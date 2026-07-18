Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Tutti i segreti di Nole: ecco la vera storia di Novak Djokovic, il più grande tennista di tutti i tempi

Quando esce, la trama e il cast dell'esclusivo documentario sul più grande tennista maschile della storia, vincitore di 24 titoli Slam

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Amazon Prime Video si prepara ad accogliere Novak Djokovic: Il Lupo d’Inverno, documentario che racconta lo straordinario percorso, appunto, di Novak Djokovic, considerato il più grande tennista di tutti i tempi, che ha iniziato a giocare sui difficili campi della Serbia per poi diventare il campione più titolato nella storia del tennis maschile. Grazie all’accesso esclusivo al dietro le quinte dei principali tornei, al suo intenso programma di allenamento e ai momenti più intimi trascorsi a casa con la famiglia e gli amici, il documentario offre uno sguardo rivelatore e senza precedenti sul mondo di Nole.

Novak Djokovic: il Lupo d’Inverno – Cast e quando esce il documentario

La storia di Novak Djokovic non è ancora completamente tracciata, ma la sua eredità nel tennis è già senza eguali. Con 24 titoli del Grande Slam (il numero più alto nella storia del tennis maschile), oltre 1.100 vittorie in singolo in carriera, una medaglia d’oro olimpica, il record di 428 settimane al primo posto della classifica mondiale e un numero di partecipazioni ai tornei del Grande Slam maggiore di qualsiasi altro giocatore dell’Era Open, Nole ha riscritto i libri dei record e ridefinito il concetto di eccellenza nello sport professionistico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Eppure, nonostante tutto ciò che ha realizzato, Djokovic rimane una delle figure più complesse e polarizzanti dello sport moderno: un campione la cui grandezza è innegabile, ma la cui storia non è mai stata pienamente compresa. Il documentario Novak Djokovic: il Lupo d’Inverno si prefigge proprio questo obiettivo, ovvero mostrare l’uomo dietro allo sportivo.

Uno sguardo dietro la tenda grazie a filmati e interviste esclusive

Novak Djokovic: Il lupo d’inverno indaga su cosa muove questo atleta unico nel suo genere, svelando gli aspetti più nascosti di un uomo forgiato in circostanze straordinarie. Mentre i suoi predecessori si comportavano con misurata eleganza, Djokovic era schietto, appassionato e senza filtri: un giocatore che mostrava apertamente ogni emozione e la cui intensità a volte lo metteva in contrasto proprio con il pubblico davanti al quale si esibiva.

Con interviste esclusive allo stesso Djokovic, a sua moglie Jelena, alla sua famiglia e a figure di spicco del mondo del tennis, tra cui Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras, Boris Becker e Jim Courier, oltre ai giornalisti sportivi Mary Carillo, Patrick McEnroe, Howard Bryant, Chris Clarey e Matthew Futterman, il documentario traccia il ritratto di una figura complessa, i cui momenti difficili sono indissolubilmente legati alla grinta che lo ha reso un campione. Novak Djokovic: il Lupo d’Inverno esce in esclusiva in streaming su Amazon Prime Video il prossimo 20 agosto. Il documentario è una produzione di Words + Pictures in collaborazione con Little Room Films, in associazione con Sweet Relief e Sadoux Productions. Il film è diretto da Jason Hehir e prodotto da Connor Schell, Libby Geist, Alexa Conway, Aaron Cohen e Nick Eisenberg di Words + Pictures, Jason Hehir di Little Road Films, Sadoux Kim di Sadoux Productions e Jeff Blackburn, Alexandra Dell e William P. Zagger.

Potrebbe interessarti anche

Jannik Sinner

Sinner-Djokovic, semifinale Wimbledon 2026 gratis in tv: dove vederla in chiaro, orario, Jannik 'tradito' da Fognini

Oggi venerdì 10 luglio 2026 il tennista altoatesino numero uno del ranking ATP sfida...
Jannik Sinner

Sinner-Djokovic a Wimbledon in diretta in chiaro su Tv8: l'annuncio di Sky, l'orario e la sorpresa per la finale

Domani venerdì 10 luglio 2026 il tennista altoatesino tornerà in campo per la semifi...
Jannik Sinner e Laila Hasanovic

Sinner fa la storia a Wimbledon, ma dov'è finita Laila Hasanovic? Cosa sta facendo prima della finale

Jannik Sinner vola verso la finale di Wimbledon contro Zverev, mentre cresce il mist...
Kim Novak Vertigo

Kim Novak, la donna che Hollywood non riuscì a ingabbiare è ancora oggi una lezione di vita: a 93 anni vive nel silenzio e con il premio più ambito tra le mani

A 93 anni, con il Leone d'Oro di Venezia e un documentario al cinema, è il momento d...
Sinner-Struff oggi in TV 7 luglio 2026

Sinner-Struff oggi in TV, quarti di finale a Wimbledon: dove vederla, orario ufficiale e polemiche sul Centrale (negato)

Dove vedere Sinner-Struff oggi in diretta tv e streaming: orario e programma dei qua...
“Laila Hasanovic è già come una moglie per Sinner”, il retroscena dalla Germania dopo Wimbledon

“Laila Hasanovic è già come una moglie per Sinner”, il retroscena dalla Germania dopo Wimbledon

A sorpresa, all'indomani dalla vittoria di Wimbledon 2026, emerge una indiscrezione ...
Jannik Sinnner

Sinner-Zverev, la finale Wimbledon 2026 gratis in Tv: dove vederla in chiaro, orario e la polemica del tedesco contro Jannik

Oggi, domenica 12 luglio 2026, si gioca la finale di Wimbledon 2026 Sinner-Zverev, e...
Jannik Sinner

Sinner-Norrie, oggi in tv il debutto di Jannik a Londra di quest'anno: quando e dove vedere il match che anticipa Wimbledon

Il primo appuntamento del numero uno del mondo al Giorgio Armani Tennis Classic è pe...
Da Sinner a Nadal: 3 documentari che svelano segreti e dolori dei campioni del tennis

Dai segreti di Sinner al ritiro Rafa Nadal: ecco 3 serie imperdibili per gli appassionati di tennis

Una selezione per vivere da vicino la tensione dei tornei più prestigiosi del mondo ...

Inglas Vetri

Vetri e trasparenza

I protagonisti del design contemporaneo Made in Italy

LEGGI

Personaggi

Kylie Minogue

Kylie Minogue
Vasco Rossi

Vasco Rossi
Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz
Elisa Maino

Elisa Maino

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963