Mediaset, la programmazione delle festività natalizie: Maria De Filippi va via ma Gerry Scotti spadroneggia
La programmazione di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 durante il periodo natalizio: da Il Volo a Harry Potter, grandi concerti e la pausa di Uomini e Donne e Amici.
Il Natale 2025 sulle reti Mediaset si preannuncia ricco di appuntamenti speciali, film cult e concerti che accompagneranno il pubblico fino all’Epifania. Quest’anno la programmazione punta a soddisfare ogni tipo di spettatore, alternando concerti dal vivo, maratone di saghe amate e classici intramontabili, creando un vero e proprio percorso tra emozioni, magia e intrattenimento. Ecco cosa vedremo nei prossimi giorni su Canale 5, Italia 1 e Rete 4.
Mediaset, il palinsesto natalizio di Canale 5: il Capodanno ‘accorciato’ della Panicucci e Maria De Filippi in ferie
Su Canale 5 la musica sarà la protagonista indiscussa delle festività. La vigilia di Natale, il 24 dicembre, spazio al tradizionale Concerto di Natale con Il Volo, un evento che da anni rappresenta un appuntamento immancabile per il pubblico. Il giorno di Natale, il 25 dicembre, torna il prestigioso Concerto di Natale in Vaticano, condotto da Federica Panicucci, che guiderà anche il Capodanno in Musica il 31 dicembre, salutando l’arrivo del nuovo anno con ospiti e performance live. Lo show evento dell’ultimo dell’anno, però, avrà una durata ridotta rispetto alle passate edizioni: Canale 5, infatti, ha deciso di mandare in onda La Ruota della Fortuna anche la sera di San Silvestro, facendo slittare l’inizio del concertone intorno alle ore 22.15. Inoltre, il game show dell’access prime time andrà in onda senza anche il 24 e il 25 dicembre.
Parallelamente, Canale 5 mantiene la sua attenzione sulle soap turche, con La notte nel cuore in onda il martedì e Io sono Farah, senza interruzioni festive, a conferma della continuità del genere che continua a riscuotere grande successo. Si fermano invece i programmi di Maria De Filippi, Amici e Uomini e Donne, i cardini del daytime dell’ammiraglia Mediaset. L’ultima puntata del talent è quella domenica del 21 dicembre, mentre dal giorno successivo si fermeranno gli appuntamenti pomeridiani che ripartiranno il 7 gennaio. Il dating show di dame e cavalieri, invece, si è fermato venerdì 19 dicembre e tornerà in onda tra la prima e la seconda settimana di gennaio 2026.
Ecco il programma delle prime serate in arrivo su Canale 5:
- Lunedì 22 dicembre: Tre di troppo (film)
- Martedì 23 dicembre: Io sono Farah
- Mercoledì 24 dicembre: Il volo – incanto di natale
- Giovedì 25 dicembre: Concerto di Natale
- Venerdì 26 dicembre: Io sono Farah
- Sabato 27 dicembre: Il Volo – tutti per Uno
- Domenica 28 dicembre: Chi vuol essere milionario
Italia 1 tra cult natalizi e maratona Harry Potter
Se Canale 5 punta su una programmazione tra Concerti, soap e show, Italia 1 propone invece una programmazione cinematografica completa e pensata per tutta la famiglia. Il 24 dicembre torna puntuale in prime il classico Una poltrona per due, ma ci sarà spazio per l’altro cult natalizio Miracolo nella 34ª strada (23 dicembre). Per gli appassionati delle saghe, non mancheranno le maratone di Harry Potter e Shrek, pensate per creare veri momenti di condivisione in famiglia. Nei giorni festivi sono programma anche altri film iconici come Forrest Gump, Mrs. Miracle, Mamma ho perso l’aereo e Mamma ho riperso l’aereo.
Da non perdere anche la prima visione di IF – Gli amici immaginari, una storia dolce e immaginifica perfetta per il periodo natalizio. Nel palinsesto continua l’appuntamento con la versione Inside de Le Iene, mentre la versione standard del format si è congedata il 16 dicembre per tornare direttamente a gennaio, lasciando spazio alla programmazione festiva.
Ecco il programma delle prime serate in arrivo su Italia 1:
- Lunedì 22 dicembre: Napoli-Bologna (Finale Supercoppa italiana)
- Martedì 23 dicembre: Miracolo nella 34a strada
- Mercoledì 24 dicembre: Una poltrona per due
- Giovedì 25 dicembre: Harry Potter e la pietra filosofale
- Venerdì 26 dicembre: Harry Potter e la camera dei segreti
- Sabato 27 dicembre: Shrek 2
- Domenica 28 dicembre: La banda dei Babbi Natale
Palinsesto Rete 4, Vigilia e Natale con Richard Gere
Mentre Rete 4 opta per una programmazione più classica, sospendendo gran parte dei programmi di attualità e lasciando spazio al cinema. L’unico talk senza pausa natalizia sarà Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi, nel prime time domenicale, mentre Quarta Repubblica ed E’ semprecartabianca saranno in onda il lunedì 22 e martedì 23 dicembre per poi riprendere a inizio gennaio come Fuori dal Coro, Dritto e Rovescio e Quarto Grado. Per il resto, la rete propone un ventaglio di commedie italiane e film internazionali tra cui Hachiko – Il tuo migliore amico e Nottingh Hill di Richard Gere, in onda rispettivamente la sera del 24 e 25 dicembre. Tra i titoli italiani troviamo Johnny Stecchino, Non ci resta che piangere, Il marchese del Grillo, Natale a tutti i costi e Il ragazzo di campagna, mentre tra i film internazionali spiccano Inside Man, Notting Hill, Assassinio sull’Orient Express e Codice d’onore. Insomma, il palinsesto Mediaset per il Natale 2025 si conferma vario e rassicurante, alternando concerti emozionanti, film iconici e prime visioni da scoprire.
Ecco il programma delle prime serate in arrivo su Rete 4
- Lunedì 22 dicembre: Quarta Repubblica
- Martedì 23 dicembre: E’ sempre Cartabianca
- Mercoledì 24 dicembre: Hachiko – Il tuo migliore amico
- Giovedì 25 dicembre: Notting Hill
- Venerdì 26 dicembre: Natale a tutti i costi
- Sabato 27 dicembre: Assassinio sull’Orient Express
- Domenica 28 dicembre: Zona Bianca
