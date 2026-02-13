Nuovi album in uscita, 13 febbraio 2026: Mara Sattei anticipa Sanremo e Charli XCX torna con 'Cime tempestose'. Grande attesa per Capo Plaza Dal nuovo disco (in formato ditale) dell'artista in gara al Festival, a quello della cantante britannica che fa da colonna sonora al film con Margot Robbie.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

La scena musicale italiana si prepara a una delle settimane più interessanti del mese di febbraio: tra nuove uscite discografiche, ritorni attesi e progetti che si collegano all’imminente Festival di Sanremo 2026, il periodo dal 9 al 15 febbraio 2026 offre una panoramica ricca e variegata di album da non perdere.

Anche se molte uscite importanti sono già avvenute nei giorni immediatamente precedenti (come quella di Laura Pausini il 6 febbraio), sono comunque parecchie le nuove pubblicazioni o conferme italiane in vari generi e contesti. Dal pop contemporaneo di Mara Sattei con ‘Che me ne faccio del tempo‘ (uscita digitale prevista il 13 febbraio), al progetto hip-hop/urban, di Cuta (‘Paraculo‘), tra i più seguiti della scena emergente italiana dell’anno. Ma anche Auroro Borealo con ‘Adesso Canta Auroro Borealo‘, un’uscita discografica di respiro creativo alternativo e Capo Plaza con ‘4U EP‘.

Da non sottovalutare neppure le new entry internazionali tra cui spicca indubbiamente Charli XCX con ‘Wuthering Heights‘, un album che nasce come colonna sonora ufficiale dell’adattamento cinematografico di Cime tempestose diretto da Emerald Fennell, e nelle sale a partire dal 12 febbraio 2026 con un cast strepitoso che include Margot Robbie, Jacob Elordie, Alison Oliver e molti altri. Un progetto che rappresenta un azzardo nella carriera della cantante britannica, ma anche una svolta, dove il pop e l’elettronica si fondono e danno vita a 12 tracce tutte da esplorare.

Gli album italiani in uscita nella settimana tra il 9 e il 15 febbraio 2026

Nonostante molte uscite italiane di rilievo erano già state programmate per il 6 febbraio, come Io canto 2 di Laura Pausini, Quando meno me lo aspetto dei Tiromancino, Aka Danno di Danno (esordio solista), tutti progetti già citati nell’elenco dello scorso New Music Friday, questa settimana porta con sè alcuni album degni di nota.

La cantautrice e performer Mara Sattei torna con un nuovo progetto che arriva proprio a ridosso di Sanremo dove la vedremo in gara con ‘Le cose che non sai di me‘. L’artista, salita alle cronache negli ultimi anni per la sua capacità di mescolare il pop più immediato con influenze urban e testi intimi, esce il 13 febbraio con ‘Che me ne faccio del tempo‘, album con cui potrebbe consolidare il suo ruolo nella musica pop nazionale, con grande interesse da parte del pubblico giovane.

Tra le uscite più interessanti dal versante hip-hop e urban, c’è ‘Paraculo‘ di Cuta: il rapper sta guadagnando popolarità grazie a uno stile diretto e scenari sonori contemporanei, rendendolo uno dei nomi più seguiti nella scena rap e trap italiana. Infine, un progetto che rappresenta una delle novità più originali della settimana per quanto riguarda la scena indipendente e alternativa, quello di Auroro Borealo con ‘Adesso Canta Auroro Borealo‘, dove troviamo vivacità creativa lontana dai grandi nomi mainstream.

Uscite principali dal 9 al 15 febbraio 2026

G.EM – Corponuovo (Brutture Moderne) – (10 febbraio)

PACÌ – Feluca (10 febbraio)

HACHIKO – Hypertroia – (11 febbraio)

SONNI UNO – Uno – (11 febbraio)

BULL BRIGADE – Perché non si sa mai (Motorcity Produzioni/Tunecore) – (13 febbraio)

CANNELLA – Ora che siamo grandi – (Honiro Label) (13 febbraio)

CAPO PLAZA – 4U EP (Warner Records/Warner Music) – (13 febbraio)

CUTA – Paraculo (Gold Leaves Academy) – (13 febbraio)

ËGO – Vermi – (13 febbraio)

MARA SATTEI – Che me ne faccio del tempo (Epic/Sony Music) in digitale – (13 febbraio)

AURORO BOREALO – Adesso Canta Auroro Borealo – (14 febbraio)

Febbraio 2026: gli album stranieri in uscita nella seconda settimana

La settimana dal 9 al 15 febbraio 2026 si apre con una serie di uscite discografiche internazionali attese da fan di generi musicali molto diversi tra loro, dal pop sperimentale all’R&B contemporaneo, passando per voci emergenti e sonorità alternative. Protagonista assoluta di questa settimana è senza dubbio Charli XCX, che pubblica Wuthering Heights il 13 febbraio 2026.

Questo progetto nasce come colonna sonora ufficiale dell’adattamento cinematografico di Cime tempestose diretto da Emerald Fennell, e rappresenta una delle svolte più audaci nella carriera dell’artista britannica: un disco che fonde pop, industrial, elettronica e mood gotico in dodici tracce avvolte da un’estetica intensa e drammatica.

Sempre il 13 febbraio arriva il nuovo album di Hemlocke Springs, intitolato The Apple Tree Under the Sea. L’artista statunitense di indie-pop/dream-pop continua a costruire la sua identità sonora con un progetto che miscela testi evocativi e sonorità avvolgenti, confermandosi come uno dei nomi più interessanti dell’indie internazionale di nuova generazione. Nella stessa giornata, l’elettronica sofisticata di Danny L Harle trova spazio con Cerulean, un album che miscela dance futuristica e influenze Anni ’90, con potenziali featuring di nomi come Caroline Polachek e PinkPantheress.

Altro ritorno atteso è quello di Jill Scott, con To Whom This May Concern, il suo primo album in studio dopo molti anni. La cantante soul/R&B, già vincitrice di premi e acclamata per la sua capacità di fondere lirismo e groove, porta in questo lavoro una maturità artistica che riflette sia la sua evoluzione personale sia l’esperienza quasi decennale lontano dai riflettori musicali. Attesissimo anche l’arrivo di Icon di Brent Faiyaz, uno dei nomi più influenti dell’R&B contemporaneo statunitense, che continua il suo percorso tra testi introspettivi e produzioni sinuose.

