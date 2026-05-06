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Nuova scena 3, Rose Villain (col pancione) e il nuovo giudice famosissimo: quando inizia, novità e il super premio di Netflix

Arriva su Netflix la terza stagione di Nuova Scena: cosa c'è da sapere sul talent dedicato al mondo del rap con Rose Villain e Geolier.

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Nuova Scena
Ufficio Stampa Netflix

Nuova Scena torna su Netflix con la terza e ultima stagione attesissima. Il talent dedicato al mondo del rap è diventato ormai un appuntamento fisso per gli appassionati del genere e non solo. Come ormai capita per le più acclamate serie tv, l’appuntamento sarà diviso in due date: la prima parte si avvia il 22 giugno, quella conclusiva arriva sulla piattaforma il 29 giugno. La giuria è la parte più attenzionata con un nuovo membro famosissimo: tutto quello che sappiamo sulla terza stagione di Nuova Scena.

Nuova Scena: il format e le date da segnarsi per l’arrivo della terza stagione del talent su Netflix

Il format resta identico: l’obiettivo è scovare nuovi volti nel mondo del rap nostrano, ma stavolta c’è una novità importante. I talenti vengono cercati sempre in giro per l’Italia, giungono sul palco e mostrano quello che sono in grado di fare. Le gare puntano tutto sull’originalità e dei freestyle in grado di colpire i giudici e lasciare il segno. Le città scelte spaziano dalla Svizzera a Bologna e Milano. Il montepremi in palio è di 100mila euro. Saranno nove episodi, uno in più rispetto alle precedenti edizioni. Il 22 giugno saranno presenti su Netflix i primi quattro episodi: coloro che supereranno le audizioni finali passeranno ai quattro episodi successivi, visibili sulla piattaforma dal 29 giugno. Il loro compito sarà quello di creare videoclip professionali e provare duetti con rapper affermati. Sarà l’opportunità della vita per la futura stella della musica rap italiana? Il successo pregresso, che ha permesso al format di sfornare volti e singoli degni di nota, fa ben sperare.

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La giuria di Nuova Scena su Netflix: Rose Villain in dolce attesa

Guè è il quarto giudice che accompagnerà Fabri Fibra, Rose Villain e Geolier. Occhi puntati sull’interprete di Fuori Legge: la cantante ha annunciato qualche mese fa la prima gravidanza dopo il matrimonio con il produttore Sixpm. Vedremo la bellissima rapper col pancione? Sicuramente i suoi look riusciranno a distinguersi, rimanendo elemento centrale del talent così come è stato nelle precedenti stagioni. La giuria segue le audizioni nel corso della prima puntata e inizia così la selezione in giro per l’Italia: è questo l’elemento diverso dalle altre edizioni della competizione. C’è poi un terzo appuntamento da segnare oltre a quelli del 22 e del 29 giugno: il 6 luglio. In quella giornata sarà disponibile su Netflix la finalissima. La competizione sarà serrata per permettere al vincitore di portare a casa il montepremi e entrare di diritto nell’olimpo del rap italiano: un percorso simile a quello dei vincitori delle edizioni precedenti.

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