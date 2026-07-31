Nove, svelato il dopo Amadeus: Paolo Conticini si prende l'access prime time. Cosa condurrà Dopo l'addio di Amadeus, Nove rilancia Cash or Trash - Chi offre di più? nella fascia dell'access prime time a partire da lunedì 31 agosto.

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L’access prime time del Nove cambia volto. Dopo l’addio di Amadeus, la rete ammiraglia del gruppo Discovery ha scelto il volto destinato a guidare la fascia più pregiata della programmazione nella prima parte della stagione autunnale. Si tratta di Paolo Conticini, pronto a riportare il programma cult Cash or Trash – Chi offre di più? alle 20.30 dopo un’annata trascorsa in fascia pomeridiana proprio per lasciare spazio a The Cage – Prendi e scappa di Amadeus.

Nove promuove Paolo Conticini in access prime time

Il divorzio di Amadeus dal Nove, ufficializzato a giugno 2026 con due anni di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto quadriennale firmato nel 2024, porterà a un riassetto radicale dell’access prime time. La fascia che precede la prima serata, infatti, non vedrà più in palinsesto The Cage – Prendi e scappa, il game show lanciato la scorsa estate con l’obiettivo dichiarato di interrompere il duopolio Affari Tuoi–La Ruota della Fortuna, ma mai riuscito a sfondare tra i telespettatori nonostante l’impegno di Amadeus e Giulia Salemi. Dopo aver galleggiato per un anno su percentuali di share inferiori al 3%, il format finirà dunque in soffitta insieme all’addio alla rete dell’ex conduttore del Festival di Sanremo. La dirigenza del gruppo Warner Bros. Discovery, però, ha già individuato un rimpiazzo solido per risalire la china degli ascolti in quella fascia oraria. A partire da lunedì 31 agosto, infatti, Paolo Conticini si riprenderà l’access prime time al timone di Cash or Trash – Chi offre di più?, il format dedicato al mondo dell’antiquariato e del collezionismo che ormai da anni rappresenta una colonna portante del palinsesto del Nove.

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La certezza Cash or Trash e il futuro di Amadeus

Lo show ha già occupato la fascia dell’access prime time del Nove nel biennio 2024-2025 con ottimi risultati, ma lo scorso anno fu anticipato di un’ora per far posto a The Cage, che nei piani dell’emittente avrebbe dovuto diventare la punta di diamante della programmazione. Tramontata quella scommessa, il Nove è ora pronto a riassegnare le chiavi dello slot più pregiato della giornata a Conticini, che nel corso degli anni ha costruito uno zoccolo duro di spettatori tale da far sperare in un ottimo risultato di share. Il futuro di Amadeus, invece, rimane avvolto nel mistero. Ora che è libero dal vincolo contrattuale con Discovery, il conduttore ravennate è pronto a rimettersi in gioco dopo due anni deludenti, vissuti ai margini dello showbiz televisivo. Al momento, però, né Rai né Mediaset sembrano intenzionate a fare il passo decisivo per metterlo sotto contratto, anche perché i palinsesti della prima parte della stagione 2026/2027 sono ormai definiti. Per lui prende sempre più quota l’ipotesi di un anno sabbatico per poi rimettersi in gioco nel 2027, quando potrebbe aprirsi uno spiraglio per rivederlo su Rai 1 o Canale 5.

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