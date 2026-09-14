Oasis a Roma: ora è ufficiale. La conferma dell’assessore Onorato e l’annuncio all’Olimpico coi droni. E sale l’attesa per le date
La band di Manchester sarà nella Capitale per il tour 2027. Ad anticiparlo uno show luminoso allo stadio, poi il messaggio social del responsabile ai Grandi Eventi. Ecco i dettagli.
Ieri, domenica 13 settembre, sopra il cielo dello Stadio Olimpico è arrivata la conferma definitiva. Gli Oasis saranno in concerto a Roma nel 2027, a quasi 20 anni dalla loro ultima apparizione, come da giorni si ipotizzava dopo un video social ‘ammiccante’ postato proprio dalla band di Manchester. Il momento in cui uno show di droni ha riprodotto il logo del gruppo è stato ricondiviso dallo stesso Alessandro Onorato, assessore capitolino ai Grandi Eventi, che in sostanza ha messo il sigillo istituzionale alla questione. E intanto, entro oggi, si attendono le date ufficiali (probabilmente due) con ulteriori indicazioni sull’apertura delle prevendite. Ecco qui sotto tutti i particolari.
Oasis a Roma, lo show dei droni all’Olimpico e la conferma dell’assessore Onorato
Uno sciame luminoso di droni ha invaso lo Stadio Olimpico di Roma, ieri, per annunciare senza troppi giri di parole che sì, come si pensava da tempo, gli Oasis torneranno a suonare nella capitale. La stessa trovata pubblicitaria aveva sorvolato, poche ore prima, anche l’Etihad Stadium del Manchester City, altra tappa obbligata del tour 2027 dei fratelli Liam e Noel Gallagher. E così la Città Eterna si aggiunge ufficialmente al calendario, insieme anche a Glasgow, Parigi e Monaco. E sale l’attesa per i fan italiani, che intanto sono stati rassicurati dall’amministrazione cittadina nella persona di Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi.
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Onorato, infatti, ha dato pieno peso istituzionale al ritorno in città della band riprendendo il video dei droni sui propri canali social. E aggiungendo il commento secco, ma inequivocabile, "Gli Oasis a Roma". D’altronde, l’amministrazione comunale della Capitale lavorava da oltre due anni all’evento, tentando di convincere i favolosi fratelli di Manchester a sbarcare in città. E lo stesso Liam, pizzicato da un fan a Roma la scorsa primavera, aveva commentato così la possibilità di un concerto nel 2027: "Senza dubbio".
L’attesa per le date ufficiali del tour degli Oasis
Si avvicina intanto l’annuncio ufficiale del calendario definitivo 2027 per gli Oasis. Secondo quanto trapelato online, le date verranno svelate oggi, lunedì 14 settembre, alle ore 17:00 italiane. E le prime anticipazioni parlano di due serate consecutive all’Olimpico, sabato 24 e domenica 25 luglio 2027. Insieme alle date, dovrebbero essere comunicati anche prezzi dei biglietti, settori e canali di vendita disponibili. Mentre resta da capire quando effettivamente sarà possibile acquistare i ticket. Secondo alcune fonti citate da Sky Tg24, l’apertura delle vendite potrebbe arrivare già sabato 19 settembre, ma anche in questo caso manca l’ufficialità.
Per l’amministrazione di Roma resta comunque una soddisfazione non da poco, impreziosita dall’annuncio, per l’agosto 2027, di un’altra star internazionale richiestissima: Harry Styles. Si spera solo che i prezzi siano leggermente più abbordabili rispetto all’ultimo tour degli Oasis, nel 2025. Quando i biglietti andavano da un minimo di 86,50 euro a un massimo di quasi 600 euro.
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