Torna la musica d'autore: Malika Ayane e Biagio Antonacci incantano, J-Ax attesissimo, ma occhio ad Anna Castiglia. Nuovi album settembre 2026 Finiti i tormentoni estivi, la musica italiana si riprende i suoi spazi con un settembre ricco di novità: tutti gli album in uscita.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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L’estate vola via lasciandoci in eredità i ricordi delle vacanze e qualche tormentone di troppo ancora piantato in testa. Ma con l’inizio di settembre 2026 la discografia italiana volta pagina, riaccende i motori dei mixer e sforna una sequenza di pubblicazioni pensata per accompagnare il ritorno alla routine cittadina e tra i banchi di scuola.

Se i mesi estivi hanno dominato le classifiche all’insegna delle ritmiche veloci e del pop da spiaggia, il nuovo mese propone una varietà di stili e sfumature per tutti i gusti: si va dal rap senza filtri di J-Ax all’eleganza raffinata di Malika Ayane, passando per l’inconfondibile firma d’autore di Biagio Antonacci, gli omaggi storici ai grandi del passato (come il progetto su Lucio Dalla) e le novità più graffianti del panorama indie cantautorale firmato Anna Castiglia. E di certo non dimentichiamo anche qualche uscita degna di nota dal panorama internazionale, come quella di Bonobo e degli Ezra Collective.

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Tutti gli album italiani in uscita a settembre 2026

Settembre è da sempre uno dei mesi più importanti per il mercato discografico. Dopo la parentesi estiva, fatta soprattutto di singoli, tormentoni e concerti, gli artisti tornano a puntare sui progetti più strutturati e sulle nuove uscite in formato album. Il 2026 non fa eccezione. Il calendario di settembre, pur non essendo affollatissimo di nuove produzioni italiane, presenta alcuni ritorni particolarmente interessanti. A catturare l’attenzione è soprattutto J-Ax, che il 4 settembre pubblicherà ‘Vita Morte Miracoli‘, un progetto nel quale il rapper milanese mescola il suo mondo con sonorità country e folk americane.

Bisognerà invece aspettare la fine del mese per trovare due proposte molto diverse tra loro: Anna Castiglia, una delle voci più originali della nuova scena cantautorale italiana, arriverà il 25 settembre con ‘La paura in tasca‘; nello stesso giorno sarà pubblicato Mustang, il nuovo album di inediti di Biagio Antonacci, accompagnato dal singolo You & Me.

Prima di entrare nel dettaglio, una precisazione è necessaria. Il calendario prende in considerazione i nuovi album italiani annunciati e verificabili al 31 agosto 2026, evitando di mettere sullo stesso piano nuovi dischi, ristampe, raccolte e semplici riedizioni in vinile. È una distinzione importante perché settembre porta con sé anche diverse pubblicazioni legate al catalogo storico della musica italiana. Tra queste figurano, per esempio, una nuova edizione di ‘Con l’affetto della memoria‘ di Domenico Modugno e la raccolta ‘Sono Lucio‘ dedicata a Lucio Dalla. Non si tratta però di nuovi album di inediti e, per questo, non verranno inclusi di seguito.

Gli album di settembre 2026

4 settembre

J-Ax – Vita morte e miracoli: i l primo venerdì del mese parte con il botto e fissa subito il ritmo del rientro in città: : Il rapper milanese torna sulle scene con un progetto viscerale e diretto. Tra rime taglienti e riflessioni sulla propria carriera, promette un viaggio senza filtri dentro le sue luci e ombre.

l primo venerdì del mese parte con il botto e fissa subito il ritmo del rientro in città: : Il rapper milanese torna sulle scene con un progetto viscerale e diretto. Tra rime taglienti e riflessioni sulla propria carriera, promette un viaggio senza filtri dentro le sue luci e ombre. Gaia – Bossa Nostra: dopo il successo estivo, la cantautrice sorprende tutti pubblicando questo maxisingolo in vinile ad alta velocità ritmica, confermando la sua predilezione per le sonorità calde e contaminate dai ritmi sudamericani.

– Bossa Nostra: dopo il successo estivo, la cantautrice sorprende tutti pubblicando questo maxisingolo in vinile ad alta velocità ritmica, confermando la sua predilezione per le sonorità calde e contaminate dai ritmi sudamericani. Alberto Moscone – Rumore di fondo

– Rumore di fondo Gianpietro Nocera – Profondamente vivo

– Profondamente vivo Mykki Blanco – Cafe Paradiso

11 settembre

Gianni Bella – Sogni di un robot: un graditissimo ritorno su supporto fisico con sonorità eleganti, per riscoprire una delle penne più intense e rappresentative della canzone italiana.

un graditissimo ritorno su supporto fisico con sonorità eleganti, per riscoprire una delle penne più intense e rappresentative della canzone italiana. MOMA – A bitter flame

– A bitter flame Slide Pistons – Maledetta balera

18 settembre

Malika Ayane – Cicale: anticipato dal singolo Detto tra noi, il nuovo lavoro d’inediti dell’artista milanese promette un’esplorazione raffinata, ricca di arrangiamenti sofisticati e della sua inconfondibile interpretazione vocale.

– Cicale: anticipato dal singolo Detto tra noi, il nuovo lavoro d’inediti dell’artista milanese promette un’esplorazione raffinata, ricca di arrangiamenti sofisticati e della sua inconfondibile interpretazione vocale. LIL JOLIE – Luoghi comuni

25 settembre

Biagio Antonacci – Mustang: intense ed energiche tracce pop-rock focalizzate sui sentimenti e sulla passione.

Anna Castiglia – La paura in tasca: a due anni dall’esordio, la cantautrice siciliana — tra le voci più originali della nuova scena — torna con un album intenso, libero ed emotivo che conferma la sua crescita artistica.

29 settembre

Luca Marino – Dove ti porta il vento

Non solo musica italiana: settembre porta grandi album dall’estero

Se l’Italia risponde con una ricca offerta cantautorale e rap, il panorama internazionale non resta certo a guardare. Settembre 2026 si preannuncia un mese scoppiettante anche per la discografia globale, pronta a calare assi da novanta per tutti i gusti musicali. Tra i rientri più attesi spicca il ritorno del pop raffinato ed elettronico con Ellie Goulding (I Know Too Much) e la regina svedese del synth-pop Tove Lo (Estrus), affiancate dal pop scintillante di Carly Rae Jepsen (Day and Night).

Sul fronte indie-alternative e rock c’è grandissima attesa per i nuovi lavori di Bloc Party (Anatomy of a Brief Romance), degli Ezra Collective (Here Because of Hope) e della cantautrice Beabadoobee (Pylon). Senza dimenticare gli amanti dell’elettronica e del soul contemporaneo, che potranno rifarsi le orecchie con il nuovo capitolo sonoro di Bonobo (Distance in Static) e il gran ritorno di Leon Bridges (Happiness Anytime). Un’agenda globale ricchissima che rende il rientro dalle vacanze decisamente più dolce. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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