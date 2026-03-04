Un marzo di fuoco per il cinema italiano: Matilda De Angelis torna con un film sulla violenza psicologica. Le uscite del mese Una panoramica sulle prossime proposte del cinema italiano e non solo: ci aspetta un inizio marzo di fuoco per le uscite in sala

Diamo uno sguardo alle prossime settimane per quanto riguarda le uscite al cinema. Scemato l’effetto Buen Camino, per quanto ancora in cartellone, altri titoli nostrani proveranno a ritagliarsi una fetta di pubblico, in particolare le nuove pellicole con protagonisti Fabio De Luigi e Virginia Raffaele e Stefano Accorsi e Matilda De Angelis. Ma c’è spazio anche per i grandi film internazionali, tra cui spicca il nuovo lavoro di Maggy Gyllenhaal con Christian Bale e Jessie Buckley.

Un marzo di fuoco al cinema: tutte le uscite del cinema italiano e internazionale nelle prossime settimane

Il 5 marzo doppia uscita italiana, con gli attesi Un bel giorno, della ormai rodata coppia De Luigi-Raffaele, e La Lezione con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi. Nel primo caso, Tommaso (De Luigi), vedovo, ha cresciuto le quattro figlie a totale discapito della propria vita sentimentale. Spronato proprio da queste ultime, decide di rimettersi in gioco e incontra Lara (Raffaele), brillante e affascinante. Tommaso è però impaurito che la propria disastrata vita familiare possa danneggiare il neonato rapporto con Lara. Ma non sa che la donna è a sua volta madre single di tre ragazzi. Tra esitazioni e inevitabili fraintendimenti, i due proveranno a costruire un legame non solo per loro, ma anche per dare maggiore stabilità alle rispettive e disastrate famiglie.

Nel secondo, l’avvocata Elisabetta (De Angelis) è chiamata a difendere Angelo Valder (Accorsi), professore accusato di aver violentato una donna. A sorpresa, una volta giunti in tribunale, le accuse nei confronti di Valder vengono ritirate e il rapporto definito consenziente. L’uomo però non è soddisfatto, poiché ora vuole intentare causa all’università, rea di aver fatto mobbing nei suoi confronti. E pretende che sia ancora Elisabetta a rappresentarlo. Nonostante sia in difficoltà economiche, però, l’avvocatessa rifiutare di assumere il caso, definendo l’uomo "equivoco". Ma nel passato di Elisabetta c’è anche altro.

Maggy Gyllenhaal riscrive la favola goth della moglie di Frankenstein

Sempre il 5 marzo approderà al cinema Se solo potessi ti prenderei a calci, di Mary Bronstein e con Rose Byrne, Delaney Quinn, Mary Bronstein e A$AP Rocky. La psicoterapeuta Linda (Byrne) vive un perenne stato di stress. Quando un’inondazione crea un buco enorme nel soffitto della camera da letto, rendendo l’appartamento inagibile, la donna è costretta a trasferirsi in un motel con la figlia, rischiando di perdere definitivamente il contatto con la realtà. Seconda opera di Bronstein, si posiziona nel solco di quelle opere che analizzano i risvolti nascosti della maternità e il fardello psicologico con cui tante donne devono fare i conti.

Una giornata piena per il cinema, quella del 5 del mese, poiché vedrà l’uscita anche dell’ultimo lavoro di Maggy Gyllenhall e con protagonisti Christian Bale e Jessie Buckley (candidata all’Oscar come miglior attrice protagonista per Hamnet). Il mostro di Frankenstein (Bale), in una Chicago degli anni ’30, chiede all’eccentrica Dottoressa Euphronius (Annette Bening, cinque volte candidata all’Oscar) di creare per lui una compagna. La donna risveglia una giovane assassinata (Buckley), ridando vita a La Sposa e scatenando romanticismo, interesse della polizia e cambiamento sociale radicale.

Rocco Papaleo ci mostra il suo "bene comune"

Proseguiamo col 12 marzo, in cui arriverà nelle sale l’ultima fatica di Rocco Papaleo, Il bene comune. Nel cast anche Teresa Saponangelo, Claudia Pandolfi, Vanessa Scalera e lo stesso Papaleo. Una guida turistica e un’attrice di "insuccesso" accompagnano quattro detenute sul massiccio del Pollino, alla ricerca del secolare Pino Loricato, simbolo di resilienza. Il cammino diventa presto un viaggio di trasformazione, fatto di incontri e cambiamenti, scandito da una musica che prende forma passo dopo passo, fino a diventare una voce collettiva capace di tenere insieme corpi, emozioni e storie diverse.

Il 19 marzo il tre volte candidato premio Oscar Ryan Gosling partirà per un viaggio nello spazio profondo in Project Hail Mary, diretto da Andy Weir, autore di The Martian. L’insegnante di scienze Ryland Grace (Gosling) si sveglia su un’astronave lontano da casa anni luce e senza alcun ricordo di chi sia o di come sia arrivato lì. Con il riaffiorare della sua memoria, torna alla luce lo scopo della sua missione: risolvere l’enigma della misteriosa sostanza che sta causando il collasso del Sole. Chiudiamo la panoramica con il 26 marzo, quando Mads Mikkelsen ci accompagnerà in un viaggio di amore fraterno in Mio fratello è un vichingo, di Anders Thomas Jensen. Anker (Nikolaj Lje Kaas) esce di prigione, dove ha scontato quindici anni per rapina, con un solo obiettivo: recuperare il bottino, che aveva affidato al fratello Manfred (Mikkelsen), e sparire dalla circolazione. Nel frattempo, però, le condizioni psicologiche di Manfred, che è sempre stato diverso dagli altri e da piccolo si abbigliava da vichingo, sono peggiorate: ora si fa chiamare John, ruba un cane tutte le volte che ne ha l’occasione, e non ha alcuna memoria (o volontà di dire) dove ha nascosto i soldi.

Le altre uscite al cinema a marzo

Grand Ciel , di Akihiro Hata (5 marzo): Nel cantiere notturno di un quartiere futuristico, operai iniziano a sparire. Vincent sospetta un insabbiamento, ma il mistero si fa più oscuro.

, di Akihiro Hata (5 marzo): Nel cantiere notturno di un quartiere futuristico, operai iniziano a sparire. Vincent sospetta un insabbiamento, ma il mistero si fa più oscuro. Good Boy , di Jan Komasa (6 marzo): Dopo una notte di eccessi, Tommy, 19 anni, si ritrova prigioniero di una famiglia che vuole "rieducarlo": presto vittima e carnefice si confondono.

, di Jan Komasa (6 marzo): Dopo una notte di eccessi, Tommy, 19 anni, si ritrova prigioniero di una famiglia che vuole "rieducarlo": presto vittima e carnefice si confondono. Il quieto vivere , di Gianluca Matarrese (12 marzo): Documentario-commedia su uno sperduto borgo calabrese, un piccolo agglomerato di abitazioni situate in cima a un colle che tutti chiamano il Cozzo, in cui un gruppo di famiglie si odiano perché costrette a vivere nella stessa palazzina.

, di Gianluca Matarrese (12 marzo): Documentario-commedia su uno sperduto borgo calabrese, un piccolo agglomerato di abitazioni situate in cima a un colle che tutti chiamano il Cozzo, in cui un gruppo di famiglie si odiano perché costrette a vivere nella stessa palazzina. Gli occhi degli altri, di Andrea De Sica (19 marzo): Ispirato al delitto Casati Stampa (1970), una vicenda di passione e morte, tra amori clandestini, eccessi decadenti e sguardi voyeuristici.

