Sarà che Sanremo si avvicina, i big che spostano le masse non hanno rilasciato nuovi singoli. C’è solo Bresh che è ospite in Palese di Vaz Tè. E se Mara Sattei e l’ex Dark Polo Gang Pyrex hanno approfittato per pubblicare i loro album, le maggiori uscite arrivano dagli ex concorrenti dei talent. Uniche eccezioni il ritorno solare e impegnato di Brusco e la classe sperimentale di Andrea Laszlo De Simone.

Andrea Laszlo De Simone – Non è reale

È fuori dal mercato perché troppo avanti, troppo sperimentale. Non è reale arriva dal disco Una lunghissima ombra, disponibile da ottobre 2025. Il 13 febbraio la canzone è sbarcata sulle piattaforme streaming anche in una nuova versione in spagnolo, riscritta e rielaborata dalla cantante guatemalteca Mabe Fratti.

VOTO 8

Brusco & Inna Cantina – Anima

Brusco torna sul mercato con un testo profondo e sociale che si sposa perfettamente con il suo sound reggae contemporaneo. Operazione interessante che, oltre a portare un po’ di estate, fa riflettere. E, se non fosse abbastanza, permette di scoprire, a chi non li conosce già, il duo romano Inna Cantina.

VOTO 7

EL MA – Dicitencello Vuje (Ashes of Passion)

Arriva da X Factor 2024 (team Jake La Furia) e tra qualche giorno sarà sul palco dell’Ariston in gara tra i Giovani in un inedito trio composto da lei, BLIND e SONIKO. EL MA pubblica a sorpresa una cover del classico della musica napoletana Dicitencello Vuje con parti del testo in inglese. Il risultato finale è ben cantato ed elegante. L’operazione, però, appare un po’ insensata sia per le tempistiche che per il percorso della cantante bulgara: dopo il talent di Sky ha pubblicato una serie di singoli dance in inglese, a Sanremo sarà in gara con un tormentone pop ritmato, a due settimane dal Festival esce con una canzone della tradizione partenopea. Potrebbe confondere.

VOTO 6

eroCaddeo – no potho reposare

Il secondo classificato dell’ultima edizione di X Factor lancia la cover di no potho reposare dei Tazenda. Tutto perfetto: arrangiamento, interpretazione, voce. Una chicca. Ma l’operazione appare incomprensibile: dopo mesi di rivisitazioni di brani celebri nel talent non converrebbe farcelo conoscere attraverso i suoi inediti?

VOTO 6

FRASA – Parará

Una ballata moderna ben cantata e con un testo che racconta qualcosa. Eppure, Pararà dell’ex Amici non svetta.

VOTO 6

Giò Sada – Siamo Rami

Il bravo, ma dimenticato vincitore di X Factor 2015, torna con un pezzo che è tutto fuorché commerciale. Potrebbe essere una canzone dell’ultimo Niccolò Fabi sia per l’uso della voce che per la scrittura. Si distingue dalla massa, ma è un po’ ostica.

VOTO 5 ½

Jacopo Sol – LEI

L’ex concorrente di Amici Jacopo Sol propone LEI. Il brano rielabora alcuni cliché del rock in chiave moderna. E funziona. Potente.

VOTO 7

Lil Jolie – Sophie

Nel suo cv vanta sia una partecipazione ad Amici che una a Sanremo Giovani (in coppia con Vale Lp), Lil Jolie ha un bel timbro che ben si adatta al sound british e alternative rock di Sophie. Intima, viscerale e coraggiosa se vogliamo, ma di poco impatto.

VOTO 6

Sierra – Nel cielo

Nel 2017 i Sierra sembravano la grande promessa di X Factor, poi però, come spesso succede, non hanno avuto la visibilità che si sarebbero meritati. Negli anni hanno continuato a pubblicare canzoni. Il 13 febbraio è arrivata Nel cielo. Che, nonostante sia indubbiamente godibile, non colpisce come altre cose che hanno fatto. Adatta all’estate.

VOTO 6

Vaz Tè, Bresh – Palese

Non è un capolavoro, ma si fa ascoltare. Palese di Vaz Tè e Bresh è contemporanea. Il testo gioca con rime e assonanza in modo accattivante. La frase "Palese che alla gente piace se gli paghi le spese" vince tutto.

VOTO 6 ½

