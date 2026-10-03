Nord Sud Ovest Est, gli 883 tornano negli anni ’90 a Milano insieme ai veri fan: successo, sogni e l’addio di Mauro Repetto nell'ultima stagione della serie La seconda stagione della serie Sky Original arriva il 9 ottobre: Max e Mauro vivono il peso del successo, tra Milano, America e nuove scelte.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Il 9 ottobre gli 883 tornano sul piccolo schermo con Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, seconda stagione della serie Sky Original disponibile su Sky e in streaming su NOW. Dopo aver raccontato la sorprendente ascesa di due ragazzi di provincia, il nuovo capitolo cambia prospettiva e mostra cosa succede quando il sogno, finalmente, diventa realtà. Max Pezzali e Mauro Repetto sono ormai al centro della scena musicale italiana, ma la fama porta con sé aspettative, pressioni e nuove responsabilità. Sullo sfondo ci sono ancora gli anni ’90, con la loro musica, la provincia e quell’atmosfera irripetibile che continua a parlare a più generazioni.

Nord Sud Ovest Est, cosa racconta la seconda stagione

La nuova stagione riparte dal 1993, quando gli 883 hanno ormai conquistato il pubblico e il successo del primo album lascia spazio a una domanda tutt’altro che semplice: come riuscire a essere all’altezza delle aspettative? La cosiddetta ansia del secondo album diventa così uno dei motori della storia, con Max e Mauro chiamati a dimostrare che il loro exploit non è stato soltanto un colpo di fortuna. Sydney Sibilia, creatore e regista della serie, ha spiegato di aver trasformato nella narrazione anche le pressioni vissute dalla stessa squadra durante la realizzazione della seconda stagione. Il risultato è un racconto che non punta a essere una ricostruzione biografica rigidamente fedele, ma utilizza la storia degli 883 per parlare di amicizia, crescita e paura di non essere abbastanza.

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Max, interpretato da Elia Nuzzolo, inizia a guardare al futuro con maggiore consapevolezza e sente il bisogno di evolvere anche artisticamente. Mauro, invece, interpretato da Matteo Oscar Giuggioli, deve fare i conti con dubbi sempre più profondi. Il loro rapporto, un tempo alimentato dallo stesso entusiasmo, comincia così a cambiare.

Dagli anni ’90 all’America: il successo mette alla prova l’amicizia

La storia porta i due protagonisti fuori dalla dimensione provinciale da cui tutto era partito. Milano, con il suo mondo della moda e dello spettacolo, rappresenta una nuova frontiera, mentre l’America è il luogo che Max e Mauro hanno sognato fin da ragazzi. Ma arrivare lontano non significa necessariamente trovare le risposte che si cercavano. Proprio qui la serie affronta uno dei suoi temi centrali: il prezzo della notorietà. Mentre Max sembra sempre più interessato alle possibilità offerte dalla musica, Mauro attraversa una fase di incertezza che lo porterà verso una scelta destinata a cambiare la storia del duo.

Non mancano naturalmente le canzoni degli 883, elemento fondamentale per ricostruire l’atmosfera dell’epoca, insieme a nuovi personaggi, amori e riferimenti alla cultura pop italiana. Nella colonna sonora trova spazio anche Le_Ali, il nuovo brano di Max Pezzali, uscito il 2 ottobre. La serie, inoltre, non cerca una reunion reale tra i due protagonisti della storia: secondo Sibilia, quella raccontata sullo schermo è piuttosto una reunion emotiva e immaginaria, costruita attraverso il cinema. E proprio questa libertà ha permesso agli autori di trasformare la vicenda degli 883 in qualcosa di più universale: il racconto di due amici che, dopo aver inseguito lo stesso sogno, si ritrovano davanti alla difficoltà più grande, quella di capire quale strada prendere quando il sogno si è già realizzato.

Gli eventi imperdibili a Milano: l’incontro con il cast e le attività immersive

Mentre cresce l’attesa per il 9 ottobre, data del debutto di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, Milano si prepara a rivivere le atmosfere degli anni ’90 con un weekend interamente dedicato all’universo di Max Pezzali e Mauro Repetto.

Sabato 3 e domenica 4 ottobre, dalle 11:00 alle 19:00, la Pelota di Milano, in via Palermo 10, ospiterà un’esperienza immersiva a ingresso libero e gratuito. Un percorso pensato per trasportare il pubblico nel mondo degli 883, tra Los Angeles e Pavia, attraverso scenografie, installazioni interattive, musica, giochi e momenti dedicati agli appassionati della serie.

L’iniziativa, organizzata da Sky e NOW, inizierà con un vero e proprio check-in: ai visitatori verrà consegnato il loro "volo 883" con destinazione Los Angeles, la città scelta da Max Pezzali e Mauro Repetto nel 1993 per girare il videoclip di Nord Sud Ovest Est.

Una volta arrivati nella città californiana, sarà possibile immortalarsi accanto alla celebre Cadillac rossa protagonista del videoclip. Nell’Area Deserto, invece, la Dance Cabin permetterà di realizzare brevi video ispirati ai caratteristici passi di danza di Mauro Repetto, pronti per essere condivisi sui social. Il fulcro della parte americana sarà Plaza Messicana, uno spazio ispirato alle atmosfere del videoclip e animato per tutta la durata dell’evento.

Il viaggio proseguirà poi verso Pavia, la città dove ha avuto origine la storia degli 883. Qui il pubblico potrà entrare in due degli ambienti più riconoscibili della serie: la tavernetta, trasformata nella sala di registrazione di Max e Mauro, dove sarà possibile realizzare performance in lip sync sulle canzoni degli 883, e la cameretta di Max, che ospiterà una gaming experience dal sapore rigorosamente anni ’90.

Tra le altre opportunità ci sarà anche quella di scattare una foto immersi nell’iconica cover dell’album Nord Sud Ovest Est. A completare il programma saranno inoltre le esibizioni live di alcune delle più note tribute band degli 883, oltre a giochi, attività e numerose photo opportunity.

Gli incontri con i protagonisti

Il programma di sabato 3 ottobre prevede anche due momenti speciali dedicati ai protagonisti della serie, Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli.

Il primo appuntamento sarà alle 11:00, con un meet & greet presso il Negozio Sky Milano di Via Torino 66/68, dove i fan potranno incontrare da vicino i due attori.

Alle 12:30 circa, l’appuntamento si sposterà alla Pelota (via Palermo 10) per un vero e proprio fan meeting. Nuzzolo e Giuggioli condivideranno curiosità e retroscena legati alla realizzazione della serie e accompagneranno il pubblico alla scoperta della storia raccontata sullo schermo: quella di un’amicizia, dei sogni condivisi e del percorso che ha portato Max e Mauro verso il successo. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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