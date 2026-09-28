Oasis: Don't Look Back in Anger: quando esce e dove vedere in streaming la reunion della band. La data dell'evento è vicinissima
Liam e Noel Gallagher di nuovo insieme dopo anni e alle prese con un tour mondiale: su Disney+ presto in arrivo il docufilm dopo un passaggio al cinema
È stato ufficialmente svelata la data di uscita di Oasis: Don’t Look Back in Anger, documentario scritto da Steven Knight sulla reunion di Noel e Liam Gallagher. Il docufilm arriverà in streaming su Disney+ e Hulu dopo pochissime settimane dall’uscita al cinema, dando anche a chi ha perso l’occasione in sala di poter scoprire la storia di una riappacificazione che sembrava impossibile.
Quando esce in streaming il docufilm sugli Oasis?
I fan della band possono iniziare a segnare la data sul calendario: dal 9 ottobre 2026 Oasis: Don’t Look Back in Anger sarà disponibile in streaming nel catalogo di Hulu (in America) e Disney+ (in Europa). Ciò avverrà dopo poco più di 2 settimane dalla sua release cinematografica, che lo ha reso il documentario britannico più redditizio del 2026. Descritto come "Un resoconto assolutamente entusiasmante del più grande evento musicale del 2025", il documentario copre l’Oasis Tour ’25, il tour di reunion di Noel e Liam Gallagher, uno degli eventi rock più attesi degli ultimi anni.
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Diretto da Dylan Southern e Will Lovelace, e prodotto da Magna Studios, il docufilm vanta materiali rari e inediti, tra cui le prime interviste congiunte dei due fratelli Gallagher dopo svariati anni, oltre che riprese di molte delle date sold out del tour. Steven Knight, creatore della serie di successo Peaky Blinders nonché grande fan della band, è accreditato come scrittore e ideatore del documentario.
La reunion più attesa del rock sbarca su Disney+
"La grande attesa è finita… Oasis: Don’t Look Back in Anger arriverà al maggior numero di fan possibile grazie a Disney+, e poter offrire filmati mai visti prima è fonte di grandissima eccitazione", ha commentato Angela Jain, Head of Content per Disney+ EMEA. "La reunion degli Oasis è stata uno degli eventi culturali più significativi degli ultimi tempi. Abbiamo visto come il documentario abbia fatto breccia nel pubblico di tutto il mondo, che celebra la forza degli Oasis e della musica attraverso questa storia di reunion così suggestiva ed emozionante", ha continuato.
Lo scorso weekend gli Oasis hanno fatto anche una comparsata al Saturday Night Live UK, esibendosi per la prima volta in uno sketch comico nei panni di un paio di agenti segreti russi che hanno tentato di convincere il Primo Ministro britannico Andy Burnham a unirsi a loro. Il docufilm è una produzione Magna Studios e presentato da Sony Music Vision in collaborazione con Sony Music Entertainment UK. Vi ricordiamo che Oasis: Don’t Look Back in Anger è disponibile in streaming su Disney+ a partire dal 9 ottobre 2026.
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