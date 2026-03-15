Notte degli Oscar 2026, dove vederla stasera in TV: orario, scaletta, favoriti e il record epocale Un viaggio tra diretta, red carpet, grandi performance musicali e una corsa al Miglior Film ancora apertissima: tutto quello che c’è da sapere sulla 98ª edizione degli Academy Awards.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Dopo mesi di festival, premi della critica e riconoscimenti dei sindacati, la stagione cinematografica arriva al suo momento più atteso: la Notte degli Oscar, l’evento che ogni anno riunisce il meglio dell’industria internazionale per celebrare il cinema in tutte le sue forme.La 98ª edizione degli Academy Awards si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo 2026, con una competizione che, almeno sulla carta, appare più incerta che mai.

Notte degli Oscar 2026 in diretta TV: orario e scaletta

Per il pubblico italiano l’appuntamento è fissato in seconda serata. Per gustarsi il pre-cerimonia sarà necessario sintonizzarsi su Rai 1, dove quest’anno sarà possibile vedere in diretta le premiazioni a partire dalle ore 23:30 (italiane), nella notte fra domenica 15 e lunedì 16 marzo 2026. Lo speciale "Oscars – La notte in diretta" accompagnerà gli spettatori dal red carpet fino all’ultima statuetta, con uno sguardo ravvicinato sugli arrivi delle star e sui momenti più spettacolari della serata. Chi preferisce lo streaming potrà seguire tutto su RaiPlay, piattaforma digitale ufficiale, previa registrazione. Per chi invece fosse interessato esclusivamente alla cerimonia e non al red carpet e ai "preamboli" della notte, la cerimonia vera e propria inizierà all’01:00 di notte, proseguendo fino alle prime ore del mattino. Negli Stati Uniti la diretta partirà alle 19:00 ET / 16:00 PT, con il red carpet ufficiale dalle 18:30 ET / 15:30 PT.

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La scaletta e i momenti più attesi

La conduzione sarà affidata per il secondo anno consecutivo a Conan O’Brien, una scelta che segna una certa continuità produttiva dopo stagioni caratterizzate da formule più sperimentali. Accanto a lui un parterre di presenter che mescola vincitori recenti e volti amatissimi dal pubblico. Grande attesa anche per il segmento musicale, che quest’anno ruota attorno a due fenomeni culturali molto diversi tra loro ma ugualmente centrali nella stagione: Sinners e KPop Demon Hunters. Per il primo, record assoluto di 16 nomination, verrà eseguita dal vivo la canzone candidata "I Lied to You", in un tributo che promette di fondere blues, danza e performance corale. Per il film d’animazione firmato Netflix, invece, spazio all’energia pop di "Golden", brano che ha contribuito a trasformare la pellicola in un fenomeno globale.

Non mancherà il tradizionale momento In Memoriam, che si preannuncia particolarmente intenso. Tra i nomi da ricordare figurano Diane Keaton, Robert Redford, Brigitte Bardot, Robert Duvall, Val Kilmer e Rob Reiner, in un segmento che ogni anno rappresenta uno dei passaggi emotivamente più forti della cerimonia.

I favoriti e la corsa al Miglior Film

Se c’è un titolo che domina la conversazione è senza dubbio Sinners di Ryan Coogler, forte di 16 candidature, un record che supera i 14 storicamente condivisi da Eva contro Eva, Titanic e La La Land. Subito dietro troviamo One Battle After Another di Paul Thomas Anderson con 13 nomination, mentre la categoria Miglior Film include anche Hamnet, Marty Supreme, Frankenstein, Sentimental Value, Train Dreams, Bugonia, The Secret Agent e F1 – Il film.

La sensazione è che la corsa sia ancora apertissima, anche perché Golden Globes, BAFTA e Screen Actors Guild Awards hanno ridisegnato più volte la gerarchia dei favoriti. Nelle categorie attoriali spiccano nomi come Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan e Wagner Moura per il miglior attore, mentre tra le candidate come miglior attrice figurano Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson, Renate Reinsve ed Emma Stone.

La quota italiana e il cinema internazionale

Per l’Italia niente semaforo verde: Familia di Francesco Costabile non ha superato la shortlist dei 15 film internazionali annunciata dall’Academy il 16 dicembre 2025. Una piccola nota positiva arriva però dai cortometraggi animati, con Playing God di Mattia Burani entrato nella shortlist di categoria. Sul fronte europeo spicca il norvegese Sentimental Value di Joachim Trier, forte di nove candidature complessive, compresa quella al Miglior Film. Un segnale che conferma come il cinema internazionale continui a giocare un ruolo centrale nella conversazione globale.

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