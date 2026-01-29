Le novità Rai di Febbraio 2026: non solo Sanremo e le Olimpiadi, torna Cuori con la terza stagione e arriva Portobello Febbraio in Rai tra grandi eventi, fiction amatissime e nuovi equilibri di palinsesto: i primi canali si preparano a un mese intenso e pieno di cambiamenti.

Febbraio 2026 si annuncia come un mese chiave per la Rai, un periodo in cui il palinsesto subisce una trasformazione profonda spinta da due eventi capaci di catalizzare l’attenzione del pubblico nazionale e internazionale. Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e il Festival di Sanremo obbligano la tv pubblica a riorganizzare orari, programmi e priorità, dando vita a una programmazione inedita, che ospita sport, intrattenimento e fiction.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina e l’impatto monumentale sul palinsesto

Il primo grande spartiacque del mese è rappresentato dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in programma dal 4 al 22 febbraio 2026, con la cerimonia di apertura fissata per il 6 febbraio e la chiusura prevista il 22 febbraio. Un evento storico per l’Italia, che torna a ospitare i Giochi invernali, e che avrà un riflesso diretto sull’organizzazione dei canali Rai. Rai 2 diventa di fatto il canale di riferimento per le dirette sportive, sacrificando buona parte della programmazione abituale per garantire una copertura continua delle competizioni. Questo comporta spostamenti, riduzioni e talvolta sospensioni temporanee di alcuni programmi del daytime, a favore di collegamenti in diretta, studi dedicati e approfondimenti sportivi.

Febbraio 2026 su Rai: chi resta e chi finisce tra le fiction e gli show del daytime

In un mese così movimentato, non mancano però le certezze. Il Paradiso delle Signore continua a occupare stabilmente la fascia pomeridiana di Rai 1, senza pause né interruzioni, confermandosi uno dei pilastri del daytime della rete. La decima stagione prosegue con nuove dinamiche all’interno del grande magazzino milanese, tra cambiamenti professionali e intrecci sentimentali che tengono incollato il pubblico. Diverso il destino per altre produzioni. All’inizio di febbraio arriva alla conclusione La Preside, la fiction con Luisa Ranieri, che saluta il pubblico con l’ultima puntata in onda il 2 febbraio.

La trasformazione di Rai 2 in canale olimpico incide in modo evidente sulla programmazione quotidiana. Trasmissioni come Ore 14 e Bella Mà subiscono modifiche di orario o riduzioni, proprio per consentire una copertura ampia e costante degli eventi sportivi. Allo stesso tempo, la rete cerca di mantenere stabilità con Citofonare Rai 2, che cambia volto e raddoppia la presenza settimanale, andando in onda non solo la domenica ma anche il sabato mattina.

Il Festival di Sanremo 2026

Dopo la chiusura delle Olimpiadi, l’attenzione si sposta rapidamente su un altro grande appuntamento simbolo della televisione italiana. Il Festival di Sanremo torna su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio 2026, collocandosi strategicamente a fine mese per evitare sovrapposizioni con i Giochi. Cinque serate che promettono di riportare al centro la musica, lo spettacolo e il racconto del Paese, segnando un nuovo inizio dopo settimane dominate dallo sport.

I nuovi programmi Rai in partenza a Febbraio 2026

Accanto alle conferme e agli eventi speciali, febbraio segna anche l’arrivo di nuovi titoli molto attesi nel panorama seriale. Domenica 1 febbraio debutta su Rai 1 la terza stagione di Cuori, pronta a riportare il pubblico tra corsie, sentimenti e conflitti professionali che hanno reso la serie uno dei titoli più seguiti degli ultimi anni.

Martedì 3 febbraio, sempre su Rai 1, arriva L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, un racconto che prosegue con la seconda parte in onda il 4 febbraio, affrontando una delle pagine più delicate e discusse della cronaca italiana recente. Una proposta che si inserisce in un palinsesto già segnato da grande attenzione mediatica. Intanto il 10 febbraio arriva anche Motorvalley, mentre venerdì 20 febbraio debutta Portobello, miniserie HBO che riporta sotto i riflettori una storia televisiva tutta italiana.

