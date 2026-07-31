Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Nove, svelato il dopo Amadeus: Paolo Conticini si prende l'access prime time. Cosa condurrà

Dopo l'addio di Amadeus, Nove rilancia Cash or Trash - Chi offre di più? nella fascia dell'access prime time a partire da lunedì 31 agosto.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Paolo Conticini e Amadeus
IPA

L’access prime time del Nove cambia volto. Dopo l’addio di Amadeus, la rete ammiraglia del gruppo Discovery ha scelto il volto destinato a guidare la fascia più pregiata della programmazione nella prima parte della stagione autunnale. Si tratta di Paolo Conticini, pronto a riportare il programma cult Cash or Trash – Chi offre di più? alle 20.30 dopo un’annata trascorsa in fascia pomeridiana proprio per lasciare spazio a The Cage – Prendi e scappa di Amadeus.

Nove promuove Paolo Conticini in access prime time

Il divorzio di Amadeus dal Nove, ufficializzato a giugno 2026 con due anni di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto quadriennale firmato nel 2024, porterà a un riassetto radicale dell’access prime time. La fascia che precede la prima serata, infatti, non vedrà più in palinsesto The Cage – Prendi e scappa, il game show lanciato la scorsa estate con l’obiettivo dichiarato di interrompere il duopolio Affari Tuoi–La Ruota della Fortuna, ma mai riuscito a sfondare tra i telespettatori nonostante l’impegno di Amadeus e Giulia Salemi. Dopo aver galleggiato per un anno su percentuali di share inferiori al 3%, il format finirà dunque in soffitta insieme all’addio alla rete dell’ex conduttore del Festival di Sanremo. La dirigenza del gruppo Warner Bros. Discovery, però, ha già individuato un rimpiazzo solido per risalire la china degli ascolti in quella fascia oraria. A partire da lunedì 31 agosto, infatti, Paolo Conticini si riprenderà l’access prime time al timone di Cash or Trash – Chi offre di più?, il format dedicato al mondo dell’antiquariato e del collezionismo che ormai da anni rappresenta una colonna portante del palinsesto del Nove.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La certezza Cash or Trash e il futuro di Amadeus

Lo show ha già occupato la fascia dell’access prime time del Nove nel biennio 2024-2025 con ottimi risultati, ma lo scorso anno fu anticipato di un’ora per far posto a The Cage, che nei piani dell’emittente avrebbe dovuto diventare la punta di diamante della programmazione. Tramontata quella scommessa, il Nove è ora pronto a riassegnare le chiavi dello slot più pregiato della giornata a Conticini, che nel corso degli anni ha costruito uno zoccolo duro di spettatori tale da far sperare in un ottimo risultato di share. Il futuro di Amadeus, invece, rimane avvolto nel mistero. Ora che è libero dal vincolo contrattuale con Discovery, il conduttore ravennate è pronto a rimettersi in gioco dopo due anni deludenti, vissuti ai margini dello showbiz televisivo. Al momento, però, né Rai né Mediaset sembrano intenzionate a fare il passo decisivo per metterlo sotto contratto, anche perché i palinsesti della prima parte della stagione 2026/2027 sono ormai definiti. Per lui prende sempre più quota l’ipotesi di un anno sabbatico per poi rimettersi in gioco nel 2027, quando potrebbe aprirsi uno spiraglio per rivederlo su Rai 1 o Canale 5.

Potrebbe interessarti anche

Amadeus

Amadeus chiude con Nove, è ufficiale la separazione: le parole del conduttore (e cosa farà ora)

Dopo solo due anni il conduttore lascia il circuito Warner Bros. Discovery: i risult...
Anticipazioni Che tempo che fa 18 maggio

Fabio Fazio si prende il posto di Amadeus e dilaga sul Nove, Che tempo che fa raddoppia (ma sarà diverso)

A partire dalla prossima stagione CTCF avrà un doppio appuntamento settimanale e and...
The Cage - Amadeus

Amadeus, batosta clamorosa: Casa a prima vista lo doppia. L’ultima possibilità sul Nove

Gli ascolti di The Cage nell’access prime time sono crollati e il conduttore può sco...
Amadeus

Amadeus verso la Rai: il precedente di Fabrizio Frizzi, il passaggio da Ballando con le Stelle e l'addio (forzato) ad Amici

Amadeus e il futuro in Rai: Ballando con le Stelle sulle orme di Fabrizio Frizzi? L'...
Carlo Conti

Amadeus rimpiazzato da Carlo Conti, Rai 1 si riprende Fiorella Mannoia (dopo il flop su Canale 5)

Il concerto di iniziativa benefica ‘Una Nessuna Centomila’ tornerà in onda sulla ret...
Amadeus lascia Discovery - Dove andrà ora

Amadeus lascia Discovery e certifica la sconfitta del Nove: scommessa finita con 2 anni di anticipo, ora è tutto da rifare. Ecco dove andrà

I risultati Auditel non hanno mai raggiunto gli obiettivi inizialmente immaginati e ...
Amadeus

Amadeus-Nove, divorzio o rilancio: il retroscena sulle trattative per l’addio anticipato

Il futuro televisivo di Amadeus è in bilico: Warner Discovery valuta con il condutto...
Amadeus e Maria De Filippi

Amadeus sempre più vicino alla Rai: il ritorno potrebbe portarlo subito contro Maria De Filippi, ecco perché

Amadeus può tornare in Rai: l'apertura di Rossi alimenta il sogno di un duello con M...
"José Sebastiani a Sanremo Giovani con De Martino”, ma lui fa chiarezza. E interviene anche papà Amadeus

"José Sebastiani a Sanremo Giovani con De Martino”, ma lui fa chiarezza. E interviene anche papà Amadeus

Il secondogenito dell’ex conduttore e direttore artistico del Festival si dà alla mu...

SO. CO. ECOLOGICA

Recupero materiali edili

Come ridurre i costi di cantiere e gli sprechi

LEGGI

Personaggi

Stefano Bini

Stefano Bini
Nadia Mayer

Nadia Mayer
Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti
Federica Sciarelli, ha condotto Chi l'ha visto dal 2004 al 2026

Federica Sciarelli

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963