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In Memoriam da brividi con Barbra Streisand

Tanti nomi nel segmento "In Memoriam" degli Oscar 2026. Tanti gli artisti e i tecnici ricordati dall'Academy e quanta commozione negli occhi di chi li ha omaggiati con parole - come Rachel McAdams per Catherine O'Hara e Diane Keaton e Billy Crystal per Rob Reiner e la moglie Michelle Singer - ma il momento più emozionante è arrivato in un secondo momento. Al termine dei nomi dei personaggi scomparsi - tra i quali compaiono anche Claudia Cardinale e Giorgio Armani - Barbra Streisand ricorda Robert Redford e poi canta, con la voce rotta dall'emozione, un brano per lui.