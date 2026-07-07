Nozze Al Bano e Loredana Lecciso, la reazione (gelida) di Romina Power e figli: cosa è andato storto
L’annuncio delle nozze tra Al Bano e Loredana Lecciso avrebbe creato tensioni in famiglia: Romina Power e i figli sarebbero contrari.
L’annuncio delle nozze tra Al Bano e Loredana Lecciso continua a far discutere. Dopo 25 anni di relazione e due figli, il cantante di Cellino San Marco avrebbe deciso di ufficializzare il legame con la compagna. La notizia, raccontata da Al Bano durante l’intervista a Monica Setta nel programma Storie al bivio di sera, avrebbe però avuto delle conseguenze anche all’interno della famiglia allargata dell’artista. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela sul portale del settimanale Chi, infatti, la decisione non sarebbe stata accolta con entusiasmo da tutti, soprattutto dall’ex moglie Romina Power e dai figli nati dal loro matrimonio.
Al Bano e Loredana Lecciso verso il matrimonio: l’indiscrezione sui malumori familiari
La possibilità di vedere Al Bano e Loredana Lecciso finalmente sposi avrebbe sorpreso il pubblico, ma anche generato qualche tensione dietro le quinte. A rivelarlo è stato Giuseppe Candela sul sito del magazine Chi, che ha raccontato di presunti malumori nati dopo l’annuncio del cantante. Secondo il giornalista, la notizia avrebbe provocato "parecchi malumori e agitazione tra i figli di Romina Power", con la stessa artista americana che, da anni, avrebbe mantenuto un rapporto complesso con Loredana Lecciso. Una situazione delicata, considerando la lunga storia che lega Al Bano e Romina, una delle coppie più amate dello spettacolo italiano, e il successivo rapporto nato tra il cantante e la showgirl pugliese.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La presunta contrarietà alle nozze avrebbe lasciato molti spiazzati, soprattutto considerando che Al Bano e Loredana stanno insieme da un quarto di secolo e hanno costruito una famiglia con la nascita di Jasmine Carrisi e Al Bano Jr., conosciuto anche come Bido. Candela ha sottolineato proprio questo aspetto, spiegando che una reazione negativa avrebbe sorpreso anche la coppia: "Una contrarietà al matrimonio che avrebbe stupito tutti, anche la coppia che vive una relazione stabile da ormai 25 anni".
Loredana Lecciso sempre accanto ad Al Bano: il sostegno negli anni difficili con Romina Power
Nel racconto pubblicato da Chi, viene evidenziato anche il ruolo avuto da Loredana Lecciso negli anni accanto ad Al Bano. La showgirl avrebbe infatti scelto spesso di rimanere lontana dalle polemiche, sostenendo il compagno anche nei momenti più complicati. Come riportato da Giuseppe Candela, "Loredana in questi anni è stata al suo fianco scegliendo spesso il silenzio, accettando anche gli impegni professionali con l’ex moglie Romina e le sue numerose ‘frecciatine’". Un atteggiamento che avrebbe caratterizzato il loro rapporto, nonostante le difficoltà legate al passato sentimentale di Al Bano e al forte legame ancora presente tra il cantante e Romina Power sul piano artistico.
Secondo le indiscrezioni, Al Bano avrebbe deciso di sposare Loredana anche per dare un significato importante alla famiglia costruita insieme ai loro figli Jasmine e Bido. Sempre secondo Candela, si tratterebbe di "un amore che Al Bano vuole suggellare con le nozze anche per loro".
Potrebbe interessarti anche
Al Bano (finalmente) sposerà Loredana Lecciso, la svolta in TV dopo 26 anni: "La donna che ho sempre voluto"
Ospite di Storie al Bivio di Sera, Al Bano conferma la volontà di sposare Loredana L...
Jasmine Carrisi difende Al Bano a La Volta Buona: “Colpito nell’orgoglio”, lo sfogo dopo le frecciatine di Romina Power
Intervenuta a La Volta Buona lunedì 11 maggio 2026, Jasmine Carrisi ha preso le dife...
Al Bano trema, “Loredana Lecciso rinata e corteggiatissima”: l’indiscrezione sulla nuova vita a Milano (senza matrimonio)
Nonostante la recente distanza geografica e il mancato anello al dito (che probabilm...
Romina Power di nuovo in guerra contro Al Bano e Loredana Lecciso? "Nervi sempre più tesi"
Volano (di nuovo) gli stracci a Cellino San Marco? I rumors raccontano un periodo ag...
Loredana Lecciso senza filtri: “La relazione con Al Bano? Troppe interferenze". E svela un retroscena su Romina Power
La showgirl e compagna del cantante ha raccontato in una lunga intervista i retrosce...
Al Bano non molla Romina Power: “Non lo farò mai”, smentito l’addio artistico all’ex moglie
Il cantante replica alle voci sull'addio artistico a Romina Power: "Non l'ho mai det...
Al Bano sbotta: “Non canto più con Romina Power”. Ma sarà un addio a ‘orologeria’: perché
Il cantante salentino ha annunciato la fine delle collaborazioni artistiche con l’ex...
Albano e Romina Power, l'annuncio dopo la "guerra mediatica". Cosa succederà in estate e in che rapporti sono ora
Albano e Romina Power annunciano il tour dopo i conflitti dell'ultimo periodo. Ecco ...