Notte prima degli esami 3.0, svelati i protagonisti del film in un modo inatteso: il nuovo Nicolas Vaporidis nel trailer
A vent’anni dal debutto del primo e memorabile film diretto da Fausto Brizzi, arriva ora una nuova pellicola con una star della Gen Z.
Vent’anni dopo l’uscita di Notte prima degli esami, l’iconica commedia italiana che ha consacrato Nicolas Vaporidis come idolo adolescenziale, il cult torna nelle sale con un capitolo tutto nuovo: Notte prima degli esami 3.0. Il trailer ufficiale ha già conquistato il pubblico mostrando una storia che, pur ambientata nel presente con un cast del tutto nuovo, mantiene intatto lo spirito universale del primo film: l’emozione, la paura e il desiderio di superare la notte più importante della propria vita da studenti. Scopriamo di più.
Notte prima degli esami 3.0, la Gen Z affronta la maturità
Notte prima degli esami 3.0, diretto da Tommaso Renzoni con sceneggiatura di Fausto Brizzi, arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 19 marzo 2026. La storia segue un gruppo di liceali romani alla vigilia dell’esame di Stato: amori segreti, amicizie messe alla prova, piani disperati per ingannare la prof più temuta della scuola e un viaggio improvvisato fino a Napoli sono solo alcune delle tappe di questa ‘ultima grande avventura’ che conduce i giovani protagonisti verso l’età adulta, tra scelte difficili, errori da perdonare e il coraggio di essere sé stessi.
Al centro del racconto troviamo Tommaso Cassissa, idolo della Gen Z, nonché youtuber, attore e comico italiano, pronto a raccogliere idealmente il testimone lasciato da Nicola Vaporidis. Accanto a lui un cast giovane formato da Adriano Moretti, Alice Lupparelli, Alice Maselli, Ditonellapiaga, Aleandro Falciglia, Bea Barret, Christian Dei, Teresa Piergentili e Pascale Reynaud. Nel cast figurano anche volti noti come Sabrina Ferilli nel ruolo della professoressa Martinelli e Gian Marco Tognazzi, con una partecipazione straordinaria del cantautore Antonello Venditti.
Notte prima degli esami, generazioni a confronto
Il 17 febbraio, a Palazzo Ducale a Genova, si è tenuto un vero e proprio "passaggio di testimone" simbolico tra generazioni. In un evento speciale, parte del cast del film originale del 2006, tra cui Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi (in collegamento), ha incontrato gli interpreti del nuovo film in un talk aperto al pubblico moderato da Fausto Brizzi, sceneggiatore storico della saga.
La serata, oltre alla proiezione celebrativa dell’iconico film del 2006 nella vicina sala del Cinema Sivori, ha offerto al pubblico l’anteprima del trailer ufficiale di Notte prima degli esami 3.0, suggellando idealmente l’incontro tra due epoche, due modi di vivere e raccontare l’adolescenza. Se il primo film restituiva l’intima poesia delle relazioni e delle paure di chi affronta per la prima volta il grande salto verso il futuro, questo nuovo capitolo sembra pronto a riscrivere quel rito di passaggio per una nuova generazione, tra social, feste improvvisate e sogni che non cambiano mai davvero, a dispetto del tempo.
