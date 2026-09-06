Oasis in Italia nel 2027, nel caos di Venezia 83 Liam si lascia sfuggire lo spoiler: la mezza certezza in un calendario che non c'è Liam Gallagher è sempre lui: ospite a Venezia 83 per 'Oasis: Don't Look Back in Anger', si è lasciato scappare la possibilità di una data in Italia

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Bastava una parola. Anzi, un solo "sì", pronunciato quasi di sfuggita, per mandare in fibrillazione migliaia di fan italiani. È successo sul tappeto rosso della 83esima Mostra del Cinema di Venezia, dove Liam Gallagher, fermato per un attimo dai microfoni dell’Adnkronos, si è sentito chiedere se gli Oasis sarebbero tornati a Roma l’anno prossimo. Nessun giro di parole: solo un "sì" secco, buttato lì come se fosse la cosa più naturale del mondo.

Un’affermazione minima, quasi casuale, ma che in un attimo si è trasformata nella conferma più concreta arrivata finora sul possibile tour italiano della band nel 2027. Perché di indizi, in realtà, ne circolavano già parecchi, ma mai nessuno era arrivato direttamente dalla bocca di uno dei due fratelli.

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A Venezia, Liam e Noel erano arrivati per presentare il documentario Oasis: Don’t Look Back in Anger, ma lo avevano fatto a modo loro: pollice medio alzato contro le regole non scritte del festival. In conferenza stampa non si sono presentati, c’èerano solo alla prima serale in Sala Grande, tra flash e urla di una folla che li aspettava da ore, e qualche parola concessa al volo durante il photocall.

Le date sospette: da Roma a Milano, cosa dice il presunto calendario 2027

Proprio mentre il red carpet veneziano infiammava i social, il tabloid britannico The Sun ha rilanciato un itinerario che da giorni faceva il giro della Rete: due tappe allo Stadio Olimpico di Roma, fissate al 24 e 25 luglio 2027. Una notizia che, sommata al "sì" di Liam, ha reso la voce ancora più credibile agli occhi dei fan.

Ma non finisce qui. In un’altra versione dello stesso presunto calendario spunta anche Milano, con due date a San Siro il 17 e il 18 luglio. Se su Roma si discute ormai da mesi, l’ipotesi milanese è invece una novità quasi inaspettata, che riaccende le speranze di chi vive al nord e sperava in una tappa più vicina a casa.

Va detto con onestà, però, che si tratta ancora di ipotesi non confermate. The Sun non è esattamente sinonimo di rigore giornalistico, e la curiosità del destino ha voluto che proprio la storia (controversa) di quel giornale sia raccontata in Ink, il film di Danny Boyle presentato quest’anno proprio a Venezia.

Teaser, indizi social e la residency che fa sognare i fan

Nell’attesa di un comunicato ufficiale, che secondo molti osservatori potrebbe arrivare a breve, sono i canali social della band a tenere accesa la fiamma. Due teaser pubblicati nelle ultime settimane sono già stati passati al setaccio dai fan più attenti, che li hanno interpretati come riferimenti a due tappe fuori dall’Italia: una al Celtic Park di Glasgow, lo storico stadio da circa 60mila posti che ospita le partite del Celtic, e una vera e propria residency in uno stadio di Manchester.

Insomma, tra un "sì" rubato sul red carpet, calendari che circolano senza conferme e teaser da decifrare come geroglifici, il puzzle del tour 2027 degli Oasis si arricchisce di un altro tassello. Manca ancora l’ufficialità, certo, ma la sensazione, tra i fan italiani, è che la festa si stia avvicinando sul serio. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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