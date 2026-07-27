Nuove fiction su Mediaset Infinity: Can Yaman perde 'Viola come il mare 3', torna Sabrina Ferilli e Vanessa Incontrada raddoppia. Le storie da non perdere Can Yaman, Can Yaman, Sabrina Ferilli, Vanessa Incontrada e tutte le fiction da non perdere su Mediaset Infinity

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La nuova stagione di fiction Mediaset si prepara a presidiare il prime time con una lunga serie di volti amatissimi, tra cui Can Yaman, che perde Viola come il mare 3 ma finisce sotto copertura, e Sabrina Ferilli, che riporta in tv la fiction A testa alta diventata un cult della Rete. Canale 5 conferma l’idea di una serialità popolare ma attenta all’attualità, dove santi digitali, agenti segreti traditi e famiglie in bilico convivono in un grande quadro che racconta l’Italia di oggi.

Nuove fiction Mediaset 2026, la storie da non perdere su Infinity

Grande attesa per Samuele Carrino, 16 anni, attore‑rivelazione de Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa, e ora chiamato a prestare il volto a San Carlo Acutis ne Il mio nome è Carlo. Il tv‑movie diretto da Giacomo Campiotti ripercorre la vita di Carlo Acutis, il ragazzo milanese morto a 15 anni e proclamato santo nel 2025, raccontato in tre diverse età e in un rapporto centrale con la madre, interpretata da Lucia Mascino. Il debutto previsto intorno a ottobre, in coincidenza con il ventennale della morte, celebra l’anniversario della canonizzazione del santo "digitale".

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Sul fronte del family drama, A Testa Alta torna con Sabrina Ferilli nei panni della preside Virginia, chiamata questa volta a misurarsi con il tema durissimo del femminicidio, quando il figlio Rocco diventa il principale sospettato dell’omicidio di una ragazza. La serie insiste sulla dimensione del coraggio materno e sul ruolo della scuola come presidio civile, mantenendo quel taglio emozionale che aveva già convinto il pubblico nella prima stagione.

Continua anche il percorso di Una Nuova Vita, con Anna Valle alle prese con un passato che non smette di tornare e un futuro da ridefinire, mentre la nuova produzione Madre Terra – Il Segreto delle Origini porta la serialità Mediaset nel territorio del melodramma scientifico. Protagonista è Caterina Fiume, brillante scienziata che torna in Calabria per guidare una sperimentazione su un farmaco antitumorale a base di bergamotto: tra ricerca, memorie rimosse e un legame intenso con Antonio Giuffridda, produttore legato visceralmente alla sua terra, la serie si muove tra passione, conflitti e destino.

Can Yaman e i grandi ritorni nelle fiction Mediaset

Sul fronte più adrenalinico e internazionale la scena è tutta per Can Yaman, che archivia occhi bistrati e scimitarra di Sandokan per trasformarsi in un agente segreto nella nuova serie Il Labirinto delle Farfalle. Qui l’attore turco interpreta Kaplan, uno 007 dal curriculum impeccabile tradito dai suoi stessi vertici e accusato di un crimine che non ha commesso, costretto a passare da uomo delle istituzioni a ricercato numero uno in Spagna. Nel thriller romantico c’è azione, complotti e una storia d’amore che può diventare la sua più grande debolezza o la sua unica salvezza, confermando Yaman come volto di punta della fiction Mediaset più internazionale.

Nello stesso tempo, il tassello più light‑crime è quello di Alex Bravo – Poliziotto a Modo Suo, con Marco Bocci, detective di grande intuito, vita incasinata e ironia scanzonata, che porta in prime time una detection irriverente ma radicata nel quotidiano. Sul versante femminile, Vanessa Incontrada guida Erica – Un Detective per Caso, adattamento italiano della serie francese e dei romanzi di Camilla Läckberg: scrittrice di gialli in crisi, Erica torna a Piombino e si ritrova immersa in un delitto che la trascina in indagini sempre più complesse accanto al poliziotto Leonardo, interpretato da Francesco Scianna.

Incontrada raddoppia con Un Mondo Bellissimo, ambientata a Orvieto, dove Paola e Vittorio, coppia apparentemente solida, devono rimettere in discussione sogni e certezze dopo un evento tragico che li costringe a ripensare il futuro dei figli. Il filone family ritrova così con quello romantico e sociale, disegnando una mappa di genitorialità imperfetta ma tenace. Il quadro si chiude con due progetti ancora coperti dal segreto produttivo, che vedranno protagonisti Gabriel Garko e Raoul Bova, a conferma della volontà di Mediaset di continuare a puntare su nomi forti e riconoscibili per presidiare la prima serata.

Insieme a titoli come Viola come il Mare 3, che riporta Francesca Chillemi con una nuova partner maschile e consolida il filone crime‑romantic, l’offerta delle nuove fiction Mediaset costruisce una stagione dove curiosità, temi sensibili e star di richiamo lavorano in sinergia per offrire al pubblico storie che intrattengono, emozionano e aprono qualche domanda scomoda.

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