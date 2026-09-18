Gli Oasis hanno fatto una cosa impossibile: 15 anni al centro della scena senza condividere la stessa stanza. E adesso l'attesissima reunion Liam e Noel Gallagher sono tornati assieme dopo anni nel 2025, raccontando la loro riappacificazione in un documentario presto al cinema

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Due fratelli. Una delle band più grandi degli anni Novanta. Milioni di dischi venduti. Stadi pieni in tutto il mondo. Ma anche insulti, litigi, porte sbattute e una separazione che sembrava definitiva. Per quindici anni Liam e Noel Gallagher, al secolo gli Oasis, hanno fatto una cosa praticamente impossibile: continuare a essere protagonisti della musica mondiale… senza riuscire a stare nella stessa stanza. Poi, però, è successo l’impensabile: gli Oasis sono tornati.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutto ciò che sappiamo sull’atteso documentario sulla reunion degli Oasis. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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