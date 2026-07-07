Nozze Al Bano e Loredana Lecciso, la reazione (gelida) di Romina Power e figli: cosa è andato storto L’annuncio delle nozze tra Al Bano e Loredana Lecciso avrebbe creato tensioni in famiglia: Romina Power e i figli sarebbero contrari.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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L’annuncio delle nozze tra Al Bano e Loredana Lecciso continua a far discutere. Dopo 25 anni di relazione e due figli, il cantante di Cellino San Marco avrebbe deciso di ufficializzare il legame con la compagna. La notizia, raccontata da Al Bano durante l’intervista a Monica Setta nel programma Storie al bivio di sera, avrebbe però avuto delle conseguenze anche all’interno della famiglia allargata dell’artista. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela sul portale del settimanale Chi, infatti, la decisione non sarebbe stata accolta con entusiasmo da tutti, soprattutto dall’ex moglie Romina Power e dai figli nati dal loro matrimonio.

Al Bano e Loredana Lecciso verso il matrimonio: l’indiscrezione sui malumori familiari

La possibilità di vedere Al Bano e Loredana Lecciso finalmente sposi avrebbe sorpreso il pubblico, ma anche generato qualche tensione dietro le quinte. A rivelarlo è stato Giuseppe Candela sul sito del magazine Chi, che ha raccontato di presunti malumori nati dopo l’annuncio del cantante. Secondo il giornalista, la notizia avrebbe provocato "parecchi malumori e agitazione tra i figli di Romina Power", con la stessa artista americana che, da anni, avrebbe mantenuto un rapporto complesso con Loredana Lecciso. Una situazione delicata, considerando la lunga storia che lega Al Bano e Romina, una delle coppie più amate dello spettacolo italiano, e il successivo rapporto nato tra il cantante e la showgirl pugliese.

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La presunta contrarietà alle nozze avrebbe lasciato molti spiazzati, soprattutto considerando che Al Bano e Loredana stanno insieme da un quarto di secolo e hanno costruito una famiglia con la nascita di Jasmine Carrisi e Al Bano Jr., conosciuto anche come Bido. Candela ha sottolineato proprio questo aspetto, spiegando che una reazione negativa avrebbe sorpreso anche la coppia: "Una contrarietà al matrimonio che avrebbe stupito tutti, anche la coppia che vive una relazione stabile da ormai 25 anni".

Loredana Lecciso sempre accanto ad Al Bano: il sostegno negli anni difficili con Romina Power

Nel racconto pubblicato da Chi, viene evidenziato anche il ruolo avuto da Loredana Lecciso negli anni accanto ad Al Bano. La showgirl avrebbe infatti scelto spesso di rimanere lontana dalle polemiche, sostenendo il compagno anche nei momenti più complicati. Come riportato da Giuseppe Candela, "Loredana in questi anni è stata al suo fianco scegliendo spesso il silenzio, accettando anche gli impegni professionali con l’ex moglie Romina e le sue numerose ‘frecciatine’". Un atteggiamento che avrebbe caratterizzato il loro rapporto, nonostante le difficoltà legate al passato sentimentale di Al Bano e al forte legame ancora presente tra il cantante e Romina Power sul piano artistico.

Secondo le indiscrezioni, Al Bano avrebbe deciso di sposare Loredana anche per dare un significato importante alla famiglia costruita insieme ai loro figli Jasmine e Bido. Sempre secondo Candela, si tratterebbe di "un amore che Al Bano vuole suggellare con le nozze anche per loro". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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