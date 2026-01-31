Un posto al sole arruola un’altra star, arriva Nunzia Schiano: cosa farà con Whoopi Goldberg
Nel cast di Un posto al sole entra Nunzia Schiano, stella di Un commissario Ricciardi e di tante altre serie Tv di successo: ecco il suo ruolo nella trama della soap di Rai 3.
Per celebrare i suoi trent’anni di messa in onda, Un Posto al Sole alza l’asticella e sceglie una strada ambiziosa: aprirsi a una dimensione sempre più attoriale. Dopo l’annuncio dell’ingresso nel cast di Whoopi Goldberg, icona del cinema mondiale e premio Oscar alla miglior attrice non protagonista per Ghost – Fantasma (1990), la soap di Rai 3 sorprende ancora una volta il pubblico con un nome amatissimo della recitazione italiana: Nunzia Schiano. La sua presenza non rappresenta una semplice apparizione celebrativa, ma l’avvio di una nuova linea narrativa destinata a tenere banco per diverso tempo nella soap più amata della tv italiana.
Nunzia Schiano torna a Un Posto al Sole: il ruolo e la nuova storyline
Nunzia Schiano sarà coinvolta nella storyline che ruota attorno a Eleanor Price, la potente imprenditrice americana interpretata da Whoopi Goldberg, arrivata a Napoli per la commissione di uno yacht di lusso ai cantieri Palladini. Una trattativa che diventa terreno di scontro tra interessi economici e manovre sotterranee, con Roberto Ferri e Marina Giordano pronti a muoversi nell’ombra per sottrarre i cantieri alla gestione di Gennaro Gagliotti.
Il personaggio di Schiano non è stato ancora svelato nei dettagli, ma visto il calibro dell’attrice è lecito pensare che avrà un ruolo importante nella realtà della soap.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Per l’attrice napoletana, in realtà, si tratta di un ritorno: nel 2020 Un Posto al Sole aveva già incrociato il suo talento, anche se in una forma del tutto inedita. In quell’anno, infatti, venne introdotta nella serie la cagnolina Bricca, che sarebbe poi diventata protagonista di un esperimento narrativo speciale. In occasione della puntata numero 6000, Schiano prestò la sua voce al cane, dando vita ai suoi pensieri in una scelta che divise il pubblico ma rimase memorabile. Oggi, invece, il suo rientro avviene con un ruolo vero e strutturato, pronto a lasciare il segno. Anche per questo la reazioni dei fan di UPAS sono state tutte all’insegna dell’entusiasmo: "Bravissima ! La sua partecipazione arricchirà la fiction", "Spontanea ed immensa in ogni ruolo che ricopre, brava Nunzia!", Bravissima Nunzia Schiano .Superlativa in ogni ruolo che interpreta.Speriamo che resti a lungo in UPAS".
Chi è Nunzia Schiano: carriera, cinema e fiction di successo
Nunzia Schiano è nata a Portici, in provincia di Napoli, nel 1959. La sua formazione artistica affonda le radici nel teatro, ambiente in cui ha costruito una solida esperienza prima di approdare al cinema e alla televisione. Attrice versatile e intensa, è capace di alternare ironia popolare e profondità drammatica, qualità che l’hanno resa una delle interpreti più riconoscibili del panorama italiano.
Il grande pubblico la ricorda soprattutto per i film Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord, dove ha conquistato gli spettatori con una comicità mai caricaturale interpretando il ruolo della madre del protagonista (Alessandro Siani). In televisione ha ottenuto enorme successo grazie al personaggio di Rosa, la tata di Il Commissario Ricciardi, un ruolo che le ha permesso di mostrare tutta la sua capacità di mescolare dolcezza, malinconia e forza emotiva. Nel corso degli anni ha partecipato anche a serie come Don Matteo, Le indagini di Lolita Lobosco, Imma Tataranni, Gomorra – La serie, I Bastardi di Pizzofalcone e L’Amica geniale, oltre a lavorare con importanti registi cinematografici.
Potrebbe interessarti anche
Amazon Prime Video 'vince' il duello tra Nord e Sud che ha unito tutta Italia: mai un film ha convinto così tanto
Il talento di Alessandro Siani illuminerà il vostro salotto: su Prime Video arrivera...
Un posto al sole, le anticipazioni dal 2 al 6 febbraio 2026: Raffaele nei guai per colpa di Whoopi Goldberg
Le trame di UPAS per la settimana dal 2 al 6 febbraio: il portiere accetta un incari...
Un posto al sole, le anticipazioni dal 19 al 23 gennaio 2026: ai Cantieri arriva una cliente speciale (Whoopi Goldberg)
Le trame di UPAS per la settimana dal 19 al 23 gennaio 2026: dopo il dramma di Genna...
Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 14 gennaio 2026: Antonietta mette nei guai Gennaro
Le trame di UPAS per mercoledì 14 gennaio 2026: l'ex moglie denuncia Gagliotti (che ...
Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 26 gennaio 2026: la richiesta inattesa di Whoopi Goldberg
Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 26 gennaio 2026: la ricca americana Eleonor P...
Un posto al sole, le anticipazioni dal 26 al 30 gennaio 2026: è crisi tra Rosa e Damiano e Whoopi nasconde un segreto
Le trame di UPAS della settimana dal 26 al 30 gennaio 2026: i genitori di Manuel ai ...
Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 21 gennaio 2026: il nuovo capo dei Cantieri è una sorpresa
Le trame di UPAS di mercoledì 21 gennaio 2026: il nuovo AD dopo Gennaro lascia tutti...
Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 16 gennaio 2026: Raffaele tormentato da un grande cruccio
Le trame di UPAS di venerdì 16 gennaio 2026: il portiere di Palazzo Palladini soffre...