La Notte degli Oscar 2026, le foto della serata: i momenti più salienti
Grandi emozioni alla cerimonia degli Oscar 2026: qui, nel corso della serata, troverete tutte le foto dei momenti più importanti dell'atteso evento
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Amy Madigan è la Miglior attrice non protagonista
Amy Madigan è stata premiata come Miglior attrice non protagonista per la sua meravigliosa interpretazione nel film Weapons, un horror in cui lei lascia davvero il segno: è terrificante quanto la sua risata prima dei ringraziamenti di rito.
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Sean Penn è il Miglior attore non protagonista agli Oscar 2026
Sean Penn ha vinto la statuetta per il Miglior attore protagonista agli Oscar 2026. L'attore però non si è presentato all'evento per ritirare il premio, lasciando l'onore a qualcun altro. In ogni caso, vittoria meritatissima per la sua interpretazione in Una battaglia dopo l'altra.
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In Memoriam da brividi con Barbra Streisand
Tanti nomi nel segmento "In Memoriam" degli Oscar 2026. Tanti gli artisti e i tecnici ricordati dall'Academy e quanta commozione negli occhi di chi li ha omaggiati con parole - come Rachel McAdams per Catherine O'Hara e Diane Keaton e Billy Crystal per Rob Reiner e la moglie Michelle Singer - ma il momento più emozionante è arrivato in un secondo momento. Al termine dei nomi dei personaggi scomparsi - tra i quali compaiono anche Claudia Cardinale e Giorgio Armani - Barbra Streisand ricorda Robert Redford e poi canta, con la voce rotta dall'emozione, un brano per lui.
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