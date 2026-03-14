Annalisa regina del pop anche senza Sanremo: settimana ricca di singoli, ma il sospetto è che vincerà lei. Le pagelle del 13 marzo 2026 Livello alto e imbarazzo della scelta in un venerdì in cui sulle piattaforme sbarcano TonyPitony, Madame, Laura Pausini, Eros Ramazzotti con Max Pezzali e tanti altri. Premio eleganza per Tosca e Carmen Consoli.

Luca Burini Giornalista Twitter Nato a inizio estate 1987, volevo fare il cantautore. Poi la vita mi ha portato a sfogare la voglia di comporre altrove.

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Fermi tutti. Annalisa, praticamente a sorpresa, è tornata con un nuovo singolo. E, come lei, tanti altri big della musica italiana che aspettavano passasse la bulimia sanremese. Certo, forse non si aspettavano di doversela vedere con la cantante di Savona. Il rischio di rimanere nell’ombra è alto, nonostante molte proposte siano davvero meritevoli. Non che ci voglia molto dopo il deserto delle ultime settimane. Da segnalare, in particolare, Madame che, dopo un silenzio di tre anni, ricompare con nuovo brano e relativo nuovo look. Ma la corazzata delle nuove uscite di questa settimana vede anche il tanto chiacchierato TonyPitony, con un testo diverso rispetto a quelli che lo hanno reso famoso, Rose Villain, Emma con Rkomi, Eros Ramazzotti e Max Pezzali, Laura Pausini, Rosa Chemical e il rapper campione di vendite Kid Yugi. Da Fulminacci a Enrico Nigiotti passando per Tony Effe, Vaz Tè (che in tracklist ha collaborazioni con gente come Tedua, Bresh e Sayf) e Riccardo Cocciante: non scherzano nemmeno quelli che venerdì 13 hanno rilasciato album sulla scia di singoli già usciti nelle scorse settimane o senza comunicare il pezzo di punta.

Annalisa – Canzone Estiva

Annalisa riparte dalle sonorità Anni ’80 che hanno caratterizzato il suo, ormai, ever-green Bellissima. Canzone Estiva non sarà Bellissima, ma è oggettivamente una hit. Merita anche il video in cui la cantante gioca sul passaggio del testo in cui chiede: "Mi vuoi più suora o pornodiva?". La hit è servita.

VOTO 7

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CanovA, TonyPitony – English Lesson Number One

TonyPitony dice addio ai testi espliciti che l’hanno reso controverso e famoso in questa English Lesson Number One. Il cantante è ospite del blasonatissimo produttore CanovA (Tiziano Ferro, Jovanotti, Fabri Fibra, Fedez, Eros Ramazzotti, Giorgia, Marco Mengoni, Janet Jackson, Alanis Morissette, Alicia Keys) che ha inaugurato la terza stagione della serie Youtube CanovA Game Room, il format in cui invita artisti a scrivere con una canzone in 3 ore. Così nasce English Lesson Number One in cui Tony immagina di corteggiare una ragazza inglese, senza la minima conoscenza della lingua. Nei versi c’è un riferimento alla sua partecipazione a Sanremo e al fatto che debba limitare l’abuso di parole oscene nei testi delle canzoni. Non è un capolavoro, ma dimostra il potenziale di TonyPitony (oltre al genio di CanovA).

VOTO 6 ½

Emma, Rkomi – Vacci piano

Presentata in anteprima ad Amici di Maria De Filippi, Vacci Piano non avrebbe sfigurato a Sanremo. Per quanto si tratti di una ballad non particolarmente originale che starebbe bene nella discografia di tanti cantanti italiani (primo fra tutti Olly), il brano risulta piacevole. Bello, invece, l’incontro delle voci di Emma e Rkomi.

VOTO 6+

Eros Ramazzotti, Max Pezzali – Come nei film

Nostalgia a go-go in Come nei film di Eros Ramazzotti e Max Pezzali. Estratto dall’ultimo album del cantante di Terra Promessa, Una Storia Importante-Una Historia Importante, racconta una grande storia d’amore fatta di ricordi, amicizie e momenti condivisi, che col tempo si trasformano in un racconto da guardare quasi come fosse un film. Così, nel videoclip, vediamo i due artisti seduti in un cinema che riguardano immagini d’archivio. Non proprio avanguardia pura. La canzone però funziona. Non sarà un capolavoro, ma un esperimento interessante in cui la classica ballad di Ramazzotti si fonde con i lenti di Max Pezzali. E lo stesso fanno le due voci.

VOTO 6

Kid Yugi – Amelie

Nuovo estratto dall’album Anche gli eroi muoiono (disco più venduto in Italia per cinque settimane consecutive), Amelie dimostra che Kid Kugi è uno di quei rapper che sa costruire una bella canzone d’amore senza rincoglionire il pubblico con le solite immagini che imperversano nei testi dei colleghi della sua generazione. Beat non originalissimo, ma tutto funziona alla perfezione.

VOTO 7

Laura Pausini – ¿PORQUÉ TE VAS?

Il singolo scelto da Laura Pausini per accompagnare l’uscita di Yo Canto 2 è il migliore tra tutti quelli estratti dal progetto Io Canto 2. ¿PORQUÉ TE VAS? è una canzone del 1974, ma non suona attualissima. Atmosfere da Kill Bill e un video super glamour fanno il resto.

VOTO 7 ½

Madame – DISINCANTO

Lontana da un po’, Madame ritorna con una canzone moderna e sperimentale, forse non immediata e commerciale come altre sue. L’attesa è valsa la pena.

VOTO 7 ½

Rosa Chemical – Mammamì

Rosa Chemical rilascia finalmente la canzone con cui ha gareggiato al San Marino Song Contest. Ce n’era bisogno visto che vocalmente l’esibizione live durante il concorso non è stata granché. Mammamì segue la scia di Made in Italy, il brano con cui ha gareggiato a Sanremo 2023. Potenziale tormentone, nonostante l’effetto deja-vù.

VOTO 6

Rose Villain – TUTTALUCE

Con TUTTALUCE Rose Villain ha deciso di annunciare la sua gravidanza. Il brano, va da sé, è dedicato al bimbo che nascerà. Si tratta di una ballad in cui, però, l’artista non perde la sua cifra stilistica.

VOTO 7

Tosca, Carmen Consoli – Il giglio, la verbena, il glicine e la rosa

L’adattamento in italiano di Silencio di Buena Vista Social Club anticipa Feminae, il nuovo album di Tosca, in uscita per BMG il 24 aprile. Si tratta di un dialogo intimo, quasi notturno in cui la voce di Vorrei incontrarti tra cent’anni coinvolge Carmen Consoli. Elegantissime. Non saranno per niente commerciali, ma cosa vuoi dire a due artiste come loro? Regalateci anche qualche perla pop, ogni tanto.

VOTO 7

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