Rai, le novità di ottobre 2025: Geppi Cucciari mattatrice e Ranucci riparte (tra le polemiche) Un mese ricco di appuntamenti che mescolano fiction di successo, volti amati e anche ritorni inaspettati dal passato.

Ottobre 2025 si annuncia come un mese particolarmente denso di novità per i canali Rai. Tra il ritorno di serie già amate dal pubblico, nuove produzioni originali e l’arrivo di titoli che faranno discutere, il palinsesto di questo autunno non lascia spazio alla monotonia. Si va dalla serialità di punta alla riscoperta di un cult dell’animazione giapponese, passando per programmi culturali e talk che promettono di tenere accesa la conversazione.

Palinsesti Rai ottobre 2025, fiction e show in arrivo: da Makari a Noi del rione Sanità

Il 19 ottobre è la data che molti spettatori di Rai1 hanno già segnato in agenda: torna Màkari 4, con Claudio Gioè nei panni dello scrittore-detective Saverio Lamanna. Al suo fianco, come sempre, il fedele Piccionello interpretato da Domenico Centamore, ma questa volta la storia si arricchisce anche della presenza della fidanzata Suleima e della misteriosa Michela, figure destinate a rendere le indagini ancora più complesse. Quattro nuove puntate che mescolano mistero, ironia e i paesaggi mozzafiato della Sicilia.

Pochi giorni dopo, dal 23 ottobre, arriva un’altra novità di Rai1: Noi del rione Sanità, serie in tre puntate diretta da Luca Miniero e tratta dal libro omonimo di don Antonio Loffredo. La storia, ambientata in uno dei quartieri più complessi di Napoli, si concentra sulla figura di don Giuseppe Santoro, ispirata alla realtà del parroco che ha saputo cambiare il volto della comunità. Una fiction che promette di unire racconto civile e forte impatto emotivo, portando sul piccolo schermo un pezzo di vita vera.

I grandi ritorni dell’animazione

Non poteva mancare un appuntamento dal sapore nostalgico: a ottobre su Rai2 torna UFO Robot Goldrake, la serie originale che cinquant’anni fa segnò l’esordio degli anime giapponesi in Italia. Basata sul manga di Gō Nagai, la saga è diventata un fenomeno di culto dagli anni Settanta, capace di unire generazioni diverse davanti alla televisione. Il ritorno di Goldrake è uno di quei momenti destinati a risvegliare ricordi e passioni di chi, da bambino, non perdeva una puntata.

Il ritorno di Report e Splendida Cornice

Non mancano le novità anche sul fronte dell’intrattenimento e della cultura. Il 9 ottobre su Rai3 debutta Attenti al Libro, un nuovo spazio dedicato alla lettura e alla divulgazione, pensato per portare i libri al centro del dibattito. Il 16 ottobre, sempre su Rai3, torna Splendida Cornice, con il suo mix di storie, ospiti e riflessioni leggere ma mai banali. A fine mese, il 26 ottobre, è la volta di Report, appuntamento ormai imprescindibile per chi vuole capire meglio ciò che accade dietro le quinte del potere e dell’attualità. Per Ranucci potrebbe essere l’ultima stagione su Rai 3: sono sempre più frequenti, infatti, le voci che segnalano il conduttore destinato a trasferirsi a La7 il prossimo anno.

Su Rai2, invece, l’offerta si arricchisce con il debutto de Lo Spaesato il 13 ottobre, mentre il 15 ottobre andrà in onda la nuova stagione di 9-1-1, serie americana di grande successo. Il daytime si muove invece con Playlist, dal 18 ottobre, che si propone di raccontare attraverso la musica le tendenze e i cambiamenti della società.

Un autunno che guarda avanti ma senza dimenticare

Con un calendario così fitto, ottobre 2025 segna per la Rai una stagione all’insegna della varietà. Dalla fiction che esplora i lati oscuri e poetici del nostro Paese, alle trasmissioni culturali, fino ai grandi ritorni che accendono la nostalgia, il palinsesto sembra costruito per soddisfare pubblici diversi senza rinunciare alla qualità.

