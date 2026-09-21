883, l'incredibile coincidenza sul set: Elia Nuzzolo e Matteo Giuggioli si sono ritrovati come Max Pezzali e Mauro Repetto Sydney Sibilia, Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli raccontano la nascita della serie sugli 883 e il legame tra la loro storia e quella di Max e Mauro.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

La storia della band italiana che ha fatto cantare tutti, gli 883, torna sullo schermo e stasera ci sarà uno speciale della serie Nord Sud Ovest Est. Il regista è Sydney Sibilia, mentre i protagonisti sono Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, che raccontano il percorso che li ha portati dentro l’universo di Max Pezzali e Mauro Repetto, tra provini, preparazione e giornate sul set. Un’esperienza che ha trasformato il rapporto tra regista e giovani attori. Scopriamo insieme tutti i dettagli,

Nord Sud Ovest Est, come nasce la serie sugli 883

La nuova serie dedicata agli 883 non racconta soltanto la parabola musicale di Max Pezzali e Mauro Repetto, ma anche il legame tra una generazione e le emozioni che hanno accompagnato la loro crescita. Nel corso della produzione, Sydney Sibilia ed Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli si sono ritrovati a condividere esperienze che, per certi versi, ricordano quelle vissute dai protagonisti che interpretano: audizioni, dubbi, aspettative e la costruzione di un’amicizia destinata a superare i confini del set. Lo speciale Rotta per Nord Sud Ovest Est mostra il dietro le quinte di questo percorso, raccontando la preparazione degli attori e la realizzazione della serie attraverso materiali inediti e testimonianze. Il racconto proseguirà con Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, che ripercorrerà un periodo fondamentale della band, tra musica, amori, concerti e nuove esperienze.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il punto centrale della serie, però, va oltre la semplice biografia degli 883: le vicende di Max e Mauro diventano uno specchio di emozioni universali, capaci di parlare tanto a chi ha vissuto quegli anni quanto alle generazioni più giovani.

Nord Sud Ovest Est, una serie che fa rivivere emozioni

In particolare, la serie racconta un momento decisivo nella storia degli 883, quando Max Pezzali e Mauro Repetto passano dall’essere due ragazzi con un sogno musicale a diventare vere star degli anni ’90. Il successo, però, porta con sé nuove responsabilità, cambiamenti e interrogativi sul loro futuro e sulla loro amicizia. Tra concerti, moda, vita mondana e un viaggio negli Stati Uniti, i due protagonisti si confrontano con un mondo molto più grande di quello che avevano immaginato. Mentre Max continua a trovare nella musica un modo per raccontare le proprie emozioni, Mauro inizia a guardare verso nuove possibilità.

Come abbiamo già detto nel paragrafo precedente, la storia mostra quindi non solo l’ascesa degli 883, ma soprattutto il percorso personale di due amici che, proprio nel momento in cui sembrano aver realizzato i loro sogni, devono capire che direzione prendere e quanto il successo possa cambiare i rapporti e le persone. Accanto a loro compaiono anche figure importanti della loro vita e della scena musicale dell’epoca, tra amici, amori e protagonisti dell’industria discografica. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

Potrebbe interessarti anche