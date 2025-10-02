Mediaset, le novità di ottobre 2025: Striscia la Notizia 'bocciata' (di nuovo) e pioggia di concerti autunnali Un mese che mescola nuove fiction, cambiamenti inattesi nei programmi storici e il fascino intramontabile dei concerti e degli spettacoli dal vivo.

Ottobre 2025 porta con sé un’aria di cambiamento anche per Mediaset, che tra nuove serie, slittamenti di programmi storici e un calendario fitto di appuntamenti live riesce a mantenere alta l’attenzione del pubblico. Nonostante il numero delle novità televisive sia più contenuto rispetto alla Rai, la rete punta sulla qualità e su titoli capaci di intercettare gusti diversi, dal dramma alla commedia, senza trascurare il grande intrattenimento.

Uscite di ottobre su Mediaset: le fiction autunnali di Canale 5

Una delle produzioni più attese di questo autunno, ci auguriamo già da ottobre, è senza dubbio A testa alta – Il coraggio di una donna, che vede protagonista Sabrina Ferilli nei panni di Virginia, una preside il cui equilibrio personale e professionale viene distrutto dalla diffusione di un video privato. Una storia potente che affronta il tema della violenza mediatica e del pregiudizio sociale.

Accanto a questa novità troveremo in autunno anche Alex Bravo – Poliziotto a modo suo, fiction in sei puntate con Marco Bocci. Il personaggio di Alex è quello di un investigatore geniale ma fuori dagli schemi, che deve destreggiarsi tra casi complicati e una vita privata caotica. Un’altra produzione in prima serata è Vanina – Un vicequestore a Catania 2, tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia, con Giusy Buscemi nel ruolo della vicequestore Guarrasi. Le nuove puntate sono tratte da quattro libri che hanno già conquistato i lettori, portando in TV storie forti e radicate nella realtà siciliana.

Tra i ritorni di peso spicca Buongiorno Mamma! 3, con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, e l’attesissimo I Cesaroni: Il ritorno, che riporta Claudio Amendola nei panni di Giulio, accompagnato da Ricky Memphis e Lucia Ocone. Un tuffo nella nostalgia per una delle famiglie più amate della fiction italiana, che questa volta si troverà alle prese con nuove sfide per salvare la storica bottiglieria di famiglia.

Completano il quadro delle uscite autunnali Una nuova vita, con Anna Valle e Daniele Pecci, e Colpa dei sensi, che segna il ritorno di Gabriel Garko in un triangolo sentimentale intriso di passioni e segreti.

Striscia la Notizia e la rivoluzione dei palinsesti

Se sul fronte fiction non mancano i titoli, la vera sorpresa di ottobre arriva dai palinsesti. Il successo di La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti e Samira Lui, ha spinto Mediaset a confermarne la messa in onda anche per questo mese, andando così a posticipare ancora il ritorno di Striscia la Notizia. Il tg satirico dovrebbe slittare almeno alla seconda settimana di novembre, ma non è escluso che il rientro venga rimandato ulteriormente se gli ascolti del quiz continueranno a crescere.

Concerti ed eventi dal vivo: da Elisa a Elodie

Oltre alla TV, l’autunno Mediaset si intreccia con il mondo dei concerti e degli spettacoli. In programma diverse serate evento che verranno trasmesse sulle reti del Biscione, dedicate ad artisti italiani e internazionali. Non sono ancora state ufficializzate tutte le date, ma la strategia è chiara, puntare su grandi show musicali. In arrivo in autunno: Elisa, Umberto Tozzi, Alessandra Amoroso ed Elodie. Arriva da Rai 1 anche Una Nessuna e Centomila con Fiorella Mannoia. Previste poi tre serate con Il Volo al quale va anche il Concerto di Natale e una serata evento per ricordare Luciano Pavarotti a novant’anni dalla nascita.

