Torna la musica d'autore: Malika Ayane e Biagio Antonacci incantano, J-Ax attesissimo, ma occhio ad Anna Castiglia. Nuovi album settembre 2026
Finiti i tormentoni estivi, la musica italiana si riprende i suoi spazi con un settembre ricco di novità: tutti gli album in uscita.
L’estate vola via lasciandoci in eredità i ricordi delle vacanze e qualche tormentone di troppo ancora piantato in testa. Ma con l’inizio di settembre 2026 la discografia italiana volta pagina, riaccende i motori dei mixer e sforna una sequenza di pubblicazioni pensata per accompagnare il ritorno alla routine cittadina e tra i banchi di scuola.
Se i mesi estivi hanno dominato le classifiche all’insegna delle ritmiche veloci e del pop da spiaggia, il nuovo mese propone una varietà di stili e sfumature per tutti i gusti: si va dal rap senza filtri di J-Ax all’eleganza raffinata di Malika Ayane, passando per l’inconfondibile firma d’autore di Biagio Antonacci, gli omaggi storici ai grandi del passato (come il progetto su Lucio Dalla) e le novità più graffianti del panorama indie cantautorale firmato Anna Castiglia. E di certo non dimentichiamo anche qualche uscita degna di nota dal panorama internazionale, come quella di Bonobo e degli Ezra Collective.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Tutti gli album italiani in uscita a settembre 2026
Settembre è da sempre uno dei mesi più importanti per il mercato discografico. Dopo la parentesi estiva, fatta soprattutto di singoli, tormentoni e concerti, gli artisti tornano a puntare sui progetti più strutturati e sulle nuove uscite in formato album. Il 2026 non fa eccezione. Il calendario di settembre, pur non essendo affollatissimo di nuove produzioni italiane, presenta alcuni ritorni particolarmente interessanti. A catturare l’attenzione è soprattutto J-Ax, che il 4 settembre pubblicherà ‘Vita Morte Miracoli‘, un progetto nel quale il rapper milanese mescola il suo mondo con sonorità country e folk americane.
Bisognerà invece aspettare la fine del mese per trovare due proposte molto diverse tra loro: Anna Castiglia, una delle voci più originali della nuova scena cantautorale italiana, arriverà il 25 settembre con ‘La paura in tasca‘; nello stesso giorno sarà pubblicato Mustang, il nuovo album di inediti di Biagio Antonacci, accompagnato dal singolo You & Me.
Prima di entrare nel dettaglio, una precisazione è necessaria. Il calendario prende in considerazione i nuovi album italiani annunciati e verificabili al 31 agosto 2026, evitando di mettere sullo stesso piano nuovi dischi, ristampe, raccolte e semplici riedizioni in vinile. È una distinzione importante perché settembre porta con sé anche diverse pubblicazioni legate al catalogo storico della musica italiana. Tra queste figurano, per esempio, una nuova edizione di ‘Con l’affetto della memoria‘ di Domenico Modugno e la raccolta ‘Sono Lucio‘ dedicata a Lucio Dalla. Non si tratta però di nuovi album di inediti e, per questo, non verranno inclusi di seguito.
Gli album di settembre 2026
4 settembre
- J-Ax – Vita morte e miracoli: il primo venerdì del mese parte con il botto e fissa subito il ritmo del rientro in città: : Il rapper milanese torna sulle scene con un progetto viscerale e diretto. Tra rime taglienti e riflessioni sulla propria carriera, promette un viaggio senza filtri dentro le sue luci e ombre.
- Gaia – Bossa Nostra: dopo il successo estivo, la cantautrice sorprende tutti pubblicando questo maxisingolo in vinile ad alta velocità ritmica, confermando la sua predilezione per le sonorità calde e contaminate dai ritmi sudamericani.
- Alberto Moscone – Rumore di fondo
- Gianpietro Nocera – Profondamente vivo
- Mykki Blanco – Cafe Paradiso
11 settembre
- Gianni Bella – Sogni di un robot: un graditissimo ritorno su supporto fisico con sonorità eleganti, per riscoprire una delle penne più intense e rappresentative della canzone italiana.
- MOMA – A bitter flame
- Slide Pistons – Maledetta balera
18 settembre
- Malika Ayane – Cicale: anticipato dal singolo Detto tra noi, il nuovo lavoro d’inediti dell’artista milanese promette un’esplorazione raffinata, ricca di arrangiamenti sofisticati e della sua inconfondibile interpretazione vocale.
- LIL JOLIE – Luoghi comuni
25 settembre
Biagio Antonacci – Mustang: intense ed energiche tracce pop-rock focalizzate sui sentimenti e sulla passione.
Anna Castiglia – La paura in tasca: a due anni dall’esordio, la cantautrice siciliana — tra le voci più originali della nuova scena — torna con un album intenso, libero ed emotivo che conferma la sua crescita artistica.
29 settembre
Luca Marino – Dove ti porta il vento
Non solo musica italiana: settembre porta grandi album dall’estero
Se l’Italia risponde con una ricca offerta cantautorale e rap, il panorama internazionale non resta certo a guardare. Settembre 2026 si preannuncia un mese scoppiettante anche per la discografia globale, pronta a calare assi da novanta per tutti i gusti musicali. Tra i rientri più attesi spicca il ritorno del pop raffinato ed elettronico con Ellie Goulding (I Know Too Much) e la regina svedese del synth-pop Tove Lo (Estrus), affiancate dal pop scintillante di Carly Rae Jepsen (Day and Night).
Sul fronte indie-alternative e rock c’è grandissima attesa per i nuovi lavori di Bloc Party (Anatomy of a Brief Romance), degli Ezra Collective (Here Because of Hope) e della cantautrice Beabadoobee (Pylon). Senza dimenticare gli amanti dell’elettronica e del soul contemporaneo, che potranno rifarsi le orecchie con il nuovo capitolo sonoro di Bonobo (Distance in Static) e il gran ritorno di Leon Bridges (Happiness Anytime). Un’agenda globale ricchissima che rende il rientro dalle vacanze decisamente più dolce.
Potrebbe interessarti anche
Biagio Antonacci, la sorpresa in piazza a una fan che canta ‘Iris’. E lei si scioglie: “Sto volando. Grazie per la bella persona che sei”
Il cantautore ha ripreso col telefono la giovane cantante Nela in Piazza Maggiore a ...
Biagio Antonacci trasforma un balcone di Lucera in un palco: il canto collettivo emoziona la città (e Laura Pausini)
Biagio Antonacci sorprende Lucera con un’esibizione dal balcone: voce, pubblico e un...
Yoga Radio Estate, il terzo party di Noemi e Papi su Italia 1: chi canta, scaletta e perché stasera può fare il botto
Una scaletta ricchissima, tanti big sul palco e una prima serata da non perdere: Ita...
Courtney Love, la confessione choc: "Pesavo 45 chili e sono quasi morta, non ci credevo". Poi l'annuncio sul nuovo album (16 anni dopo)
L'ex moglie di Kurt Cobain racconta il dramma vissuto nel 2019 e annuncia il ritorno...
Tim Battiti Live, la festa d’addio di Ilary Blasi: chi canta, scaletta e l’ultima sfida (segnata) con Luca Argentero
Si chiude questa sera, giovedì 30 luglio 2026, Tim Battiti Live, saranno diversi can...
Notte della Taranta, Ermal Meta (da maestro) è il vero trionfatore: "Rai, merita un programma". Poi la polemica: "Come Sanremo"
Ermal Meta, Maestro concertatore della 29esima edizione, brilla su Rai 3 e infiamma ...
Annalisa, Litfiba e Sal Da Vinci (infaticabile), i big che non si fermano: tutti i concerti in programma a Ferragosto
Oggi, 15 agosto 2026, la musica non si ferma, con appuntamenti imperdibili in tutta ...
Sal da Vinci, il figlio Francesco sulle orme del papà: la svolta dopo Sanremo. Cosa farà
Francesco Da Vinci, figlio di Sal Da Vinci e autore di “Per sempre sì”, è pronto a t...