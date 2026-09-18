Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Gli Oasis hanno fatto una cosa impossibile: 15 anni al centro della scena senza condividere la stessa stanza. E adesso l'attesissima reunion

Liam e Noel Gallagher sono tornati assieme dopo anni nel 2025, raccontando la loro riappacificazione in un documentario presto al cinema

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Due fratelli. Una delle band più grandi degli anni Novanta. Milioni di dischi venduti. Stadi pieni in tutto il mondo. Ma anche insulti, litigi, porte sbattute e una separazione che sembrava definitiva. Per quindici anni Liam e Noel Gallagher, al secolo gli Oasis, hanno fatto una cosa praticamente impossibile: continuare a essere protagonisti della musica mondiale… senza riuscire a stare nella stessa stanza. Poi, però, è successo l’impensabile: gli Oasis sono tornati.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutto ciò che sappiamo sull’atteso documentario sulla reunion degli Oasis.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche

Oasis: Don't Look Back in Anger, svelato il primo trailer del film documentario sulla reunion di Liam e Noel Gallagher

Oasis, la pace 'armata' dei Gallagher arriva a Venezia 2026. Ma una domanda mette in bilico la reunion di Noel e Liam

Oasis: Don't Look Back in Anger racconta la reunion di Noel e Liam Gallagher dopo 15...
Oasis: Don't Look Back in Anger, svelato il primo trailer del film documentario sulla reunion di Liam e Noel Gallagher

Venezia 2026, Oasis assenti alla conferenza stampa: cosa è successo? "Erano qui per le foto due minuti fa"

Oasis assenti alla conferenza di Venezia per il documentario: i registi spiegano che...
Oasis

Oasis, il super tour 2027 pronto a sbarcare a Roma: spunta l’indizio social (e due date da segnare). Cosa sappiamo

Il celebre gruppo formato da Liam e Noel Gallagher sta disseminando il web di dettag...
Venezia 2026, il programma completo del 5 settembre: Nanni Moretti e Robert Pattinson attesi al Lido

Venezia 2026, il programma completo del 5 settembre: è il giorno della reunion degli Oasis, Nanni Moretti e Robert Pattinson. Ecco i film più attesi

Il Lido si prepara a una giornata piena e intensa: Il regista italiano porta il suo ...
Oasis

Oasis a Roma: ora è ufficiale. La conferma dell’assessore Onorato e l’annuncio all’Olimpico coi droni. E sale l’attesa per le date

La band di Manchester sarà nella Capitale per il tour 2027. Ad anticiparlo uno show ...
Oasis

Oasis in Italia nel 2027, nel caos di Venezia 83 Liam si lascia sfuggire lo spoiler: la mezza certezza in un calendario che non c'è

Liam Gallagher è sempre lui: ospite a Venezia 83 per 'Oasis: Don't Look Back in Ange...
Victoria De Angelis dei Maneskin

Non solo Maneskin, reunion anche Oasis e Linkin Park: bentornati, ma da dove? Le rimpatriate che non ci hanno mai convinto davvero

Dagli Oasis ai Måneskin, nessun ritorno ci è piaciuto sul serio. Forse perché non so...
Venezia 83, 6 film spiegati in 90 secondi: in uno c'è anche l'attrice chi meriterebbe la Coppa VolpiVenezia 83, 6 film spiegati in 90 secondi: in uno c'è anche l'attrice chi meriterebbe la Coppa Volpi

Venezia 83, 6 film spiegati in 90 secondi: in uno c'è anche l'attrice che meriterebbe la Coppa Volpi

6 film attesissimi alla Mostra del Cinema di Venezia che hanno lasciato un segno: da...
Box Office, Venezia 83 delude al botteghino: Serpenti con Valeria Golino e The Echo Chamber con Luca Marinelli debuttano sotto le aspettative

Venezia 83, Serpenti e The Echo Chamber evitano il flop (per ora) ma Valeria Golino e Luca Marinelli non bastano: il box office di ieri 13 settembre

I due film presentati alla Mostra del Cinema di Venezia hanno fatto il loro debutto ...

Suzuki

Tecnologie diverse per esigenze diverse

Dall'elettrico eVitara all'ibrido plug-in della Across

LEGGI

Personaggi

Patrizia Caselli

Patrizia Caselli
Francesco De Gregori

Francesco De Gregori
Vasco Rossi

Vasco Rossi
Kanye West

Kanye West

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963