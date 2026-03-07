Trova nel Magazine
Super Mario Galaxy Il Film mostra il più inatteso tra i cattivi: la sorpresa choc

Wart sarà tra i personaggi presenti nel nuovo film animato di Super Mario in arrivo nei cinema

Super Mario Galaxy, i dettagli nascosti e gli easter egg nel trailer che (forse) vi siete persi
Nintendo Italia

In attesa del trailer finale e della successiva uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, Nintendo ha diffuso un nuovo poster di Super Mario Galaxy Il Film, che offre il primo (e inatteso) sguardo a Wart, antagonista storico di Mario dalla storia assolutamente singolare. Si tratta del suo debutto nella saga cinematografica animata dedicata all’idraulico più famoso dei videogiochi, e il materiale promozionale suggerisce che il personaggio avrà un ruolo rilevante nella storia, dato che ora appare anche nel poster, nonostante fosse rimasto celato fino ad ora.

Chi è Wart

Wart non nasce originariamente come villain "mario-centrico". Debuttò infatti nel 1987 nel gioco giapponese Yume Kōjō: Doki Doki Panic, che successivamente fu adattato per il mercato occidentale come Super Mario Bros. 2 cambiandone i protagonisti "buoni" con il gruppo di Mario e i suoi amici.

Il gioco, per il resto, rimase molto simile, conservando inoltre i suoi buffi antagonisti, tra cui il cattivone Mamu, rinominato in USA come Wart. Il suo obiettivo rimaneva lo stesso: conquistare il regno onirico di Subcon attraverso una macchina dei sogni, per venire poi sconfitto da Mario, Luigi, Toad e dalla Principessa Peach (all’epoca chiamata ancora Princess Toadstool). Se per anni vi siete chiesti perché il secondo gioco della serie avesse un sistema di gioco così diverso dal primo, beh, ora avete la risposta alla vostra domanda!

Nel corso degli anni Wart è riapparso in vari titoli e prodotti legati all’universo Nintendo, ma spesso in ruoli marginali o comparsate: magari in grado di lasciare il segno, ma non è mai diventato noto e importante come Bowser, Donkey Kong e Wario. La sua figura è sempre rimasta legata a un immaginario surreale e legato al mondo dei sogni, elemento che potrebbe avere un peso anche nel nuovo film.

Un cast sempre più ricco

Per saperne di più dovremo probabilmente attendere il 9 marzo, data in cui Nintendo promette di lanciare il trailer finale della pellicola, ormai imminente dato che arriverà sul grande schermo il primo aprile. Wart è uno dei diversi personaggi che faranno il loro debutto cinematografico in Super Mario Galaxy: Il Film, e per quanto sembri un personaggio "di contorno" è per certi versi un apripista per il multiverso Nintendo, dato che è presente (in una sua "variante") anche nella saga di The Legend of Zelda.

Accanto a lui, nel nuovo film sono attesi Bowser Jr., Yoshi, Birdo e la Principessa Rosalinda, tutti destinati ad avere ruoli centrali nel sequel animato: un’indiscrezione vorrebbe che nel film comparirà anche Wario! L’impressione è che Nintendo stia ampliando in modo deciso l’universo narrativo, attingendo a diverse epoche della saga videoludica senza perseguire l’idea di adattare specifici videogiochi.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

