Sabrina Ferilli guida una nuova generazione: maturità hi-tech tra social, IA e ansia da futuro Dal 19 marzo 2026, Sabrina Ferilli è al cinema con il film Notte Prima degli Esami 3.0, un remake che porta la maturità nel mondo digitale della Generazione Z.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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E’ finalmente arrivato nelle sale Notte Prima degli Esami 3.0,il remake generazionale del cult del 2006, con Sabrina Ferilli tra i protagonisti. Uscito il 19 marzo 2026, il film ‘aggiorna’ la storia della maturità ai tempi della Generazione Z, e affronta temi più che attuali come l’ansia, i social e persino l’uso dell’intelligenza artificiale come "compagno di banco". Tra tensioni adolescenziali e sorprese inaspettate, questa pellicola è un colpo al cuore per i più nostalgici, ma non mancano le novità.

Notte Prima degli Esami 3.0, come cambia la maturità nel nuovo film

A vent’anni dal primo film, Notte Prima degli Esami 3.0 non è solo un vulcano di nostalgia, ma un vero ponte generazionale. Il film originale del 2006, diretto da Fausto Brizzi, raccontava l’ultima estate di liceo di Luca e dei suoi amici nella Roma del 1989, con la colonna sonora anni ’80 e la celebre canzone di Antonello Venditti come simbolo della maturità. Il nuovo capitolo, diretto da Tommaso Renzoni e scritto insieme a Brizzi, aggiorna la saga per la Generazione Z. La maturità resta un rito universale, ma oggi i ragazzi vivono un mondo profondamente diverso, segnato da tecnologia, social network e nuovi modi di relazionarsi. Nel film, smartphone e social diventano strumenti narrativi centrali e, inevitabilmente, vengono esplorati il mondo socia, l’identità digitale e il conflitto tra sé reale e immagine online.

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Insieme tutto questo, emergono temi contemporanei come eco‑ansia e intelligenza artificiale: i giovani affrontano preoccupazioni globali e strumenti tecnologici potenti, che influenzano studio, creatività e rapporti sociali. Non mancano il legame con il passato, con la musica di Venditti come filo emotivo tra generazioni, e l’attenzione a sentimenti universali dell’adolescenza: ansia, euforia e dubbi sul futuro. La pellicola, dunque, si presenta come un reboot generazionale che racconta la realtà dei giovani oggi senza rinunciare, però, al cuore emozionale del racconto originale.

Sabrina Ferilli è il ‘ponte’ tra la scuola e i giovani in Notte Prima degli Esami 3.0

Ruolo particolarmente importante in Notte Prima degli Esami 3.0 è quello di Sabrina Ferilli. L’attrice interpreta la professoressa Castelli, docente romana nota come "la belva" per il suo rigore iniziale. Il personaggio unisce autorità e severità a comprensione e umanità. Tuttavia, nel corso della storia viene mostrata anche la sua vulnerabilità e solitudine: una donna apparentemente dispotica, autoritaria e inflessibile ma, inaspettatamente, piena di umanità. Tutto questo le permette di creare un legame emotivo con gli studenti, riuscendo a creare una sorta di connessione tra loro.

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