera da attori, Noel ha avuto un ruolo indiretto nel cinema aiutando Bradley Cooper a prepararsi per interpretare Jackson Maine in A Star Is Born. L’attore gli aveva spiegato: "Bradley continuava a ripetermi: ‘Voglio farlo bene. La cosa più difficile al mondo è fingere di essere una rockstar‘". Gallagher ha poi elogiato la prova di Cooper: "Per qualcuno che non suona e non canta non è facile interpretare un ruolo del genere, ma lui lo ha fatto benissimo". Per quella performance, Cooper ricevette una candidatura agli Oscar come Miglior attore protagonista.

Noel ha inoltre riconosciuto nel personaggio una sua caratteristica, un gesto che considera quasi un marchio di fabbrica sul palco: "Ho pensato: Ma questa è la mia mossa, l’ho brevettata io". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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