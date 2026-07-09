Pier Silvio Berlusconi rivoluziona Canale 5, cambiamenti per Amici e This is me: "Ci stanno lavorando De Filippi e Toffanin" Maria De Filippi e Silvia Toffanin sono già al lavoro sui prossimi sviluppi dei format: tra indiscrezioni, conferme e nuove idee, Mediaset prepara una stagione totalmente nuova.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Ogni estate la presentazione dei palinsesti Mediaset diventa l’occasione per fare il punto sulla stagione appena conclusa e per dare qualche anticipazione su quella che verrà. Quest’anno, però, l’attenzione degli addetti ai lavori e del pubblico si è concentrata, tra le varie cose, su due titoli molto amati: Amici e This Is Me. A parlarne è stato Pier Silvio Berlusconi, che ha confermato come entrambi i programmi siano attualmente al centro di un percorso di rinnovamento affidato alle persone che meglio li conoscono: le loro conduttrici.

La fiducia totale di Pier Silvio Berlusconi in Maria De Filippi

Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le indiscrezioni su possibili cambiamenti in vista della ventiseiesima edizione di Amici. Le ipotesi sono molte, ma al momento non esistono conferme ufficiali sui dettagli. Quello che invece è certo è che qualcosa bolle in pentola. A parlarne è stato lo stesso Pier Silvio Berlusconi, che ha spiegato come il progetto sia nelle mani di Maria De Filippi e della sua squadra: "Ci saranno sicuramente delle novità, se ne sta occupando la signora, nonché grandissima professionista della televisione italiana e di Mediaset, Maria De Filippi. Quando Maria lavora con la sua squadra, a me va bene tutto. Io non ne so assolutamente niente", ha rivelato, testimoniando ancora una volta il rapporto di stima e fiducia che lo lega alla conduttrice.

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Perché Amici ha bisogno di una nuova fase

Dopo oltre vent’anni di storia, Amici continua a essere uno dei programmi più seguiti della televisione italiana, ma negli ultimi anni il mercato televisivo è cambiato profondamente e anche i talent show sono chiamati a rinnovarsi per restare competitivi. L’ultima edizione ha mostrato segnali di rallentamento sul fronte degli ascolti rispetto agli anni precedenti, elemento che potrebbe aver spinto la produzione a riflettere su nuove soluzioni per mantenere il programma al passo con i tempi e con le abitudini di consumo delle nuove generazioni.

Anche This Is Me si prepara a cambiare con Silvia Toffanin

Le novità non riguarderanno soltanto Amici. Anche This Is Me, il programma condotto da Silvia Toffanin, sarebbe destinato a una significativa evoluzione. Nato come racconto dei percorsi artistici degli ex protagonisti del talent di Maria De Filippi, il format aveva già ampliato i propri orizzonti nelle ultime edizioni, aprendosi a personalità provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport e della televisione. Ora, però, potrebbe compiere un ulteriore passo avanti, come conferma L’ad Mediaset: "Ci stanno lavorando De Filippi e Silvia e sono felice che la signora De Filippi abbia il tempo per lavorarci su. Non sarà più legato ai successi di Amici, persone dello sport e della televisione, ma a qualche tipo di sentimento speciale diverso. Stanno lavorando a un’ulteriore evoluzione del format che celebrerà il talento a 360 gradi". L’idea sembra essere quella di andare oltre il semplice racconto del successo, mettendo al centro storie, emozioni ed esperienze capaci di parlare a un pubblico ancora più ampio.

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