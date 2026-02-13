Notte prima degli esami 3.0: trama, cast e dove incontrare Nicolas Vaporidis gratis. Tutto sull’evento unico
Evento il 17 febbraio a Genova con il cast del film in sala il 19 marzo con 01 Distribution
A vent’anni dall’uscita di Notte prima degli esami, la saga (che negli anni ha visto anche l’arrivo di "Notte prima degli esami – Oggi" e "Notte prima degli esami ’82") si prepara a tornare al cinema con Notte prima degli esami 3.0 e, insieme, a celebrare un passaggio di testimone tra Nicolas Vaporidis (protagonista del film del 2006) e Tommaso Cassissa, volto del nuovo capitolo in uscita nelle sale italiane il 19 marzo prossimo, con 01 Distribution.
Un portale tra passato e futuro
L’iconico incontro si terrà il 17 febbraio a Genova, nella cornice di Palazzo Ducale, con un evento speciale che fa da ponte tra i due film. Alle 19:00 è previsto un talk aperto al pubblico con Fausto Brizzi (regista e sceneggiatore del film diventato un cult) insieme a Nicolas Vaporidis e Tommaso Cassissa. La serata proseguirà alle 21:00 al Cinema Sivori, con una proiezione speciale gratuita di Notte prima degli esami (2006) e l’anteprima del trailer ufficiale di Notte prima degli esami 3.0.
Notte prima degli esami 3.0
Notte prima degli esami 3.0 è diretto da Tommaso Renzoni, che firma anche la sceneggiatura con Fausto Brizzi. Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, è una produzione Italian International Film con Rai Cinema. Nel cast c’è Sabrina Ferilli nei panni della professoressa; tra i nuovi maturandi troviamo Tommaso Cassissa, Adriano Moretti, Alice Lupparelli e Alice Maselli, con Ditonellapiaga, Aleandro Falciglia, Bea Barret, Christian Dei, Teresa Piergentili, Pascale Reynaud, la partecipazione di Sebastiano Somma, Gian Marco Tognazzi e la partecipazione straordinaria di Antonello Venditti. La storia segue un gruppo di liceali romani alla vigilia della maturità tra amori segreti, tradimenti, amicizie alla prova e piani per ingannare la prof più temuta, con feste clandestine, motorini nella notte e un viaggio improvvisato fino a Napoli che diventa un passaggio verso l’età adulta.
Notte prima degli esami
La trama di Notte prima degli esami, invece, è la seguente:
In una colorata estate degli anni ’80 Luca e i suoi amici si preparano ad affrontare i temuti esami di maturità, ma invece di studiare riescono a collezionare un’incredibile serie di buffe disavventure. A cominciare è proprio Luca che, travolto da insolito coraggio, rovescia sull’odiato professor Martinelli una micidiale collezione di insulti e accuse… dieci secondi dopo scopre che Martinelli sarà il nuovo membro interno agli esami! E come se non bastasse, poche ore dopo, Luca si innamora di una esuberante coetanea conosciuta ad una festa, Claudia, che nasconde diverse sorprese. Mentre i suoi amici sono impegnati in una spasmodica ricerca dei temi di italiano per l’esame, Luca scopre finalmente che Claudia è la figlia del suo peggior nemico. La notte è lunga… e il mattino dopo nessuno dei nostri protagonisti sarà più lo stesso.
Nel cast, oltre a Vaporidis, il compianto Giorgio Faletti e Cristiana Capotondi.
Articolo di Marco Lucio Papaleo
