Ellen Pompeo abbandona il camice da dottoressa di Grey's Anatomy e diventa infermiera: la svolta in questa nuova serie TV
L'attrice, star di Grey's Anatomy, 'declassata' da medico a infermiere in questa nuova serie TV che la vedrà crollare in disgrazia
Ellen Pompeo cambia ruolo: dopo anni nei panni della dottoressa Meredith Grey in Grey’s Anatomy, l’attrice tornerà in TV come protagonista di una nuova serie drammatica per Hulu dal titolo Not a Sound. A firmare il progetto è David E. Kelley, famoso sceneggiatore e produttore già dietro a grandi successi come Big Little Lies e Avvocato di difesa.
Ellen Pompeo in Not a Sound: da dottoressa a infermiera sorda
La storia è tratta dall’omonimo romanzo di Heather Gudenkauf e segue le vicende di Amelia Winn (interpretata dalla Pompeo), un’infermiera di pronto soccorso la cui vita viene stravolta quando perde l’udito a causa di un incidente d’auto in cui il responsabile è scappato. La sua vita cambia di nuovo quando, insieme al suo cane da assistenza, ritrova il corpo senza vita di un suo ex collega, ritrovandosi immersa in un giallo che potrebbe fare luce anche sul suo incidente.
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Dopo aver ridotto la sua presenza in Grey’s Anatomy (che arriverà alla 23a stagione), la Pompeo sta dunque esplorando nuovi ruoli. In Not a Sound lavorerà anche come produttrice esecutiva. Si tratta del secondo lavoro dell’attrice per Hulu dopo Good American Family, serie in cui ha recitato come protagonista nella prima stagione e per la quale rimarrà ora dietro le quinte come produttrice per il secondo capitolo.
La disabilità raccontata senza vittimismi
Not a Sound è un thriller psicologico pubblicato nel 2017 dalla scrittrice statunitense Heather Gudenkauf, autrice spesso presente nelle classifiche dei bestseller del New York Times. L’autrice mostra la disabilità senza vittimismi. Amelia deve basarsi solo sulla vista, sul linguaggio del corpo e sulle reazioni di Loki, trasformando l’assenza di suono in una fonte continua di tensione e suspense. Otre alla componente misteriosa, la storia affronta la dipendenza da oppiacei, la perdita d’identità professionale e la forza necessaria per riprendere in mano la propria vita.
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