A Notti Mondiali Federico Ruffo sbaglia tutto, arriva la terribile gaffe su Lukaku: il pubblico social se ne accorge e ironizza Un dato sbagliato in diretta accende il dibattito, anche se il senso dell'analisi sul centravanti belga resta condivisibile, la reazione del web non si fa attendere.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Nel corso di una delle ultime puntate di Notti Mondiali, il programma di seconda serata di Rai 1 dedicato ai Mondiali 2026 e condotto da Alessandro Antinelli, un’osservazione di Federico Ruffo ha finito per attirare l’attenzione del pubblico più della partita stessa. Durante il commento allo 0-0 tra Belgio e Iran, il giornalista si è soffermato sulla condizione fisica di Romelu Lukaku, protagonista di una prestazione giudicata sottotono, ma nel corso della sua analisi è incappato in un’imprecisione che non è passata inosservata.

Notti Mondiali e la frase pronunciata in studio da Federico Ruffo

Chiamato a esprimere il proprio punto di vista sul momento attraversato dall’attaccante belga, Ruffo ha collegato le difficoltà del giocatore alle conseguenze del lungo infortunio che ne ha condizionato la preparazione. Nel ragionamento, però, è arrivata una frase destinata a far discutere: "È anche un giocatore di 120 chili che viene da un infortunio molto lungo. Entri in condizione di solito dopo cinque, sei mesi. Lui non li ha avuti e non ha un’età in cui entri in condizione velocemente. La verità è che forse l’errore è proprio puntarci". A sorprendere non è stata tanto la valutazione tecnica quanto il dato numerico citato, perché il peso attribuito al centravanti del Belgio risulta molto distante da quello riportato nelle schede ufficiali.

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L’errore sul peso di Lukaku e la reazione del pubblico social

Secondo i dati comunemente riportati, infatti, Romelu Lukaku, alto 191 centimetri, pesa circa 93 chili. Una differenza di quasi trenta chili rispetto ai 120 citati in trasmissione, un margine troppo ampio per essere interpretato come una semplice approssimazione o un arrotondamento. Proprio per questo motivo, diversi spettatori hanno immediatamente notato la discrepanza. Sui social network la frase è stata ripresa e commentata, con alcuni utenti che hanno evidenziato l’errore pochi minuti dopo la messa in onda. La sicurezza con cui il dato è stato pronunciato ha contribuito ad amplificare l’eco della gaffe, trasformando un passaggio secondario dell’analisi in uno dei momenti più commentati della serata.

Un ragionamento che resta valido, dopo la partita Belgio-Iran

Al di là dell’imprecisione numerica, il concetto espresso da Ruffo era legato soprattutto alle condizioni fisiche del giocatore. Lukaku è arrivato alla Coppa del Mondo dopo un lungo periodo di stop e, secondo molti osservatori, non avrebbe ancora raggiunto la migliore forma possibile. Contro l’Iran il centravanti non è riuscito a lasciare il segno e il pareggio senza reti ha complicato il cammino del Belgio nel torneo. Da qui la riflessione sulla scelta di continuare a costruire il reparto offensivo attorno a lui, un tema che resta oggetto di discussione tra addetti ai lavori e tifosi. La sostanza dell’intervento dunque resta, ma l’errore sul peso dell’attaccante ha inevitabilmente finito per oscurare il resto del ragionamento, diventando l’episodio più ricordato della puntata di Notti Mondiali.

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