Marco Mengoni e Angelina Mango fanno il miracolo, Taylor Swift 'ingiocabile', torna pure Emma Muscat. Le pagelle del 12 giugno 2026 L'estate inizia a farsi sentire ma non vi lasciamo senza nuovi singoli, ci sono anche Marco Mengoni e Angelina Mango. Ecco i voti ai brani usciti il 12 giugno

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Meteo instabile, sessioni d’esame alle porte e, puntuale come un tormentone da spiaggia, arriva quel momento dell’anno in cui il mercato discografico decide di tirare il freno a mano. Con l’estate ormai alle porte, le uscite settimanali iniziano a diradarsi: i big blindano le scalette dei tour estivi e i discografici si rifugiano sotto l’ombrellone, lasciando le briciole (o le bombe dell’ultimo minuto) a presidiare le classifiche. Eppure, questo venerdì di giugno si difende con le unghie, regalando qualcosa di decisamente schizofrenico che mette insieme il gotha del pop italiano, il ritorno del country targato USA e i drammi esistenziali dell’urban nostrano.

Nelle nostre pagelle odierne c’è spazio per tutti: c’è chi analizza il conto in banca con fare filosofico come 22simba e Guè, e chi preferisce le atmosfere intime e mediterranee, vedi l’accoppiata d’oro formata da Angelina Mango e Marco Mengoni (con lo zampino autorale di Jacopo Ettore e le produzioni di Cripo e Giovanni Pallotti). Per chi invece ha già la testa in vacanza, ci pensa Emma Muscat a servire un cocktail retro-pop tutto yacht e spensieratezza. E se l’Italia si organizza tra club e teatri all’aperto, dall’America arriva il rullo compressore definitivo: Taylor Swift firma la pace con il suo passato country e, insieme al fido Jack Antonoff, si infila nella colonna sonora di Toy Story 5 per ricordarci che il monopolio culturale è una cosa seria. Mettetevi comodi: tra crisi mistiche da neomilionari, saghe Pixar e nostalgie anni ’80, ecco i voti ai singoli della settimana.

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New Music Friday, 22simba feat. Guè – Arricchiti

L’eterno dramma del "i soldi non fanno la felicità, ma figurati la miseria". 22simba, fresco di sold out al Fabrique e con l’autunno già prenotato nei club per il suo Miria Tour, decide di inaugurare il primo atto del nuovo progetto con una seduta di terapia economico-esistenziale. Ad accompagnarlo c’è Guè, uno che di lusso e penne lucide se ne intende da quando il termine "urban" non era ancora di moda. Il pezzo parla del vuoto interiore che ti assale quando passi dalle panchine della periferia ai sedili in pelle riscaldati. Intrapresa l’evoluzione già tracciata dall’EP La cura, il ragazzo dimostra di avere sostanza, anche se piangere sul parabrezza di un’auto personalizzata fa decisamente meno empatia che farlo sul tram. Resta una lucida fotografia generazionale sul conflitto tra l’essere e l’avere.

Voto: 7.5

Angelina Mango & Marco Mengoni – Canto d’Amore

A due anni da Uguale a me, la strana coppia del pop d’autore italiano ci riprova. Angelina Mango – reduce dal colpaccio teatrale di Caramé – unisce le forze con Marco Mengoni in un brano che punta dritto alle radici mediterranee, rivestito però da una produzione contemporanea (firmata Cripo e Pallotti) che evita l’effetto sagra di paese. Il testo è un bignami di accettazione dell’imperfezione umana che invita a sbagliare felici e senza sensi di colpa. La coralità è potente, le voci si fondono che è un piacere e l’energia è trascinante. Unica controindicazione: con l’imminente e suggestivo tour estivo di Angelina nei teatri all’aperto e negli anfiteatri, il rischio di un’epifania mistica sotto le stelle è altissimo.

Voto: 8

Emma Muscat – Sweet Panorama

La quota "nostalgia anni ’80" e spensieratezza balneare la firma la cantautrice maltese. Dopo una pausa per la nascita della figlia Mila Rae nel 2025, Emma resetta la direzione artistica e torna nel 2026 con un concentrato di pop retrò, yacht in Riviera, fiumi di champagne e occhi color banconota. Il pezzo è leggero come un aperitivo sul bagnasciuga e gioca con i cliché del glamour con una certa disinvoltura. Certo, dopo aver aperto per superstar globali e aver collaborato con Benny Benassi, da lei ci si potrebbe aspettare qualcosa di meno "cartolina estiva", ma il ritornello entra in testa senza chiedere il permesso. Ideale per chi vuole fingere una vita da jet-set mentre è imbottigliato in tangenziale.

Voto: 6.5

Taylor Swift – I Knew It, I Knew You

Non c’è pace per i portafogli dei fan di Taylor Swift, e non c’è anno in cui la popstar non trovi il modo di dominare le classifiche. Questa volta l’operazione nostalgia è totale: una canzone originale per la colonna sonora di Toy Story 5, dedicata alla cowgirl Jessie. Taylor rimette il cappello da cowboy, richiama l’immancabile Jack Antonoff e confeziona un ritorno alle origini country. Il pezzo è cucito su misura per la Disney, ma la vera magia (o strategia di marketing definitiva) è successa sullo store ufficiale: edizioni fisiche in CD con cover esclusive e b-side differenti andate sold out in tre secondi netti, prima ancora che il brano arrivasse nelle sale. Ormai Taylor potrebbe pubblicare il rumore bianco di un ventilatore e diventerebbe comunque disco d’oro.

Voto: 7

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