Un posto al sole arruola un’altra star, arriva Nunzia Schiano: cosa farà con Whoopi Goldberg

Nel cast di Un posto al sole entra Nunzia Schiano, stella di Un commissario Ricciardi e di tante altre serie Tv di successo: ecco il suo ruolo nella trama della soap di Rai 3.

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Per celebrare i suoi trent’anni di messa in onda, Un Posto al Sole alza l’asticella e sceglie una strada ambiziosa: aprirsi a una dimensione sempre più attoriale. Dopo l’annuncio dell’ingresso nel cast di Whoopi Goldberg, icona del cinema mondiale e premio Oscar alla miglior attrice non protagonista per Ghost – Fantasma (1990), la soap di Rai 3 sorprende ancora una volta il pubblico con un nome amatissimo della recitazione italiana: Nunzia Schiano. La sua presenza non rappresenta una semplice apparizione celebrativa, ma l’avvio di una nuova linea narrativa destinata a tenere banco per diverso tempo nella soap più amata della tv italiana.

Nunzia Schiano torna a Un Posto al Sole: il ruolo e la nuova storyline

Nunzia Schiano sarà coinvolta nella storyline che ruota attorno a Eleanor Price, la potente imprenditrice americana interpretata da Whoopi Goldberg, arrivata a Napoli per la commissione di uno yacht di lusso ai cantieri Palladini. Una trattativa che diventa terreno di scontro tra interessi economici e manovre sotterranee, con Roberto Ferri e Marina Giordano pronti a muoversi nell’ombra per sottrarre i cantieri alla gestione di Gennaro Gagliotti.
Il personaggio di Schiano non è stato ancora svelato nei dettagli, ma visto il calibro dell’attrice è lecito pensare che avrà un ruolo importante nella realtà della soap.

Per l’attrice napoletana, in realtà, si tratta di un ritorno: nel 2020 Un Posto al Sole aveva già incrociato il suo talento, anche se in una forma del tutto inedita. In quell’anno, infatti, venne introdotta nella serie la cagnolina Bricca, che sarebbe poi diventata protagonista di un esperimento narrativo speciale. In occasione della puntata numero 6000, Schiano prestò la sua voce al cane, dando vita ai suoi pensieri in una scelta che divise il pubblico ma rimase memorabile. Oggi, invece, il suo rientro avviene con un ruolo vero e strutturato, pronto a lasciare il segno. Anche per questo la reazioni dei fan di UPAS sono state tutte all’insegna dell’entusiasmo: "Bravissima ! La sua partecipazione arricchirà la fiction", "Spontanea ed immensa in ogni ruolo che ricopre, brava Nunzia!", Bravissima Nunzia Schiano .Superlativa in ogni ruolo che interpreta.Speriamo che resti a lungo in UPAS".

Chi è Nunzia Schiano: carriera, cinema e fiction di successo

Nunzia Schiano è nata a Portici, in provincia di Napoli, nel 1959. La sua formazione artistica affonda le radici nel teatro, ambiente in cui ha costruito una solida esperienza prima di approdare al cinema e alla televisione. Attrice versatile e intensa, è capace di alternare ironia popolare e profondità drammatica, qualità che l’hanno resa una delle interpreti più riconoscibili del panorama italiano.

Il grande pubblico la ricorda soprattutto per i film Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord, dove ha conquistato gli spettatori con una comicità mai caricaturale interpretando il ruolo della madre del protagonista (Alessandro Siani). In televisione ha ottenuto enorme successo grazie al personaggio di Rosa, la tata di Il Commissario Ricciardi, un ruolo che le ha permesso di mostrare tutta la sua capacità di mescolare dolcezza, malinconia e forza emotiva. Nel corso degli anni ha partecipato anche a serie come Don Matteo, Le indagini di Lolita Lobosco, Imma Tataranni, Gomorra – La serie, I Bastardi di Pizzofalcone e L’Amica geniale, oltre a lavorare con importanti registi cinematografici.

Programmi

