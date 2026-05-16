Tiziano Ferro tradisce Xxdono, i Pinguini puntano sull'usato garantito ma menomale che c'è Elisa. Le pagelle del 15 maggio 2026 Un venerdì ricco di singoli che segna il ritorno di Elisa con "Amore è" e Tiziano Ferro con una nuova e disastrosa versione di "Xdono". Le nostre pagelle di questa settimana

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Tempo di New Music Friday e, come ogni settimana, abbiamo ricevuto in consegna la solita cartolina. C’è chi attinge a piene mani dal proprio passato, altri che hanno trasformato il riciclo in modello di business e, raramente, qualcuno che ricorda ancora perché la musica esiste. Tiziano Ferro apre le danze rimettendo le mani su un classico che non aveva bisogno di essere toccato, e i risultati si commentano da soli.

I Pinguini Tattici Nucleari, dal canto loro, hanno elevato l’auto-plagio a filosofia produttiva con nuovo singolo è una variazione sul tema di quello precedente, confezionata con una spudoratezza che, a questo punto, merita quasi rispetto. L’unica a sottrarsi alla logica del minimo sindacale è Elisa, che sceglie di fare la cosa più controcorrente possibile in questo momento storico: una canzone vera. Nel 2026, è già una dichiarazione politica. Avete già ascoltato tutto? Vediamo insieme cosa vi aspetta.

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New Music Friday, Tiziano Ferro feat. Lazza – Xxdono

Tiziano Ferro sa benissimo che Xdono è una pietra miliare. Lo sa lui, lo sappiamo noi, lo sa chiunque abbia vissuto i primi anni Duemila con un impianto stereo funzionante. La rilettura di questo brano, quindi, è chiaramente una mossa ad altissimo rischio e questa versione, diciamolo chiaramente, non copre il premio assicurativo. L’innesto di Lazza genera il primo cortocircuito perché le sue barre viaggiano su un binario parallelo al testo originale, senza mai incrociarlo davvero, con la poco gradevole sensazione che i due artisti interpretino lo stesso brano senza mai incrociarsi per strada. Il risultato sarà da grandi numeri e lascerà chiunque avesse vent’anni nel 2001 con un vago senso di imbarazzo. Un classico non si tocca, a meno che non si abbia qualcosa di nuovo da dire.

Voto: 4.5

Irama – Cabana

Ammettiamolo da subito, perché Cabana farà esattamente quello che deve fare. Entrerà in rotation su ogni radio entro 48 ore, colonizzerà ogni stabilimento balneare dalla Liguria alla Puglia e accompagnerà almeno tre milioni di tramontini in spiaggia. Irama sa costruire hit estive come pochi altri in Italia, e questo è un talento reale che però in passato si è espresso molto meglio. Cabana è pigra, è la stessa canzone già sentita ma con un’altra camicia. Chi ha visto Irama crescere artisticamente sa che sa fare molto di più. La domanda è: ha ancora voglia di farlo? Una macchina da spiaggia perfetta. Peccato che le macchine non abbiano anima.

Voto: 5

Bresh – Da Dio

Bresh è uno di quegli artisti che ha costruito un suo mondo riconoscibile, fatto di Mediterraneo, malinconia e strofe che sembrano scritte in penombra. Da Dio è il tentativo di uscire da quella stanza ed è quindi assolutamente rispettabile. Il risultato, però, è un brano che non riesce a decollare con la stessa struttura ritmica dall’inizio alla fine, nessun climax, nessuna vera svolta che ti convinca a tornare indietro e riascoltare. Un brano che passa senza lasciare traccia, e per un artista del suo livello è un lusso che non può permettersi troppo spesso. Un gran peccato.

Voto: 5

Liberato, Mahmood – Intostreet

Ecco finalmente qualcosa che vale la pena fermarsi ad ascoltare. La riedizione di un pezzo del catalogo di Liberato poteva facilmente diventare un esercizio di stile pretenzioso e invece Intostreet con Mahmood è la dimostrazione che certi incontri funzionano proprio perché sono strani, tanto per voler semplificare. Mahmood fa suo il dialetto napoletano con grande naturalezza, senza sbavature e finalmente senza la sensazione di essere ospite fuori posto. Le due visioni si fondono in qualcosa di magnetico e notturno. Questo è il crossover che volevamo sentire.

Voto: 8

Pinguini Tattici Nucleari – Sorry Scusa Lo Siento

I Pinguini Tattici Nucleari hanno trasformato il riciclo in una forma d’arte. Sorry Scusa Lo Siento è la struttura di altri brani già sentiti e consumati con un titolo trilingue e qualche grado di tonalità in più. Non c’è nulla di nuovo qui, e probabilmente Zanotti e soci non hanno meno pensato di avvisare prima. La cosa inquietante è che funziona lo stesso. Finiremo comunque per cantarla tutti. Diabolici.

Voto: 5.5

Elisa – Amore è

Dopo qualche anno passato a inseguire produzioni contemporanee con risultati alterni, Elisa fa la mossa più intelligente che potesse fare: si ferma, si guarda intorno e torna a essere se stessa. Amore è rappresenta il filo diretto con la purezza vocale che le è propria e quella struttura essenziale che aveva convinto tutti, anche chi di solito non ascolta il pop italiano. Niente fronzoli ma solo una canzone ben scritta e una voce che non ha bisogno di effetti per dimostrare il suo valore. Quando sai già chi sei, smettere di cercare qualcun altro è la scelta più rock’n’roll. Se questo è l’incipit del nuovo capitolo discografico, la scelta di guardarsi indietro per ritrovare l’ispirazione si è rivelata vincente.

Voto: 7

Mace, Salmo, Colapesce – Cattive abitudini

Mace si conferma un eccellente direttore d’orchestra per la scena urban-pop italiana, che sa far convivere nello stesso sistema l’irruenza hardcore di Salmo e il cinismo colto di Colapesce. Il pezzo è una macchina da guerra ritmica, impreziosita da quelle texture eteree e psichedeliche che sono ormai il tratto distintivo del producer. Peccato solo per la linea di basso e l’incedere ritmico della produzione sono un calco fin troppo evidente, quasi derivativo, di stilemi synth-pop d’oltreoceano già ampiamente abusati. Un "omaggio" ai trend internazionali un po’ troppo marcato che costa alla traccia lo status di capolavoro assoluto, ma che non le impedirà di asfaltare le classifiche radiofoniche.

Voto: 7.5 .

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