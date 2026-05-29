La musica italiana entra nel vivo: basta Sanremo, adesso si fa sul serio: Francesca Michielin e Ultimo i più attesi. Nuovi album giugno 2026
Dopo una primavera dominata dagli strascichi post-Sanremo, arrivano una serie di uscite capaci di unire grandi ritorni, new entry indie e progetti destinati a lasciare il segno.
Giugno 2026 si prepara a diventare uno dei mesi più interessanti dell’anno per la musica italiana. Dopo una primavera dominata dagli strascichi post-Sanremo e dalle prime hit estive, il mercato discografico entra finalmente nel vivo con una serie di uscite capaci di unire grandi ritorni, nuove scommesse indie e progetti destinati a lasciare il segno nella stagione dei festival.
Tra gli album più attesi spicca quello di Francesca Michielin, Ultimo, e il nuovo lavoro di Antonello Venditti, che torna con un progetto dal forte sapore romano e autobiografico, mentre la scena alternativa continua a muoversi tra rock estremo, cantautorato contemporaneo e sperimentazione elettronica. Il mese sarà anche il banco di prova per artisti emergenti pronti a sfruttare l’estate per consolidare il proprio pubblico.
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Il 2026, del resto, si sta confermando un anno ricchissimo per la discografia italiana: da Ultimo a Emma, passando per Marco Mengoni e Ghali, il panorama nazionale è attraversato da continui annunci e ritorni molto attesi.
Gli album italiani più attesi di giugno 2026: Venditti, Michielin e Ultimo
Il nome che catalizza maggiormente l’attenzione è senza dubbio quello di Antonello Venditti. Il suo nuovo album Daje! rappresenta un ritorno che punta tutto sull’identità romana, sul racconto generazionale e su quell’equilibrio tra nostalgia e contemporaneità che da sempre caratterizza la sua scrittura.
Attenzione pure per il nuovo progetto di Francesca Michielin che torna con una fase più immaginifica e concettuale con Magia Bianca: il disco mescola atmosfere fantasy, suggestioni medievali e sonorità elettroniche, mantenendo però il lato emotivo e autobiografico che ha sempre caratterizzato la sua scrittura. Il singolo Una donna non può ha anticipato bene questa direzione: è un brano che parla di stereotipi di genere e libertà personale, ma con un’estetica sonora più teatrale e simbolica rispetto ai lavori precedenti.
Spazio, poi a Ultimo con Il giorno che aspettavo, il suo settimo album di inediti, annunciato a sorpresa e in uscita il 19 giugno 2026 sotto l’etichetta indipendente Ultimo Records. Il disco arriva dopo due anni dall’ultimo progetto discografico e rappresenta un nuovo capitolo emotivo e personale nel percorso del cantautore romano.
Grande curiosità anche attorno a Vespri di Bausan, progetto che promette atmosfere intime e un approccio cantautorale più maturo rispetto ai lavori precedenti. Sul fronte metal e hardcore, invece, gli appassionati attendono con interesse La tua foto sul marmo dei Cripple Bastards, storica band estrema che continua a rappresentare un punto di riferimento dell’underground italiano.
Occhi puntati anche su Fabio Macagnino, pronto a pubblicare Bioma, disco che dovrebbe mescolare sonorità mediterranee, folk contemporaneo e ricerca elettronica. Più oscuro e cinematografico il nuovo capitolo dei Feralia, mentre i Lunatropica chiuderanno il mese con un lavoro che promette influenze world music e suggestioni marine.
Album italiani in uscita a giugno 2026: calendario completo
12 giugno 2026
Bausan – Vespri:
Un disco che punta su atmosfere introspettive e arrangiamenti essenziali. Tra cantautorato moderno e sonorità elettroniche leggere, potrebbe diventare una delle sorprese indie dell’estate.
Cripple Bastards – La tua foto sul marmo:
La storica formazione estrema torna con un album feroce e diretto, pensato per i fan della scena hardcore e grindcore più radicale.
Elena D’Elia – Non è mica fantasia
Evita Polidoro – Mi giurano eternità
Francesca Michielin – Magia bianca:
Dopo il periodo più intimo e cantautorale di Cani Sciolti, Michielin sta entrando in una fase più immaginifica e concettuale con questo lavoro, annunciato come un vero e proprio concept album.
19 giugno 2026
Antonello Venditti – Daje!
Il ritorno di uno dei grandi protagonisti della musica italiana. Un progetto che mescola memoria personale, racconto urbano e nuove influenze pop-rock, mantenendo intatto il marchio emotivo del cantautore romano.
ULTIMO – Il giorno che aspettavo:
L’album contiene dieci tracce, tra cui i singoli già pubblicati Acquario e Questa insensata voglia di te, brani che confermano lo stile diretto e viscerale che ha reso Ultimo uno degli artisti più seguiti della scena italiana contemporanea.
26 giugno 2026
Fabio Macagnino – Bioma
Un lavoro che guarda al Mediterraneo contemporaneo, tra folk, elettronica e scrittura poetica. Atteso soprattutto dagli appassionati della nuova world music italiana.
Luca Rizzo – Veleno e sangue
Feralia – Ultima Requies
30 giugno 2026
Lunatropica – Mareamaro
Chiude il mese un progetto che promette contaminazioni sonore tra elettronica, ritmi tropicali e suggestioni mediterranee, perfette per accompagnare l’inizio dell’estate.
Giugno 2026, in definitiva, conferma quindi una tendenza sempre più evidente nella musica italiana: convivono grandi nomi storici, progetti alternativi e artisti emergenti capaci di muoversi liberamente tra generi e influenze. Un panorama variegato che rende l’estate musicale italiana sempre meno prevedibile e sempre più interessante da seguire.
Giugno 2026: gli album internazionali più attesi
Giugno 2026 si prepara a essere un mese densissimo anche per la musica internazionale. Tra ritorni di band storiche, nuovi esperimenti pop ed elettronici e album che promettono di segnare l’estate, il calendario delle uscite conferma una tendenza precisa: gli artisti globali stanno puntando sempre più su dischi "evento", costruiti attorno a concept visivi, storytelling e strategie digitali.
Uno dei comeback più attesi è quello dei Muse, che il 26 giugno pubblicheranno The WOW! Signal, decimo album in studio del trio guidato da Matt Bellamy. Dopo alcuni anni di silenzio discografico, la band inglese sembra voler tornare alle atmosfere futuristiche e apocalittiche che ne hanno definito il successo internazionale. Il primo singolo, Be With You, lascia intuire un mix tra elettronica aggressiva, riff monumentali e melodie dal taglio cinematografico.
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