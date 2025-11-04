Now You See Me 3, la magia colpisce ancora: il trailer finale svela il colpo più audace dei Cavalieri I Cavalieri tornano sul grande schermo con una nuova squadra di illusionisti, pronti a sfidare il crimine e a stupire con magie, colpi e adrenalina assoluta.

Dopo il grande successo dei primi due capitoli, tantissime persone sono pronte ad accogliere e a godersi il terzo (e ultimo?) film sugli illusionisti più famosi al mondo. Dopo quasi dieci anni di pausa, i "Cavalieri" della magia tornano con Now You See Me 3: Now You Don’t, nuovo capitolo della saga sui ladri-illusionisti più famosi del cinema. Alla regia c’è Ruben Fleischer (Venom, Uncharted), il quale è riuscito a unire spettacolo, ingegno e imprevedibilità, mantenendo viva la magia che ha reso unica la serie. Nelle scorse ore, è stato pubblicato anche il trailer ufficiale ma, prima di dirvi cosa ci aspetta in questo terzo capitolo, facciamo un riassunto dei primi due, giusto per rinfrescarvi un po’ la memoria.

Now You See Me, il riassunto dei primi due capitoli della saga e dove vederli in streaming

In attesa del terzo capitolo della saga, che uscirà il 13 novembre al cinema, vi proponiamo un riassunto completo dei primi due, Now You See Me e Now You See Me 2. ATTENZIONE, PUO’ CONTENERE SPOILER!

Now You See Me – I Maghi del Crimine (2013)

Nel primo film, quattro abili illusionisti, J. Daniel Atlas, Merritt McKinney, Henley Reeves e Jack Wilder, vengono misteriosamente riuniti a New York grazie a un invito criptico e formano il gruppo dei "Quattro Cavalieri". Un anno dopo, diventano famosi grazie a spettacoli di magia, ma durante una performance a Las Vegas compiono un vero e proprio furto: svuotano una banca francese a distanza, facendo piovere il denaro sul pubblico. L’FBI e l’Interpol, rappresentati dagli agenti Dylan Rhodes e Alma Dray, cercano di catturarli, ma senza dimostrarsi concreti. A indagare si unisce anche Thaddeus Bradley, ex illusionista che smonta i trucchi altrui. I Cavalieri continuano a colpire, lasciando un segno un secondo furto e risparmiando durante un ultimo spettacolo a New York.

Il colpo di scena finale rivela che il vero burattinaio è proprio Dylan Rhodes, l’agente dell’FBI: suo padre, il mago Lionel Shrike, era morto anni prima a causa delle umiliazioni subite da Bradley. Tutti i furti erano parte del suo piano di vendetta. Alla fine, Rhodes accoglie i Cavalieri nell’ordine segreto degli illusionisti chiamato The Eye, mentre Alma decide di proteggerlo e mantenere il segreto. Potrete vederlo in streaming su Prime Video.

Now You See Me 2 – I Maghi del Crimine (2016)

Nel secondo capitolo, dopo gli eventi del primo film, i "Quattro Cavalieri", Daniel Atlas, Jack Wilder, Henley Reeves e Merritt McKinney, vivono nascosti sotto la guida segreta dell’agente dell’FBI Dylan Rhodes, che lavora per l’organizzazione misteriosa dei maghi chiamata l’Occhio. La squadra riceve una nuova missione: smascherare il magnate tecnologico Owen Case, colpevole di raccogliere illegalmente dati attraverso il suo nuovo smartphone. Durante l’operazione a New York, però, l’identità dei Cavalieri viene rivelata e il gruppo è costretto alla fuga, finendo a Macao. Incontra Walter Mabry, ex socio di Case, che lo costringe a rubare un potente microchip in grado di violare qualsiasi sistema informatico. Dylan viene catturato e quasi ucciso, ma riesce a salvarsi, mentre i Cavalieri scoprono che Mabry li ha ingannati con un falso chip. Il confronto finale avviene a Londra, la notte di Capodanno. Attraverso un elaborato trucco di magia, i Cavalieri e Dylan smascherano Mabry, Tressler e Chase in diretta mondiale, portandoli all’arresto.

Alla fine, Dylan e il gruppo raggiungono la sede segreta dell’Occhio, dove scoprono che Thaddeus Bradley è in realtà il capo dell’organizzazione. Egli rivela di essere stato il socio del padre di Dylan e lo nomina suo successore, guidandolo verso un nuovo livello del segreto magico. Lo trovate in streaming su Prime Video, Apple TV e Netflix.

Now You See Me 3: Now You Don’t, trama, cast, trailer e quando esce

Dunque, cosa dobbiamo aspettarci da questo terzo capitolo, di cui è stato pubblicato anche il trailer ufficiale? Sicuramente tanta altra azione e magia che ci lascerà nuovamente senza parole. Nel trailer di Now You See Me 3: Now You Don’t, i Quattro Cavalieri (Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco e Isla Fisher) tornano in scena con un nuovo colpo spettacolare. Questa volta dovranno collaborare con una nuova generazione di illusionisti per smascherare Veronika Vanderberg (Rosamund Pike), un’ereditiera coinvolta in affari criminali di alto livello. Con l’aiuto di Thaddeus (Morgan Freeman), le due squadre dovranno superare le proprie divergenze e affrontare una missione ai limiti dell’impossibile: rubare il diamante più grande mai esistito, custodito proprio dalla spietata Veronika.

Precisamente, dopo gli eventi di Now You See Me 2, i Cavalieri sono ancora sotto il controllo dell’enigmatica organizzazione dell’Occhio, che muove i fili delle illusioni più grandiose del mondo. Tra nuovi membri vi sono June, Charlie e Bosco, ma vi sono anche vecchie conoscenze. Nel cast, oltre ai protagonisti storici e a Rosamund Pike, figurano anche Justice Smith, Dominic Sessa e Ariana Greenblatt. Now You See Me 3: Now You Don’t arriverà nelle sale italiane il 13 novembre.

