Sabrina Ferilli guida una nuova generazione: maturità hi-tech tra social, IA e ansia da futuro
Dal 19 marzo 2026, Sabrina Ferilli è al cinema con il film Notte Prima degli Esami 3.0, un remake che porta la maturità nel mondo digitale della Generazione Z.
E’ finalmente arrivato nelle sale Notte Prima degli Esami 3.0,il remake generazionale del cult del 2006, con Sabrina Ferilli tra i protagonisti. Uscito il 19 marzo 2026, il film ‘aggiorna’ la storia della maturità ai tempi della Generazione Z, e affronta temi più che attuali come l’ansia, i social e persino l’uso dell’intelligenza artificiale come "compagno di banco". Tra tensioni adolescenziali e sorprese inaspettate, questa pellicola è un colpo al cuore per i più nostalgici, ma non mancano le novità.
Notte Prima degli Esami 3.0, come cambia la maturità nel nuovo film
A vent’anni dal primo film, Notte Prima degli Esami 3.0 non è solo un vulcano di nostalgia, ma un vero ponte generazionale. Il film originale del 2006, diretto da Fausto Brizzi, raccontava l’ultima estate di liceo di Luca e dei suoi amici nella Roma del 1989, con la colonna sonora anni ’80 e la celebre canzone di Antonello Venditti come simbolo della maturità. Il nuovo capitolo, diretto da Tommaso Renzoni e scritto insieme a Brizzi, aggiorna la saga per la Generazione Z. La maturità resta un rito universale, ma oggi i ragazzi vivono un mondo profondamente diverso, segnato da tecnologia, social network e nuovi modi di relazionarsi. Nel film, smartphone e social diventano strumenti narrativi centrali e, inevitabilmente, vengono esplorati il mondo socia, l’identità digitale e il conflitto tra sé reale e immagine online.
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Insieme tutto questo, emergono temi contemporanei come eco‑ansia e intelligenza artificiale: i giovani affrontano preoccupazioni globali e strumenti tecnologici potenti, che influenzano studio, creatività e rapporti sociali. Non mancano il legame con il passato, con la musica di Venditti come filo emotivo tra generazioni, e l’attenzione a sentimenti universali dell’adolescenza: ansia, euforia e dubbi sul futuro. La pellicola, dunque, si presenta come un reboot generazionale che racconta la realtà dei giovani oggi senza rinunciare, però, al cuore emozionale del racconto originale.
Sabrina Ferilli è il ‘ponte’ tra la scuola e i giovani in Notte Prima degli Esami 3.0
Ruolo particolarmente importante in Notte Prima degli Esami 3.0 è quello di Sabrina Ferilli. L’attrice interpreta la professoressa Castelli, docente romana nota come "la belva" per il suo rigore iniziale. Il personaggio unisce autorità e severità a comprensione e umanità. Tuttavia, nel corso della storia viene mostrata anche la sua vulnerabilità e solitudine: una donna apparentemente dispotica, autoritaria e inflessibile ma, inaspettatamente, piena di umanità. Tutto questo le permette di creare un legame emotivo con gli studenti, riuscendo a creare una sorta di connessione tra loro.
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