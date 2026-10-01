Sarà un ottobre caldissimo, ma il clima non c'entra: Neffa e Fibra ancora insieme, Cremonini attesissimo, ritorna la Turci. Gli album in uscita
Tutti gli album italiani più attesi di ottobre 2026, con il calendario completo delle uscite e uno sguardo alle novità internazionali.
Ottobre si prepara a essere uno dei mesi più affollati dell’autunno discografico italiano. Il calendario mette insieme pop, rap, cantautorato, elettronica e rock, con una concentrazione di uscite particolarmente significativa nelle settimane centrali del mese. Ad aprire sarà Ariete, che il 2 ottobre pubblicherà Tutti tornano a casa, il suo terzo album in studio a tre anni da La notte. Il disco nasce attorno al concetto di "casa" inteso soprattutto come spazio interiore ed emotivo. La settimana successiva sarà invece dominata da alcuni ritorni molto differenti tra loro: Fabri Fibra e Neffa pubblicheranno il joint album Zarathustra Style, un progetto di 23 tracce che riannoda una collaborazione iniziata idealmente ai tempi di Turbe giovanili; nello stesso giorno arriveranno anche il nuovo album di Levante, Dell’amore il fallimento e altri passi di danza, e il progetto strumentale Pianorama di Davide Boosta Dileo. E non dimentichiamoci di Mina che il 9 arriva con Dilettevoli inedite eccedenze.
Il 16 ottobre sarà un’altra data da cerchiare in rosso: Geolier pubblicherà Tutto è possibile. Atto II, seguito del disco uscito a gennaio e già certificato quattro volte platino, mentre Giorgia presenterà G+1, nuova versione ampliata del suo album G. Nella stessa giornata è atteso anche Nevergreen (Perfette sconosciute) di Francesco De Gregori. Il 23 ottobre sarà il turno di Cesare Cremonini, con Amateur, decimo album della sua carriera, registrato in parte a Londra e anticipato dal singolo Paparazzi. La settimana successiva cambierà ancora registro: il 24 ottobre sono attesi, tra gli altri, Tiziano Ferro con Sono un grande, Mecna con Discordia, armonia e altri stati d’animo, Laila Al Habash con Tempo e Tancredi con Day Off. A chiudere il mese sarà invece Max Pezzali, con Max Forever Vol. 2 – L’album, previsto per il 30 ottobre, mentre il 31 ottobre arriverà Orbit Orbit di Caparezza.
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Un ottobre trasversale, tra pop, rap, cantautorato e ricerca
Il calendario di ottobre racconta una musica italiana estremamente frammentata e, proprio per questo, interessante. Accanto ai nomi che occupano abitualmente le classifiche convivono artisti indipendenti, progetti strumentali, nuove generazioni del pop e del rap e produzioni più sperimentali. Tra i ritorni più significativi c’è quello di Paola Turci, che il 2 ottobre pubblicherà Amore a dismisura, il primo nuovo album a sette anni da Viva da morire. Il disco è stato anticipato da Vita mia, scritto insieme a Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista. La stessa giornata vedrà arrivare anche Anniversari Collection di Amedeo Minghi, triplo CD con 48 brani rimasterizzati che attraversa sessant’anni di carriera dell’artista. È quindi una raccolta celebrativa più che un nuovo album di inediti, ma rientra tra le principali pubblicazioni discografiche italiane del mese. Il 9 ottobre sarà particolarmente affollato. Oltre a Fabri Fibra e Neffa, Mina, Levante e Boosta, è previsto A mente scalza di Rita Zingariello, mentre tra le pubblicazioni annunciate figurano anche Ma io sono fuoco – Platinum Edition di Annalisa, Ellroy vs. L.A. dei Calibro 35, VM18 de L’Officina della Camomilla e Risuona dei Perturbazione.
Il 16 ottobre allargherà ulteriormente il panorama con Emis Killa, Fabio Mercuri, Fate Unburied, Giorgio Cuscito, Mauro Pagani, Stefano Resta e Urna, oltre ai già citati Geolier, Giorgia e De Gregori. Il 23, oltre a Cremonini, saranno pubblicati altro/alto di Boetti, Hates Make Me Famous 5 di GionnyScandal, Marea d’amore di Morama e Un’altra vita di Morrison. Il giorno seguente il calendario diventa ancora più ampio. Le liste discografiche aggiornate includono, oltre a Ferro, Mecna, Laila Al Habash e Tancredi, Bouganville, Brucherò nei pascoli, Dorso, Giulia Mei, Hello Mimmi, MIGLIO e Moder. Alcuni cataloghi riportano inoltre ulteriori pubblicazioni indipendenti nella stessa data, tra cui Alessia Scilipoti, Bianca D’Aponte, Leonardo Angelucci, Montegro, Neno e Veronica Marchi. Infine, il 31 ottobre, oltre a Orbit Orbit di Caparezza, sono indicati Spender con Sex Worker, Andrea Cassetta con Talento sprecato, Delvento con Vento forte, Diora Madama con La morte, Elephant Brain con l’edizione fisica di Almeno per ora, Femina Ridens con Etna Calling, Ivan Cattaneo con DUE.
Album in uscita a Ottobre 2026: il calendario giorno per giorno
2 ottobre
Adriano — Portoluna
Amedeo Minghi — Anniversari Collection — raccolta celebrativa
Ariete — Tutti tornano a casa
Bhadmari — Essere me non è facile
Domi — Bella ciao
Equarantacinque — In doppia fila
Francesco Pintus — Estranei dall’esterno, per sempre uguali
Matsby — Fuoricorso
Paola Turci — Amore a dismisura
Sacramento — Radio Sacramento
Sem&Stènn — DVD Sex Toys
Westcross — bar speranza
9 ottobre
Annalisa — Ma io sono fuoco – Platinum Edition
Boosta — Pianorama
Calibro 35 — Ellroy vs. L.A.
Fabri Fibra & Neffa — Zarathustra Style
L’Officina della Camomilla — VM18
Levante — Dell’amore il fallimento e altri passi di danza
Mina — Dilettevoli inedite eccedenze
Orlando — Finché siam giovani
Ottobre — Bestia
Perturbazione — Risuona
Rita Zingariello — A mente scalza
Rkomi — A Milano
16 ottobre
Emis Killa — Terza stagione – 10 anni dopo
Fabio Mercuri — Arcipelago X
Fate Unburied — Neraspeme
Francesco De Gregori — Nevergreen (Perfette sconosciute)
Geolier — Tutto è possibile. Atto II
Giorgia — G+1
Giorgio Cuscito — L’amore da vicino
Mario Biondi — Two entities
Mauro Pagani — Tutto è già qui
Stefano Resta — Viavai!
Urna — The Great Jihad
23 ottobre
Boetti — altro/alto
Cesare Cremonini — Amateur
GionnyScandal — Hates Make Me Famous 5
Morama — Marea d’amore
Morrison — Un’altra vita
24 ottobre
Bouganville — Non esattamente a fuoco
Brucherò nei pascoli — UMANA
Charlie Charles — La bella confusione
Dorso — Pantano
Giulia Mei — Io della musica non ci ho capito niente
Hello Mimmi — 8 Esercizi per il Corpo e per la Mente
Laila Al Habash — Tempo
Mecna — Discordia, armonia e altri stati d’animo
MIGLIO — Traumfabrik Again
Moder — Poco dopo mezzanotte
Tancredi — Day Off
Tiziano Ferro — Sono un grande
30 ottobre
Max Pezzali — Max Forever Vol. 2 – L’album
sottovoce — musica sottovoce
31 ottobre
Andrea Cassetta — Talento sprecato
Caparezza — Orbit Orbit
Delvento — Vento forte
Diora Madama — La morte
Elephant Brain — Almeno per ora — edizione fisica
Femina Ridens — Etna Calling – la simenza e lu cantu
Ivan Cattaneo — DUE.I
LupoFiumeLeggenda — ABRACADABRA
Spender — Sex Worker
Timothy Cavicchini — Servirebbe un miracolo
Le uscite internazionali più attese
Anche sul fronte internazionale ottobre 2026 sarà particolarmente ricco. Il 2 sono attesi, tra gli altri, Johnny Marr con The Age of Everything, Victoria Monét con Frequency of Love, Quavo con Qrömelife e The Album Leaf con A Body of Voices. Il 9 ottobre arriveranno invece Remi Wolf con Mud, Sheryl Crow con Pick You Up, Troye Sivan con She’s the Best e The Tallest Man on Earth con Just Beyond Endless Mountain. Il 16 ottobre sarà una delle date internazionali più importanti del mese: sono previsti No Bad Memories degli Avalanches, Dopamine Chamber dei Fontaines D.C., Cookie Happened degli Eels, Autosmile degli @ e While the Flood Rages di Max Richter.
Il 23 arriveranno invece Muse di John Legend, Fudge di Michael Kiwanuka, Heavy Is the Crown di Anderson .Paak e Cordae, From the Dark di Tony Iommi e il nuovo lavoro di Caroline Rose, Gentling the Horse at the Walt Whitman Mall. Il mese internazionale si chiuderà il 30 con numerose pubblicazioni di rilievo, tra cui ZIRP! dei DIIV, Perfecth dei Queens of the Stone Age, Nu Zamrock di Sampa the Great, Cherry Soda dei Wavves e Surface, Echo & Sound degli Editors. Ottobre, dunque, si presenta come un mese nel quale la musica non punta su un’unica tendenza: mette contemporaneamente in campo grandi ritorni pop, rap, cantautorato, sperimentazione e produzioni indipendenti, sia in Italia che nel resto del mondo.
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