Tutti i segreti di Nole: ecco la vera storia di Novak Djokovic, il più grande tennista di tutti i tempi Quando esce, la trama e il cast dell'esclusivo documentario sul più grande tennista maschile della storia, vincitore di 24 titoli Slam

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Amazon Prime Video si prepara ad accogliere Novak Djokovic: Il Lupo d’Inverno, documentario che racconta lo straordinario percorso, appunto, di Novak Djokovic, considerato il più grande tennista di tutti i tempi, che ha iniziato a giocare sui difficili campi della Serbia per poi diventare il campione più titolato nella storia del tennis maschile. Grazie all’accesso esclusivo al dietro le quinte dei principali tornei, al suo intenso programma di allenamento e ai momenti più intimi trascorsi a casa con la famiglia e gli amici, il documentario offre uno sguardo rivelatore e senza precedenti sul mondo di Nole.

Novak Djokovic: il Lupo d’Inverno – Cast e quando esce il documentario

La storia di Novak Djokovic non è ancora completamente tracciata, ma la sua eredità nel tennis è già senza eguali. Con 24 titoli del Grande Slam (il numero più alto nella storia del tennis maschile), oltre 1.100 vittorie in singolo in carriera, una medaglia d’oro olimpica, il record di 428 settimane al primo posto della classifica mondiale e un numero di partecipazioni ai tornei del Grande Slam maggiore di qualsiasi altro giocatore dell’Era Open, Nole ha riscritto i libri dei record e ridefinito il concetto di eccellenza nello sport professionistico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Eppure, nonostante tutto ciò che ha realizzato, Djokovic rimane una delle figure più complesse e polarizzanti dello sport moderno: un campione la cui grandezza è innegabile, ma la cui storia non è mai stata pienamente compresa. Il documentario Novak Djokovic: il Lupo d’Inverno si prefigge proprio questo obiettivo, ovvero mostrare l’uomo dietro allo sportivo.

Uno sguardo dietro la tenda grazie a filmati e interviste esclusive

Novak Djokovic: Il lupo d’inverno indaga su cosa muove questo atleta unico nel suo genere, svelando gli aspetti più nascosti di un uomo forgiato in circostanze straordinarie. Mentre i suoi predecessori si comportavano con misurata eleganza, Djokovic era schietto, appassionato e senza filtri: un giocatore che mostrava apertamente ogni emozione e la cui intensità a volte lo metteva in contrasto proprio con il pubblico davanti al quale si esibiva.

Con interviste esclusive allo stesso Djokovic, a sua moglie Jelena, alla sua famiglia e a figure di spicco del mondo del tennis, tra cui Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras, Boris Becker e Jim Courier, oltre ai giornalisti sportivi Mary Carillo, Patrick McEnroe, Howard Bryant, Chris Clarey e Matthew Futterman, il documentario traccia il ritratto di una figura complessa, i cui momenti difficili sono indissolubilmente legati alla grinta che lo ha reso un campione. Novak Djokovic: il Lupo d’Inverno esce in esclusiva in streaming su Amazon Prime Video il prossimo 20 agosto. Il documentario è una produzione di Words + Pictures in collaborazione con Little Room Films, in associazione con Sweet Relief e Sadoux Productions. Il film è diretto da Jason Hehir e prodotto da Connor Schell, Libby Geist, Alexa Conway, Aaron Cohen e Nick Eisenberg di Words + Pictures, Jason Hehir di Little Road Films, Sadoux Kim di Sadoux Productions e Jeff Blackburn, Alexandra Dell e William P. Zagger. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche