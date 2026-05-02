Mediaset, le novità di Maggio 2026: Michelle Hunziker erede di Fiorello e Maria De Filippi chiude tutto Tra grandi finali, nuove fiction e show musicali, maggio su Mediaset si preannuncia come un mese che promette spettacolo e sorprese fino all’ultimo minuto.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Maggio 2026 si preannuncia come uno di quei mesi in cui la televisione generalista torna davvero al centro della scena, complice una programmazione Mediaset particolarmente ricca, capace di alternare grandi eventi in diretta, debutti attesi e finali che tengono incollati milioni di spettatori. Il palinsesto si costruisce con un ricambio della prima serata. Ecco cosa aspettarci.

Novità Mediaset di Maggio 2026: le uscite seriali

Tra le proposte più attese spicca senza dubbio Alex Bravo, nuova serie con Marco Bocci destinata alla prima serata di Canale 5, già al centro della promozione partita nelle settimane precedenti. Il racconto ruota attorno a un poliziotto fuori dagli schemi, intuitivo ma disordinato nella vita privata, capace di muoversi tra indagini complesse e situazioni personali tutt’altro che lineari. Accanto a lui, un capo pronto a richiamarlo all’ordine e una collega che nasconde sentimenti mai dichiarati, mentre all’orizzonte si profila un cambiamento destinato a sconvolgere ogni equilibrio.

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Le altre uscite: tra cinema, musica e intrattenimento

Il 4 maggio arriva in prima visione Canary Black, film che segue un’agente della CIA che, dopo una missione a Tokyo, scopre che suo marito è stato rapito. Per salvarlo deve recuperare un file segreto capace di mettere a rischio l’ordine mondiale. Ha solo nove ore per completare la missione, in una corsa contro il tempo che la porterà a confrontarsi con una verità sempre più pericolosa. A maggio arriva anche Super Karaoke con Michelle Hunziker, riportato in prima serata su Canale 5 in una versione rinnovata rispetto al mitico programma lanciato da Fiorello negli ani ’90. Per la conduttrice elvetica sarà il secondo programma in onda nella primavera 2026 dopo Battiti Live Spring, comuncito a fine aprile..

Mediaset tra Coppa Italia, Amici e Grande Fratello VIP

Il 13 maggio andrà in onda la Finale di Coppa Italia 2026, trasmessa in chiaro su Canale 5 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. La partita si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma con calcio d’inizio alle ore 21:00. L’Inter è già qualificata alla finale, così come la Lazio.

Il mese segna anche la conclusione di alcuni dei programmi più seguiti. La finale di Amici 25 Serale è prevista per il 17 maggio e sarà trasmessa in diretta, permettendo al pubblico di scegliere il vincitore tramite televoto. È l’unica puntata live del programma. A maggio Maria De Filippi chiuderà anche la stagione di Uomini e donne, la cui ultima puntata dovrebbe andare in onda il 28 o il 29 maggio 2026.

Venerdì 19 maggio, salvo cambiamenti, è prevista anche la finale di Grande Fratello Vip di Ilary Blasi, uno degli appuntamenti più seguiti della stagione Mediaset. A differenza delle scorse stagioni televisive, il mese di maggio non ospiterà il debutto dell‘Isola dei Famosi. Quest’anno Mediaset ha deciso di far slittare la partenza del suo survivor show all’autunno, cambiando profondamente il format del programma. L’edizione 2026 infatti sarà totalmente registrata e senza studio. Le riprese dovrebbero partire tra giugno e luglio, mentre per la conduzione è in pole Belen Rodriguez.

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