Ditonellapiaga ora fa davvero paura: Sanremo era solo un assaggio, perché Miss Italia è l'album che stavamo aspettando. La recensione
Grande attesa intorno alla pubblicazione dell'album di Ditonellapiaga che non ha deluso le aspettative ma chissà se si chiamerà ancora Miss Italia. La nostra recensione
Nel 1939, quando il concorso Miss Italia nasceva come strumento di propaganda per promuovere la bellezza italica, nessuno avrebbe immaginato che, 87 anni dopo, l’organizzazione del concorso (diventato ufficialmente Miss Italia nel 1946) avrebbe mandato i propri avvocati contro una cantante pop di trent’anni colpevole di aver intitolato il suo album proprio Miss Italia. Eppure eccoci qui, nel 2026, a parlare di un disco che è già un caso culturale prima di essere recensito, il che dice qualcosa sull’album, ma dice moltissimo sul Paese in cui è uscito.
Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga, ha scelto un titolo che è uno specchio deformante perché riflette un’immagine di perfezione imposta, la storce fino a renderla irriconoscibile, e poi ti chiede se quello che vedi ti appartiene davvero. Non è una provocazione da quattro soldi ma è una domanda legittima sul tipo di corpi, voci e identità che il sistema dell’intrattenimento italiano è disposto ad accogliere, e su quanto costi, a chi non si adatta, restare comunque in piedi. Miss Italia, il suo terzo album uscito il 10 aprile 2026 per BMG / Dischi Belli, è la risposta più personale e matura che Ditonellapiaga potesse dare.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
1. Sì lo so
Il disco si apre con con un’ammissione di colpa, che già di per sé è una mossa ad alto rischio. Sì lo so stabilisce subito le coordinate emotive dell’album con una consapevolezza totale dei propri limiti e nessuna intenzione di scusarsene. L’autoironia come postura difensiva è, allo stesso tempo, un atto di liberazione.
Voto: 8
2. Tropicana Hotline
Il brano più immediato del lotto, costruito sull’equivoco tra vita vissuta e vita mostrata. Un tema che nel 2026 ha già la patina del cliché, eppure qui si innesta bene perché Ditonellapiaga lo tratta con la distanza giusta senza essere vittima né accusatrice, piuttosto spettatrice ironica di un sistema in cui è complice e prigioniera allo stesso tempo. Convincente, anche se il potenziale del testo resta parzialmente inespresso.
Voto: 6
3. Bibidi Bobidi Bu
Il brano più onesto del disco e probabilmente il più coraggioso. Il compromesso – quello che si fa non per codardia ma per sopravvivenza – viene raccontato senza assoluzioni. La fiaba nel titolo è una trappola semantica deliberata perché la bacchetta magica esiste, ma ha un prezzo, e il pezzo te lo spiega senza usare mezzi termini. Difficile uscirne indenni.
Voto: 9
4. Hollywood
Una ballad che usa il linguaggio dell’amore romantico per parlare d’altro, del rapporto distorto con le proprie ambizioni, della seduzione esercitata da un sistema che promette tutto e riconsegna versioni deteriorate. La costruzione melodica è classica quanto basta per far abbassare le difese, e poi il testo fa il resto del lavoro. Il momento in cui Miss Italia diventa un album difficile da incasellare.
Voto: 8,5
5. Che Fastidio!
Inserire in un album il singolo sanremese di successo è sempre un’operazione delicata: il rischio è che il pezzo già noto faccia sembrare tutto il resto un contorno. In questo caso accade l’opposto. Che Fastidio! acquista dentro Miss Italia uno spessore che in gara aveva solo anticipato. Il Festival le aveva dato (grande) visibilità mentre l’album gli dà senso.
Voto: 8
6. Prima o poi
Il brano della stasi, nel senso più alto del termine. Racconta quel momento in cui si smette di lottare contro il tempo e si inizia, faticosamente, ad accettarne il ritmo. Melodicamente è tra i più riusciti del disco; sul piano testuale batte sulla discrezione, e questa scelta – in un album come questo – ha il suo peso.
Voto: 6
7. Io
Un esercizio di autoanalisi in cui Ditonellapiaga rinuncia alla psicologia da manuale e si affida all’immagine, al dettaglio concreto e al gesto piccolo che contiene tutto. La produzione di Casagni qui raggiunge il suo equilibrio migliore perché sostiene senza coprire. Il risultato è un brano che suona "vero".
Voto: 7,5
8. Le brave ragazze
Il brano della memoria, e come tutti i brani sulla memoria si apprezza meglio al secondo ascolto che al primo perché è come se Ditonellapiaga stesse cercando di ricordare qualcosa che sa già di aver dimenticato per scelta. Richiede la giusta attenzione.
Voto: 7
9. Miss Italia
La title track porta il peso del nome con grande disinvoltura. Il contrasto tra l’immagine della donna-vincente e l’identità di chi quella corona non l’ha mai voluta viene raccontato con un’ironia che taglia più dei toni seri perché ride di qualcosa di preciso, di personale e di riconoscibile. Il brano più politico del disco senza mai dirsi politico.
Voto: 9
10. La verità
Finale che si guadagna sul campo. L’intro morbida, definita così anche dall’artista, è un’ultima maschera cade. Non c’è redenzione ma nemmeno soluzione. L’accettazione sì, che è la cosa più rara da fare. L’unico modo in cui questo disco poteva chiudersi.
Voto: 8
Voto complessivo: 7,7
Potrebbe interessarti anche
Ditonellapiaga trema, nuovo album a rischio a causa di Miss Italia: "Non hanno la sensibilità", scoppia la guerra in triibunale
Il disco della cantante uscirà domani ma il futuro è ancora in bilico a causa del ti...
Sanremo 2026, Ditonellapiaga sotto accusa, da Miss Italia minacciano querele: “Danneggia dignità e onore”
Gli organizzatori del noto contest di bellezza hanno minacciato azioni legali nei co...
Sanremo, Ditonellapiaga come Patty Pravo: chi titola una canzone Miss Italia si scotta. La Divina censurata nel ‘78
L’organizzatrice del concorso di bellezza ha annunciato iniziative legali contro la ...
Ditonellapiaga a Verissimo, brividi dopo Sanremo: "Sono stupefatta". E svela perché il fidanzato l'ha salvata
La giovane cantautrice romana si racconta ospite di Silvia Toffanin nella puntata di...
Dopo Sanremo, Ditonellapiaga ribelle anche al cinema: il debutto da attrice sarà davvero travolgente
La cantautrice romana dopo il successo di Che fastidio! debutta sul grande schermo i...
Sanremo 2026, Sal Da Vinci con 'Per sempre sì' è (finalmente) disco d'Oro: ma non è il primo dopo il Festival. Chi l'ha beffato
Il vincitore del Festival ha ottenuto la certificazione Fimi ma prima di lui ci sono...
Sanremo 2026, la classifica (sorprendente) dopo tre settimane: Sal Da Vinci delude, Ditonellapiaga si prende la vetta
Tra i pezzi in gara al Festival, domina i passaggi radiofonici "Che fastidio!". Sorp...
Dargen D'Amico, dopo il flop a Sanremo cambia rotta (e ci inganna): com'è il nuovo album 'Doppia Mozzarella'
Doppia mozzarella è il doppio album di Dargen D'Amico che fa cambiare volto persino ...