Nella nuova serie dei Fratelli Duffer la promessa del "per sempre" è il vero orrore del matrimonio: il trailer La nuova serie Something very bad is going to happen, creata dalle menti dietro Stranger Things, si presenta con un trailer prima del debutto il 26 marzo

Matt e Ross Duffer, i creatori del successo Netflix Stranger Things, stanno per tornare con una nuova serie, Something very bad is going to happen, che si presenta con un trailer in attesa dell’uscita, fissata per il 26 marzo 2026, sempre in streaming sul catalogo della N rossa. E se la promessa del "per sempre" fosse il vero orrore? È questo il dubbio che instilla il video di circa un minuto che trasmette molto bene l’atmosfera ansiogena della serie. Nel cast i protagonisti Camila Morrone e Adam DiMarco, ma anche ennifer Jason Leigh, Ted Levine, Jeff Wilbusch, Karla Crome, Gus Birney e Sawyer Fraser. Come al solito, vi lasciamo il trailer di Something very bad is going to happen in calce a questo articolo.

La trama di Something very bad is going to happen: l’orrore "del matrimonio" nel trailer della serie

Rachel (Camila Morrone) sta per sposare il suo fidanzato Nicky (Adam DiMarco). Mancano cinque giorni alle nozze quando la coppia parte per un viaggio verso la casa vacanze della famiglia di lui, immersa in una foresta innevata e isolata, dove si terrà una cerimonia intima, teoricamente perfetta. Ma Rachel, incline alla superstizione e alla paranoia, non riesce a liberarsi da una sensazione opprimente: qualcosa di terribile sta per succedere. Coincidenze inquietanti, sorprese spiacevoli e un costante senso di disagio la spingono a interrogarsi su cosa significhi davvero essere anime gemelle. E soprattutto: cosa può esserci di più spaventoso che legarsi per tutta la vita alla persona sbagliata?

Un mix tra Carrie e Rosemary’s Baby: preparatevi a essere inquietati

A fare da showrunner alla serie, la cui prima stagione conterà 8 episodi, è Haley Z. Boston, sceneggiatrice con alle spalle un episodio della serie Cabinet of Curiosities di Guillermo Del Toro, 8 episodi di Al nuovo gusto di ciliegia e il cortometraggio Beach Log Kills.

Something Very Bad Is Going to Happen viene descritta come un punto d’incontro tra Carrie e Rosemary’s Baby, con sfumature di umorismo nero e commedia dell’assurdo. Boston ha ideato la serie anche prendendo spunto dal matrimonio duraturo dei suoi genitori. Ha spiegato di considerare l’horror un linguaggio naturale per esplorare emozioni profonde e paure universali. La regia è affidata principalmente a Weronika Tofilska, già apprezzata per il suo lavoro in Baby Reindeer: dirigerà quattro episodi ed è anche produttrice esecutiva. Completano il team di regia Axelle Carolyn e Lisa Brühlmann. La serie è il primo prodotto ufficiale della Upside Down Pictures, la casa di produzione dei Duffer, al di fuori dell’universo di Stranger Things. A questo link trovate il trailer doppiato in italiano di Something very bad is going to happen, in uscita in streaming su Netflix il prossimo 26 marzo.

