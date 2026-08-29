Sal Da Vinci senza speranza, Alfa e Gigi D'Alessio ruffiani ma occhio a Gianna Nannini. Le pagelle dei nuovi singoli del 28 agosto 2026 Tornano le pagelle dei nuovi singoli in radio, ma cosa avranno combinato gli artisti questa settimana? Una "meravigliosa" Gianna Nannini svetta sugli altri, ma Sal Da Vinci fa preoccupare. Le pagelle

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Fine agosto, tanti ascoltatori ancora mezzi in modalità vacanza, ma la musica non si ferma mai: è di nuovo New Music Friday, e quella del 28 agosto è una delle giornate di nuove uscite più affollate delle ultime settimane, piena di nomi pesanti della musica italiana. Gianna Nannini apre le danze con Meraviglioso errore e un’orchestra sinfonica registrata a Londra (mica bruscolini); Alfa e Gigi D’Alessio ci provano con Genova e Napoli, mettendo in musica un gemellaggio calcistico con un’operazione ambiziosa, forse fin troppo; Ariete e Angelina Mango duettano in Che bella vita su un tema, l’amicizia che ti cambia la vita, già sentito altre mille volte; Sal Da Vinci cavalca l’onda di Sanremo con Fuga d’amore; e Juli aggiunge Bresh alla sua lunghissima lista di ospiti in Serenamente.

Direzioni diverse, ambizioni diverse e – come sempre in questi affollamenti di fine estate – non tutte destinate a funzionare allo stesso modo. Ma come ci sono sembrate al primo ascolto? Le nostre pagelle.

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New Music Friday, Alfa e Gigi D’Alessio – Genova e Napoli

Operazione a tre piani – gemellaggio calcistico, ponte generazionale tra scuole cantautorali, metafora d’amore marino – che rischia il difetto tipico di chi vuole dire troppo in tre minuti: un concept così fitto di riferimenti (De André, Gino Paoli, il Ferraris, le tifoserie) che la canzone vera e propria fatica a reggerlo da sola. L’accoppiata resta comunque furba sulla carta, di quelle che fanno dialogare due pubblici che normalmente non si incrociano. Il vero colpo non è nel testo ma nel lancio: presentarla dal vivo al Ferraris prima di Genoa-Napoli è un’idea da manuale.

Voto: 6

Ariete e Angelina Mango – Che bella vita

Sulla carta il duetto più interessante del lotto: due autrici che scrivono davvero insieme, non un featuring di cortesia, e vengono da grammatiche diverse, con l’understatement diaristico di Ariete che si scontra con l’imprevedibilità di Angelina Mango. Il concept, l’amicizia che riscrive la propria mappa, è però territorio già ampiamente arato dal cantautorato italiano recente, e il testi non regala un’immagine che smarca il brano dal generico "canzone sulla crescita". Il rischio è che la sincerità dichiarata resti dichiarazione d’intenti più che qualità del testo. La scrittura a quattro mani è però un atto di reale parità creativa, non il solito feat. decorativo.

Voto: 6.5

Gianna Nannini – Meraviglioso errore

Siamo di fronte a una vera produzione internazionale invece che alle sole buone intenzioni: Brunori Sas e Dimartino alla scrittura, missaggio di Manny Marroquin – 14 Grammy, non proprio l’ultimo arrivato – orchestra sinfonica registrata a Londra sotto la bacchetta di Gavin Greenaway. L’ossimoro del titolo è un topos già visto, ma qui sembra sorretto da un arrangiamento ambizioso e non da un semplice slogan da ritornello. Ma di fronte al lusso produttivo ci chiediamo sempre se sotto i fronzoli sinfonici la canzone possa reggere da sola, voce e piano. Ce lo dirà il tempo.

Voto: 7

Juli + Bresh – Serenamente

Il dato più interessante non è il singolo in sé ma la strategia dietro: dodici tracce, dodici feature diverse – da Fabio Concato a Olly, passando per Elisa e Coez – giuste per intercettare ogni fascia di pubblico possibile più che per costruire un disco con una voce unitaria. Serenamente ne è la versione più equilibrata, con Bresh chiamato a smussare gli angoli levigati del pop di Juli. Il tema, lasciare andare il controllo, è formula da citazione motivazionale più che da verso scavato, e i numeri roboanti – 34 platini, 2 miliardi di stream – sono un argomento a favore del fenomeno commerciale, non della singola canzone.

Voto: 5,5 Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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