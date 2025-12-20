Rai, la novità delle feste natalizie: De Martino ‘promosso’ e lo show più atteso di Alberto Angela Cosa ci sarà sui canali Rai da Natale all’Epifania: grandi classici Disney, concerti e niente vacanze per Domenica In e Affari Tuoi. Tutta la programmazione

Il Natale 2025 è ormai alle porte e, come da tradizione, la Rai si prepara ad accompagnare il pubblico durante tutto il periodo delle feste con una programmazione pensata per stare insieme, rallentare i ritmi e ritrovare il piacere delle serate davanti alla televisione. Film, eventi speciali e programmi consolidati si intrecciano in un palinsesto che punta a unire nostalgia, intrattenimento e grandi appuntamenti per la famiglia.

Uscite Rai delle feste natalizie: i classici Disney e non solo

Uno dei pilastri del Natale Rai resta senza dubbio il cinema per grandi e piccoli, con una particolare attenzione ai classici Disney e ai film capaci di unire generazioni diverse. A partire dal 19 dicembre, Rai 2 entra nel vivo con Mulan, dando ufficialmente il via alle serate animate che proseguiranno fino alla notte di Capodanno con Lilli e il Vagabondo. In mezzo, spazio a titoli molto amati come Zootropolis, Il ritorno di Mary Poppins e Soul, proposto su Rai 3 in prima visione.

Anche Rai 1 sceglie la strada della tradizione, affidandosi a due veri e propri pilastri dell’immaginario collettivo, Cenerentola e Biancaneve e i sette nani, perfetti per le serate in famiglia durante le festività. Accanto a questi, il primo gennaio torna ancora Biancaneve, mentre nel pomeriggio trovano spazio titoli come Lassie torna a casa, pensati per un pubblico trasversale.

Gli show su Rai 1: Alberto Angela, Liorni e Antonella Clerici

Il periodo natalizio Rai non è fatto solo di film, ma anche di appuntamenti evento che da anni rappresentano un punto fermo per il pubblico. Lunedì 23 dicembre, Antonella Clerici terrà banco su Rai 1 con Cena di Natale, una serata speciale con tanti ospiti vip per celebrare le tradizioni natalizie. Martedì 24 dicembre, la serata della Vigilia, la prima rete trasmetterà a partire dalle ore 21:50 la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Leone XIV. Tra i programmi più attesi spicca una nuova puntata di "Stanotte a…" di Alberto Angela, con un viaggio notturno dedicato alla città di Torino, in programma la sera del 25 dicembre su Rai 1. La sera di Santo Stefano, invece, Eleonora Daniele condurrà Le note del Natale, un concerto di musica, arte e spettacolo che porta emozioni e canti natalizi, mentre sabato 27 dicembre e sabato 3 gennaio alle ore 21.30, la prima rete proporrà il doppio appuntamento con il Festival del Circo di Montecarlo condotto da Laura Barth e Alessandro Serena.

La notte del 31 dicembre resta uno dei momenti chiave della programmazione. Anche quest’anno è confermato L’anno che verrà, lo show che accompagna i telespettatori verso il nuovo anno e che rappresenta una vera e propria tradizione televisiva per milioni di italiani. Musica, ospiti e atmosfera di festa scandiranno il passaggio al 2026 con la conduzione di Marco Liorni, che quest’anno condurrà lo show da Catanzaro.

Niente sosta per Affari Tuoi e Domenica in

Non mancano, però, nemmeno i programmi che scelgono di non fermarsi. Domenica In continuerà ad andare in onda per tutto il periodo festivo, con puntate in programma il 21 e il 28 dicembre e il 4 gennaio. Stesso discorso per Affari Tuoi, che resta in access prime time nonostante un periodo complesso sul fronte degli ascolti, messo alla prova dalla forte concorrenza de La Ruota della Fortuna. Il gioco dei pacchi di Stefano De Martino si fermerà solo il 31 dicembre, mentre sarà in onda il 24, 25 e 26 (come annunciato dal conduttore. De Martino, inoltre, sarà sarà promosso anche in prima serata: la notte dell’Epifania (6 gennaio), infatti, Rai 1 proporrà lo speciale Affari Tuoi collegato all’estrazione della Lotteria Italia.

