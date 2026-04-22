Oasis a Roma, Liam Gallagher ‘svela’ il concerto: l’annuncio che fa impazzire i fan (e tre possibili location)
Il cantante britannico è atterrato nella capitale e avrebbe già promesso una data della band nel prossimo futuro: “Suoneremo presto qui”, il rumor
Liam Gallagher è a Roma e gli Oasis lo saranno presto. Nella giornata di oggi, infatti, il cantante è stato avvistato nel centro storico della capitale e, stando ad alcuni rumor, avrebbe già promesso di tornare col fratello Noel e la sua band per un concerto che i fan italiani sognano da tantissimo tempo. Scopriamo tutti i dettagli.
Oasis a Roma: Liam Gallagher è sicuro
"Suoneremo presto qui" la promessa di Liam Gallagher oggi a Roma. Il cantante degli Oasis è volato all’aeroporto di Ciampino con mamma Peggy e la compagna Debbie Gwythe e il trio è stato avvistato nel centro storico della capitale, nei pressi di un hotel extralusso dove avrebbero raggiunto il rooftop. Liam si è concesso una vacanza nella suggestiva cornice romana e, stando alle ultime indiscrezioni, tornerà presto col fratello Noel e la sua band. C’è infatti chi avrebbe sentito il cantante britannico promettere un concerto che, ovviamente, è atteso da anni dai fan. L’ultimo concerto era previsto per il 2009 a Milano, ma fu cancellato a causa della rottura tra Liam e Noel. Ora, però, la recente reunion del gruppo ha riacceso le speranze; le parole del più piccolo dei fratelli Gallagher le alimentano.
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Un’attesa lunghissima: il sogno di vedere gli Oasis in Italia
Il sogno di rivedere gli Oasis in Italia – come detto – è rinato subito dopo l’annuncio della reunion da parte di Liam e Noel Gallagher. Sfumato il live di Milano di ormai più di quindici anni fa, i fan sono tornati a sognare, ma sfortunatamente nel primo tour del 2025 non è stata inclusa nessuna data in Europa. Attualmente gli Oasis non si esibiscono da novembre 2025 (quando chiusero la tournée a San Paolo, in Brasile) e le parole di Liam Gallagher sui piani per quest’anno sono state un po’ contradditorie, non lasciando trapelare alcun indizio. La sensazione è che una tappa a Roma sia nei piani del prossimo tour europeo della band la capitale è prontissima; già due anni fa, appena dopo l’annuncio della reunion, l’assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato candidò la capitale. "Non importa dove, l’importante è che vengano anche qui" dichiarò Ornato, pensando al Circo Massimo o allo stadio Olimpico. Stando agli ultimi rumor anche Tor Vergata sarebbe tra le possibili location.
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