Nozze da favola per Veronica Peparini e Andreas Muller: la torta a nove piani e il dettaglio (dolcissimo) sulle damigelle Ieri il ballerino e la coreografa si sono uniti in una cerimonia romantica appena fuori dalla Capitale. Si erano conosciuti nel 2015 all'interno del talent Mediaset di Amici.

Dopo quasi un decennio d’amore, Veronica Peparini e Andreas Muller hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore con un matrimonio da favola alle porte di Roma. Una storia nata sotto il segno di Amici, la loro, quando lei era insegnante e lui un semplice allievo. Poi, nonostante la differenza di età notevole, i due hanno consolidato la relazione con la nascita delle due gemelline, Penelope e Ginevra. Per arrivare alla fine all’altare nel giorno più bello. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Veronica Peparini e Andreas Muller, le nozze da favola alle porte di Roma

Veronica Peparini, 54 anni, e Andreas Muller, 28, hanno scelto di suggellare il loro amore con una doppia celebrazione. Dopo il sì ‘civile’, arrivato già a luglio del 2025, ieri si è tenuto il matrimonio religioso e romantico, in una location da sogno appena fuori dalla Capitale. E pur mantenendo il massimo riserbo e condividendo solo pochi attimi di questa giornata speciale – una scelta dettata anche dalla concessione dell’esclusiva a Verissimo – i dettagli che sono trapelati hanno già fatto il giro del web.

A raccontare qualche retroscena in più è stato il fotografo ufficiale della coppia, che nelle sue storie Instagram ha immortalato i momenti più iconici della serata. Tra questi, la ‘dance battle’ marito contro moglie con tanto di coreografia di ballerini annessa. Una vera festa nella festa, che ha fatto impazzire gli invitati e confermato la cifra unica della coppia: la danza come espressione di unione, divertimento e piena sintonia.

Commovente anche il primo ballo degli sposi, così come la presenza straordinaria delle piccole Penelope e Ginevra. Le gemelline, nate nel 2023, hanno vestito per l’occasione il ruolo di damigelle, rendendo ancora più speciale il momento del ‘sì’. Mentre la scena più apprezzata sui social è stata quella della gigantesca torta a nove piani, una vera opera d’arte che ha lasciato ospiti e follower a bocca aperta.

La serenata di Andreas Muller a Veronica Peparini

In realtà, le celebrazioni d’amore erano iniziate già la sera prima delle nozze. In perfetto stile romantico, Andreas Muller si è infatti presentato sotto casa di Veronica con microfono e musicisti, dedicandole una serenata che ha incantato i presenti e commosso la futura sposa. Nel frattempo sui social, almeno per ora, gli sposi si sono limitati a condividere un solo scatto della giornata di nozze. Un bacio romantico davanti alla chiesa, pubblicato in tandem su entrambi i profili Instagram della coppia. Mentre il resto delle immagini verrà reso pubblico, immaginiamo, nel salotto Mediaset di Verissimo.

