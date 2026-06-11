Notti Mondiali 2026, la Rai senza Paola Ferrari e Mazzocchi rinuncia allo show: la svolta di Alessandro Antinelli Lo storico programma sul primo canale quest'anno cambierà volto. Tra approccio 'giornalistico', ospiti fissi e commentatori di punta come Adani e Stramaccioni. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

IPA/RaiPlay

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Rai 1 cambia volto alle sue notti di pallone. Con Notti Mondiali, il programma post‑partita dei Mondiali 2026, la tv pubblica archivia la formula ‘spettacolo e svago’ delle Notti Europee di due anni fa. E affida il racconto in seconda serata ad Alessandro Antinelli, volto storico del giornalismo sportivo Rai. Niente più duetto esplosivo, quindi, con Paola Ferrari e Marco Mazzocchi in studio, né frecciatine reciproche da far impazzire i social. Al loro posto, invece, un impianto molto più giornalistico e strutturato. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Notti Mondiali, il nuovo show e la svolta con Antinelli

Due anni fa, Notti Europee era diventato in poco tempo un piccolo cult televisivo: la coppia Ferrari‑Mazzocchi, tra gaffe, punzecchiature varie e siparietti in diretta, aveva tramutato l’analisi delle partite in un perfetto salotto da dopocena. Dove si scherzava e si rideva (quasi) quanto si parlava di calcio. L’atmosfera era volutamente leggera, borderline, con un tasso di goliardia che aveva diviso il pubblico ma garantito ottimi risultati di share.

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Per i Mondiali 2026, invece, la Rai sembra aver optato per una svolta netta. Notti Mondiali sarà guidato da Alessandro Antinelli, giornalista con una lunga esperienza su calcio internazionale, Olimpiadi e grandi eventi. Il suo stile, per formazione e curriculum, è l’opposto del varietà improvvisato: ritmo, cronaca, analisi tattica e valorizzazione degli ospiti più che del conduttore‑showman.

Questo non significa uno studio ingessato, ma un cambio di priorità: il baricentro si sposta dal personaggio alla partita. Meno divagazioni, meno intermezzi extra calcistici, e più focus sulla lettura tecnica, sui protagonisti in campo e sui grandi temi del torneo. Anche perché l’Italia è fuori dai giochi, e l’impostazione del racconto non potrà poggiarsi, per forza di cose, sulle emozioni della cavalcata azzurra.

Paola Ferrari spostata al pre‑partita, Mazzocchi dietro le quinte

Paola Ferrari ovviamente non scompare, ma cambia fascia e funzione. Sarà lei a guidare il blocco pre e post gara in access, tra le 20.30 e le 21.00, insieme a Simona Rolandi e ai due campioni Marco Tardelli e Roberto Falcão.

Marco Mazzocchi, invece, è il grande assente-presente: niente conduzione in video, per lui, ma un ruolo forte dietro le quinte. Insieme a Massimo Proietto firma infatti la supervisione di tutta la macchina Mondiali della Rai, compreso proprio Notti Mondiali.

La scelta, letta nel complesso, è quindi chiara: separare i piani. Ferrari resta il volto popolare dell’access, Mazzocchi diventa architetto del progetto, Antinelli il frontman pacato del racconto notturno.

La squadra di Antinelli per Notti Mondiali

Lo stesso Antinelli, raccontando a Fanpage la nascita di Notti Mondiali, ha insistito su un concetto: "La squadra è il punto in cui dobbiamo fare la differenza. Abbiamo Paulo Roberto Falcão e Marco Tardelli, antagonisti nell’82, e poi Ciccio Graziani, che è stato un protagonista brillante nell’ultima Domenica Sportiva. Ci sarà anche Massimo De Luca e ci tengo moltissimo alla sua figura: Massimo è stato mio direttore, direttore di Mediaset e di Radio Rai". Inoltre, ha aggiunto Antinelli, "avremo le nostre ‘punte di diamante’ come Andrea Stramaccioni e Lele Adani, che faranno le telecronache sul posto ma si collegheranno a spot con noi dentro la trasmissione per darci le loro impressioni a caldo".

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