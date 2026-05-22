Chiude Mattino Cinque, arriva Maltese e Vecchi rimpiazza Del Debbio: le novità su Mediaset Manovre nel palinsesto estivo Mediaset: Francesco Vecchi è atteso nell'access estivo di Rete 4 mentre Maltese sarà al timone di Morning News.

Giulia Bertollini Giornalista Giornalista e appassionata di TV e spettacolo. Amo la musica classica, i libri, i dolci, gli animali e la danza.

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Mattino Cinque si avvia verso la conclusione stagionale con un anticipo che potrebbe sorprendere molti telespettatori abituali. Il programma di Federica Panicucci e Francesco Vecchi, salvo variazioni dell’ultima ora, dovrebbe infatti terminare prima rispetto a quanto accaduto nella passata stagione televisiva, più precisamente il 29 maggio. Un cambio di programma significativo se si considera che lo scorso anno la trasmissione aveva continuato ad andare in onda anche per buona parte del mese di giugno, accompagnando il pubblico nelle prime settimane dell’estate. Questa volta, invece, la chiusura sembrerebbe prevista con diverse settimane di anticipo. Una decisione che potrebbe lasciare spiazzati gli spettatori più affezionati al contenitore mattutino di Mediaset, da anni punto di riferimento per informazione e attualità nella fascia mattutina di Canale 5.

Mattino Cinque chiude, Dario Maltese al posto di Federica Panicucci e Francesco Vecchi

Mattino Cinque si prepara a chiudere l’attuale stagione televisiva con lo stop estivo ormai alle porte per Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Il programma mattutino di Mediaset continuerà ad andare in onda ancora per pochi giorni prima di lasciare spazio alla tradizionale programmazione estiva.

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A partire da giugno, nella stessa fascia oraria, arriverà Morning News, il contenitore estivo di Canale 5 che accompagnerà il pubblico per tutta la stagione. Alla guida della trasmissione ci sarà ancora una volta Dario Maltese, già volto noto dell’informazione Mediaset. Il programma andrà in onda dalle 8:45 fino alle 11 circa, mantenendo lo spazio occupato finora da Mattino 5. Anche nella versione estiva non mancheranno cronaca, attualità e temi legati al costume, ma con maggiore attenzione agli argomenti più leggeri e tipicamente estivi. Dario Maltese, oltre al lavoro nei telegiornali, negli ultimi anni ha già maturato esperienza alla conduzione di Morning News, di alcune puntate di Pomeriggio Cinque e come opinionista de L’isola dei famosi.

Francesco Vecchi sostituisce Paolo Del Debbio: ecco il nuovo impegno tv

Francesco Vecchi è pronto a una nuova avventura televisiva durante la stagione estiva. Il volto di Mattino 5 prenderà infatti il posto di Paolo Del Debbio alla guida di 4 di Sera News, versione estiva del talk di approfondimento di Mediaset in onda nell’access prime time di Rete 4. Il debutto del giornalista milanese è previsto per lunedì 1 giugno, subito dopo la conclusione della stagione mattutina di Mattino 5. Vecchi continuerà a condurre il programma insieme a Federica Panicucci fino a venerdì 29 maggio, per poi passare al nuovo incarico serale. Nel frattempo lo spazio mattutino di Canale 5 sarà affidato ancora una volta a Dario Maltese, che tornerà alla conduzione di Morning News. Un cambio di conduzione che segna una nuova sfida professionale per Francesco Vecchi, pronto a misurarsi con il pubblico di Rete 4 nel periodo estivo.

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Ore 14 Rai 2 21:20

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