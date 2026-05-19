Notte prima degli esami, annuncio a sorpresa: Nicolas Vaporidis torna al cinema dopo 20anni e Londra si colora di Italia. Inglesi in delirio Il film che ha fatto sognare intere generazioni compie vent’anni e per l’occasione torna in uno dei più iconici cinema di Londra: scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Quando si parla di esami di maturità, c’è un solo film (anzi due) che ha accompagnato intere generazioni di italiani verso uno dei momenti più carichi di tensione, emozione e nostalgia della vita: Notte prima degli esami, l’iconica pellicola che a vent’anni dalla sua uscita nelle sale non ha perso un solo grammo del suo fascino. E proprio per questo è pronta a tornare e ad emozionare ancora una volta il pubblico con un evento londinese più unico che raro: ecco tutti i dettagli.

Notte prima degli esami torna al Regent Street Cinema di Londra

Ebbene sì, il 27 giugno 2026 il leggendario Regent Street Cinema di Londra diventerà per un pomeriggio il cuore pulsante della comunità italiana nella capitale britannica per il grande ritorno di Notte prima degli esami. L’appuntamento sarà doppio: alle ore 16 verrà proiettato Notte prima degli esami (2006) e alle ore 19.30 toccherà al sequel Notte prima degli esami – Oggi (2007). Una vera e propria maratona cinematografica dedicata alla saga che ha segnato una generazione.

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Ma c’è di più, perché entrambe le proiezioni saranno seguite da un Q&A dal vivo con Nicolas Vaporidis, il volto e l’anima di Luca Molinari, il protagonista indimenticabile che tutti abbiamo amato sia nel primo che nel secondo film. L’iniziativa porta la firma della regista Alessandra Gonnella, che attraverso la sua production company londinese Nervosa Pictures ha ideato e organizzato l’evento. A spiegare la genesi del progetto è la stessa Alessandra a ComplitalyNews: "Notte prima degli esami è un film che ha segnato la mia infanzia e le cui battute mi ricordo ancora a memoria. È da alcuni anni che so che Nicolas abita a Londra e desideravo organizzare un evento che permettesse alla comunità italiana di rivedere questi film iconici insieme al protagonista in persona".

Notte prima degli esami, il film che ha fatto sognare intere generazioni

Notte prima degli esami è un film del 2006 co-sceneggiato e diretto da Fausto Brizzi, al suo debutto alla regia. Ambientato a Roma nell’estate del 1989, racconta la storia di Luca, studente dell’ultimo anno di liceo scientifico, alle prese con l’imminente esame di maturità. Durante l’ultimo giorno di scuola, Luca si sfoga contro l’odiato professore di lettere Antonio Martinelli, coprendolo di insulti nella convinzione di non doverlo rivedere mai più. Per poi scoprire che proprio lui sarà membro interno della commissione d’esame. Come se non bastasse, durante una festa Luca si innamora della bella Claudia, senza sapere che è proprio la figlia dello stesso Martinelli. Attorno a Luca ruota poi una galleria di personaggi indimenticabili: Alice, Massi, Simona e Riccardo, ognuno con le proprie storie d’amore e i momenti di crescita.

Il successo di questo film è stato tale da spingere immediatamente alla produzione di un seguito. Notte prima degli esami – Oggi, uscito a febbraio 2007, riprende i personaggi e la formula del primo film collocandoli però in un diverso periodo storico. Il regista Fausto Brizzi ha coniato per l’occasione il termine "newquel". Ambientato nel 2006, ritroviamo Luca alle prese con l’esame di maturità, un nuovo grande amore di nome Azzurra, biologa marina, e con le improbabili e tragicomiche disavventure di suo padre Paolo. Due film, un’unica anima: quella di una generazione che ha passato le notti sui libri sognando l’estate, e che ora si prepara a rivivere tutto dall’inizio.

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