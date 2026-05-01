Rai, le novità di maggio 2026: Alberto Angela riappare in TV (dopo le polemiche), torna Sanremo e Sal Da Vinci fa sognare l’Italia Un mese ricco di grandi ritorni, eventi speciali e nuove storie che attraversano generi e generazioni, tra intrattenimento, cultura e racconto della società italiana.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La programmazione Rai di maggio 2026 si presenta particolarmente articolata e capace di intercettare pubblici diversi, alternando grandi eventi in diretta, nuove produzioni e ritorni attesi. Tra serate speciali, fiction inedite e programmi di approfondimento culturale, il palinsesto costruisce un percorso che prova a tenere insieme spettacolo e contenuto, memoria e attualità.

Rai, le novità di maggio 2026: i grandi eventi e la musica

Il mese si apre con uno degli appuntamenti più simbolici della televisione italiana: il concerto del Primo Maggio da Piazza San Giovanni in Laterano, seguito da un’ampia copertura informativa . Una narrazione che unisce musica, impegno civile e memoria collettiva, con ulteriori speciali dedicati a grandi protagonisti dello spettacolo e della cultura.

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Ad aprire il mese è il ritorno dell’atmosfera sanremese con Mille e una cover, in onda sabato 9 maggio in prima serata. Si tratta di un progetto che rielabora le esibizioni più amate della serata cover del Festival, arricchendole con nuovi racconti e materiali inediti. Il risultato è un racconto esteso della kermesse, che prova a mantenere viva l’attenzione anche dopo la sua conclusione. Sempre sul fronte degli eventi, il 6 maggio spazio alla 71ª edizione dei Premi David di Donatello, trasmessa in diretta da Cinecittà. Un appuntamento centrale per il cinema italiano, che quest’anno si distingue anche per i numeri particolarmente rilevanti, con centinaia di opere in gara tra lungometraggi, documentari e cortometraggi. Concludiamo il mese con lo speciale Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu del 31 maggio,

Fiction e nuove storie

Tra le novità più interessanti spicca Una finestra vista lago, al via dal 7 maggio in prima serata. La miniserie, ambientata in un borgo lacustre degli anni Trenta, costruisce una narrazione che mescola mistero e ironia, seguendo le vicende del maresciallo Ernesto Maccadò, chiamato a confrontarsi con una comunità chiusa e piena di segreti. Nello stesso giorno debutta anche Buonvino – Misteri a Villa Borghese, proposta in due prime serate il 7 e il 14 maggio. La storia segue il percorso di Giovanni Buonvino, vicequestore segnato da un errore professionale che lo costringe a un ridimensionamento, salvo poi offrirgli una nuova occasione.

Programmi Rai a maggio 2026: torna Ulisse e Francesca Fagnani cambia Belve

Sul fronte culturale, torna uno dei programmi più riconoscibili del servizio pubblico: Ulisse – il piacere della scoperta, in onda dal 4 maggio con quattro puntate monotematiche. Il viaggio attraversa città e personaggi, passando da New York al Giappone fino all’Europa, con episodi dedicati a temi molto diversi tra loro. Un format che continua a rinnovarsi mantenendo intatta la propria identità, puntando su un racconto adatto a tutti ma curato. Angela tornerà in Tv a distanza di due mesi dallo speciale Ulisse dedicato a Versailles e, soprattutto, dopo il caso scoppiato in seguito alla notizia filtrata sui media riguardo al ritardo del rinnovo del suo contratto con la Rai. Per fortuna, le trattative per il prolungamento dell’accordo tra la Tv pubblico e il divulgatore più amato del piccolo schermo sembrano finalmente in dirittura d’arrivo.

Maggio ospiterà anche il ritorno di Francesca Fagnani, che ha appena portato a conclusione (con ascolti altissimi) l’edizione 2026 di Belve. La giornalista romana, sarà in scena sempre su Rai 2 in prime time a partire da martedì 5 maggio con Belve Crime, lo spin-off dedicato alle interviste di protagonisti dei casi celebri della cronaca nera italiana.

Il 29 maggio trova spazio anche la 24ª edizione di Con il Cuore, nel nome di Francesco, in diretta da Assisi e condotto da Carlo Conti. L’evento, legato a iniziative benefiche, invita il pubblico a partecipare attivamente attraverso donazioni. Un momento che unisce spettacolo e solidarietà, nonché una tradizione consolidata nel palinsesto Rai.

Rai 1 e l’Eurovision 2026 con Sal Da Vinci: quando va in onda

Nel cuore del mese trova spazio anche uno degli eventi musicali più seguiti a livello globale: l’Eurovision Song Contest. L’edizione 2026 sarà trasmessa come di consueto sui canali Rai, con le semifinali in onda su Rai 2 e la finalissima in prima serata su Rai 1, oltre alla possibilità di seguire l’intera manifestazione anche in streaming su RaiPlay. Le date da segnare sono quelle della settimana centrale di maggio, quando milioni di spettatori si ritroveranno davanti allo schermo per seguire una competizione che, anno dopo anno, continua a rinnovarsi mantenendo intatto il suo fascino. A rappresentare l’Italia sarà Sal Da Vinci, presenza che porta sul palco europeo un’identità musicale ben riconoscibile e fortemente legata alla tradizione italiana, ma capace di dialogare con un pubblico internazionale.

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