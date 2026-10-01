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Sarà un ottobre caldissimo, ma il clima non c'entra: Neffa e Fibra ancora insieme, Cremonini attesissimo, ritorna la Turci. Gli album in uscita

Tutti gli album italiani più attesi di ottobre 2026, con il calendario completo delle uscite e uno sguardo alle novità internazionali.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

New Music, tutti gli album in uscita a ottobre 2026
ItaliaMedia

Ottobre si prepara a essere uno dei mesi più affollati dell’autunno discografico italiano. Il calendario mette insieme pop, rap, cantautorato, elettronica e rock, con una concentrazione di uscite particolarmente significativa nelle settimane centrali del mese. Ad aprire sarà Ariete, che il 2 ottobre pubblicherà Tutti tornano a casa, il suo terzo album in studio a tre anni da La notte. Il disco nasce attorno al concetto di "casa" inteso soprattutto come spazio interiore ed emotivo. La settimana successiva sarà invece dominata da alcuni ritorni molto differenti tra loro: Fabri Fibra e Neffa pubblicheranno il joint album Zarathustra Style, un progetto di 23 tracce che riannoda una collaborazione iniziata idealmente ai tempi di Turbe giovanili; nello stesso giorno arriveranno anche il nuovo album di Levante, Dell’amore il fallimento e altri passi di danza, e il progetto strumentale Pianorama di Davide Boosta Dileo. E non dimentichiamoci di Mina che il 9 arriva con Dilettevoli inedite eccedenze.

Il 16 ottobre sarà un’altra data da cerchiare in rosso: Geolier pubblicherà Tutto è possibile. Atto II, seguito del disco uscito a gennaio e già certificato quattro volte platino, mentre Giorgia presenterà G+1, nuova versione ampliata del suo album G. Nella stessa giornata è atteso anche Nevergreen (Perfette sconosciute) di Francesco De Gregori. Il 23 ottobre sarà il turno di Cesare Cremonini, con Amateur, decimo album della sua carriera, registrato in parte a Londra e anticipato dal singolo Paparazzi. La settimana successiva cambierà ancora registro: il 24 ottobre sono attesi, tra gli altri, Tiziano Ferro con Sono un grande, Mecna con Discordia, armonia e altri stati d’animo, Laila Al Habash con Tempo e Tancredi con Day Off. A chiudere il mese sarà invece Max Pezzali, con Max Forever Vol. 2 – L’album, previsto per il 30 ottobre, mentre il 31 ottobre arriverà Orbit Orbit di Caparezza.

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Un ottobre trasversale, tra pop, rap, cantautorato e ricerca

Il calendario di ottobre racconta una musica italiana estremamente frammentata e, proprio per questo, interessante. Accanto ai nomi che occupano abitualmente le classifiche convivono artisti indipendenti, progetti strumentali, nuove generazioni del pop e del rap e produzioni più sperimentali. Tra i ritorni più significativi c’è quello di Paola Turci, che il 2 ottobre pubblicherà Amore a dismisura, il primo nuovo album a sette anni da Viva da morire. Il disco è stato anticipato da Vita mia, scritto insieme a Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista. La stessa giornata vedrà arrivare anche Anniversari Collection di Amedeo Minghi, triplo CD con 48 brani rimasterizzati che attraversa sessant’anni di carriera dell’artista. È quindi una raccolta celebrativa più che un nuovo album di inediti, ma rientra tra le principali pubblicazioni discografiche italiane del mese. Il 9 ottobre sarà particolarmente affollato. Oltre a Fabri Fibra e Neffa, Mina, Levante e Boosta, è previsto A mente scalza di Rita Zingariello, mentre tra le pubblicazioni annunciate figurano anche Ma io sono fuoco – Platinum Edition di Annalisa, Ellroy vs. L.A. dei Calibro 35, VM18 de L’Officina della Camomilla e Risuona dei Perturbazione.

Il 16 ottobre allargherà ulteriormente il panorama con Emis Killa, Fabio Mercuri, Fate Unburied, Giorgio Cuscito, Mauro Pagani, Stefano Resta e Urna, oltre ai già citati Geolier, Giorgia e De Gregori. Il 23, oltre a Cremonini, saranno pubblicati altro/alto di Boetti, Hates Make Me Famous 5 di GionnyScandal, Marea d’amore di Morama e Un’altra vita di Morrison. Il giorno seguente il calendario diventa ancora più ampio. Le liste discografiche aggiornate includono, oltre a Ferro, Mecna, Laila Al Habash e Tancredi, Bouganville, Brucherò nei pascoli, Dorso, Giulia Mei, Hello Mimmi, MIGLIO e Moder. Alcuni cataloghi riportano inoltre ulteriori pubblicazioni indipendenti nella stessa data, tra cui Alessia Scilipoti, Bianca D’Aponte, Leonardo Angelucci, Montegro, Neno e Veronica Marchi. Infine, il 31 ottobre, oltre a Orbit Orbit di Caparezza, sono indicati Spender con Sex Worker, Andrea Cassetta con Talento sprecato, Delvento con Vento forte, Diora Madama con La morte, Elephant Brain con l’edizione fisica di Almeno per ora, Femina Ridens con Etna Calling, Ivan Cattaneo con DUE.

Album in uscita a Ottobre 2026: il calendario giorno per giorno

2 ottobre

AdrianoPortoluna

Amedeo MinghiAnniversari Collection — raccolta celebrativa

ArieteTutti tornano a casa

BhadmariEssere me non è facile

DomiBella ciao

Equarantacinque In doppia fila

Francesco PintusEstranei dall’esterno, per sempre uguali

MatsbyFuoricorso

Paola TurciAmore a dismisura

Sacramento Radio Sacramento

Sem&StènnDVD Sex Toys

Westcrossbar speranza

9 ottobre

AnnalisaMa io sono fuoco – Platinum Edition

BoostaPianorama

Calibro 35Ellroy vs. L.A.

Fabri Fibra & NeffaZarathustra Style

L’Officina della CamomillaVM18

LevanteDell’amore il fallimento e altri passi di danza

MinaDilettevoli inedite eccedenze

Orlando Finché siam giovani

OttobreBestia

PerturbazioneRisuona

Rita Zingariello A mente scalza

RkomiA Milano

16 ottobre

Emis KillaTerza stagione – 10 anni dopo

Fabio MercuriArcipelago X

Fate UnburiedNeraspeme

Francesco De GregoriNevergreen (Perfette sconosciute)

GeolierTutto è possibile. Atto II

GiorgiaG+1

Giorgio CuscitoL’amore da vicino

Mario BiondiTwo entities

Mauro PaganiTutto è già qui

Stefano RestaViavai!

UrnaThe Great Jihad

23 ottobre

Boettialtro/alto

Cesare CremoniniAmateur

GionnyScandalHates Make Me Famous 5

MoramaMarea d’amore

MorrisonUn’altra vita

24 ottobre

BouganvilleNon esattamente a fuoco

Brucherò nei pascoliUMANA

Charlie CharlesLa bella confusione

DorsoPantano

Giulia MeiIo della musica non ci ho capito niente

Hello Mimmi8 Esercizi per il Corpo e per la Mente

Laila Al HabashTempo

MecnaDiscordia, armonia e altri stati d’animo

MIGLIOTraumfabrik Again

ModerPoco dopo mezzanotte

TancrediDay Off

Tiziano FerroSono un grande

30 ottobre

Max PezzaliMax Forever Vol. 2 – L’album

sottovocemusica sottovoce

31 ottobre

Andrea CassettaTalento sprecato

Caparezza Orbit Orbit

Delvento Vento forte

Diora Madama La morte

Elephant BrainAlmeno per ora — edizione fisica

Femina RidensEtna Calling – la simenza e lu cantu

Ivan CattaneoDUE.I

LupoFiumeLeggendaABRACADABRA

SpenderSex Worker

Timothy CavicchiniServirebbe un miracolo

Le uscite internazionali più attese

Anche sul fronte internazionale ottobre 2026 sarà particolarmente ricco. Il 2 sono attesi, tra gli altri, Johnny Marr con The Age of Everything, Victoria Monét con Frequency of Love, Quavo con Qrömelife e The Album Leaf con A Body of Voices. Il 9 ottobre arriveranno invece Remi Wolf con Mud, Sheryl Crow con Pick You Up, Troye Sivan con She’s the Best e The Tallest Man on Earth con Just Beyond Endless Mountain. Il 16 ottobre sarà una delle date internazionali più importanti del mese: sono previsti No Bad Memories degli Avalanches, Dopamine Chamber dei Fontaines D.C., Cookie Happened degli Eels, Autosmile degli @ e While the Flood Rages di Max Richter.

Il 23 arriveranno invece Muse di John Legend, Fudge di Michael Kiwanuka, Heavy Is the Crown di Anderson .Paak e Cordae, From the Dark di Tony Iommi e il nuovo lavoro di Caroline Rose, Gentling the Horse at the Walt Whitman Mall. Il mese internazionale si chiuderà il 30 con numerose pubblicazioni di rilievo, tra cui ZIRP! dei DIIV, Perfecth dei Queens of the Stone Age, Nu Zamrock di Sampa the Great, Cherry Soda dei Wavves e Surface, Echo & Sound degli Editors. Ottobre, dunque, si presenta come un mese nel quale la musica non punta su un’unica tendenza: mette contemporaneamente in campo grandi ritorni pop, rap, cantautorato, sperimentazione e produzioni indipendenti, sia in Italia che nel resto del mondo.

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