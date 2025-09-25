Prima volta insieme? Ecco come convincerlo a guardare Notting Hill con te Come far capire al tuo lui (o alla tua lei) che Notting Hill è il film giusto da guardare insieme la prima volta? Ecco 5 argomenti infallibili e dove vederlo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Il primo film visto insieme non è un dettaglio da poco. Si tratta infatti di un rito, un piccolo passo verso l’intimità di coppia, un momento significativo che ricorderete con affetto anche in seguito. L’esatto momento in cui scegliete di condividere un divano, una coperta e una storia non è quindi da prendere sotto gamba, ed è proprio qui che entra in scena un grande classico del romanticismo anni ’90: Notting Hill, il film che ha fatto innamorare generazioni con la semplicità disarmante della sua sola premessa: "Può un libraio londinese conquistare la star di Hollywood più famosa del mondo?". Ironico, romantico, brillante, leggero: insomma, il compromesso perfetto per il primo film di coppia. Ecco allora 5 motivi per cui questo film è la scelta giusta.

Notting Hill, Julia Roberts mai così bella (e Hugh Grant non è da meno)

Iniziamo dalla parte più ovvia: Julia Roberts in Notting Hill è all’apice della sua carriera e della sua bellezza. Il sorriso che ha fatto scuola, la naturalezza con cui passa da diva a ragazza della porta accanto: impossibile non innamorarsene, e non serve essere fan delle commedie romantiche per notarlo. Ma questo non vale solo per lei, perché anche Hugh Grant in questo film è la quintessenza del fascino british: impacciato, ironico, con quegli occhi azzurri che riescono a dire più di cento parole. Risultato? Entrambi avrete quindi almeno una buona ragione per non staccare lo sguardo dallo schermo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il lato comico e irresistibile di Spike

Chi dice che i film romantici sono solo sospiri e lacrime non ha mai incontrato Spike, il coinquilino gallese di Hugh Grant in Notting Hill. Un concentrato di assurdità e battute che spezza ogni possibile eccesso di zucchero con scene indimenticabili (la famosa entrata in cucina in mutande? Un cult assoluto). Ma naturalmente non c’è solo lui: l’intero cast di amici e personaggi secondari regala al film leggerezza e ironia. In altre parole avrete modo di vedere un film divertente ma mai eccessivo, perfetto per un appuntamento senza imbarazzi.

When You Say Nothing at All, la colonna sonora indimenticabile

Il terzo motivo per cui dovreste guardare Notting Hill insieme per la prima volta ha il titolo di una canzone: When You Say Nothing at All di Ronan Keating, la colonna sonora che ha fatto letteralmente il giro del mondo e che ancora oggi accompagna i ricordi più belli di tantissime persone. Una canzone così bella, orecchiabile e intensa da rendere ancora più speciale questo primo ricordo costruito insieme.

Notting Hill, il quartiere più famoso di Londra

C’è un motivo se ancora oggi migliaia di turisti ogni anno cercano la famosa porta blu della casa di William Thacker: Notting Hill non è solo un titolo, è un luogo che vive di colori pastello, mercatini vintage, stradine piene di fiori e case vittoriane da cartolina. Si tratta infatti di uno dei quartieri più famosi di Londra, situato nella zona ovest, nel borough di Kensington e Chelsea. Se le sue caratteristiche lo rendevano già una meta particolarmente ambita, il successo del film ne ha aumentato a dismisura il turismo, scatenando anche qualche lamentala da parte dei residenti del quartiere. Ma, d’altronde, di chi è la colpa se il cinema ci ha regalato uno dei set più romantici di sempre? Guardarlo insieme sarà quindi come fare un viaggio a Londra senza bisogno di un biglietto aereo.

Un messaggio che non passa mai di moda

Infine, al di là delle risate, delle canzoni e delle location, Notting Hill funziona perché racconta una speranza universale: che le differenze sociali, di status o di provenienza possano dissolversi di fronte a un sentimento sincero. È la favola moderna che ci ricorda che anche un "semplice libraio" può conquistare il cuore di una superstar. In tempi in cui tutto sembra complicato, questo film offre un’ora e mezza di spensieratezza e leggerezza, regalando anche la consapevolezza che con la persona giusta l’importante sia solo essere e sentirsi pienamente se stessi. E per una coppia alle prime armi, quale messaggio migliore se non questo?

Dove vedere Notting Hill in streaming

Detto ciò, la vera buona notizia è che Notting Hill non è nemmeno difficile da trovare: attualmente la pellicola è infatti disponibile per la visione in streaming su Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV, Google Play Film, CHILI, NOW e Rakuten TV.

Certo, magari lui alla fine ti dirà che avrebbe preferito un film d’azione o addirittura horror, e magari tu fingerai di non accorgerti che si è commosso durante la scena del "Sono solo una ragazza che sta di fronte ad un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla". Ma, diciamocelo, se la vostra storia resisterà a Spike in mutande e a Julia Roberts che ruba la scena a chiunque, allora potrà resistere davvero a tutto.

Potrebbe interessarti anche