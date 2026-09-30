Nord Sud Ovest Est, il mito degli 883 arriva a Milano con i protagonisti originali: quando e come partecipare gratis A Milano prenderà vita un evento speciale per tutti i fan della band, durante il quale sarà possibile incontrare gli attori della serie e anche Max Pezzali

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

IPA

CONDIVIDI

Milano si prepara ad accogliere un weekend interamente dedicato al mito degli 883. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, gli spazi de La Pelota in via Palermo 10 (Brera) ospiteranno un allestimento speciale pensato per fare un viaggio a ritroso nella cultura pop degli anni ’90. L’iniziativa nasce per festeggiare il debutto di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, la nuova produzione Sky Original creata da Sydney Sibilia, nonché seconda stagione della serie di successo, in arrivo dal 9 ottobre su Sky e in streaming su NOW.

Nord Sud Ovest Est, come partecipare all’evento dedicato agli 883

L’evento sarà ad ingresso libero e sarà accessibile al pubblico dalle 11:00 alle 19:00. I visitatori riceveranno all’entrata un pass che servirà loro per affrontare un percorso diviso in due grandi aree che raccontano alcuni dei momenti topici della carriera degli 883.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un’area è infatti incentrata sul set del famoso videoclip del 1993 a Los Angeles, con la celebre Cadillac rossa per le foto, la Dance Cabin dove girare brevi filmati cimentandosi nei passi di Mauro Repetto e un punto spettacoli con la musica dei DJ di Radio Deejay e la tribute band ufficiale. La seconda area riproduce invece la tavernetta adibita a prima sala prove (con postazione lip-sync) e la stanza da letto di Max Pezzali, allestita con retrogame dell’epoca, oltre a un set per farsi fotografare dentro la copertina del disco.

All’evento anche il cast della serie e Max Pezzali: gli appuntamenti

Gli appuntamenti di sabato 3 ottobre partono dalle ore 12:30 con l’incontro con il cast. Gli attori Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli racconteranno retroscena e curiosità sul lavoro svolto per interpretare la coppia Pezzali-Repetto. Dalle 21:00 ha poi il via il party serale con i Pezza Band e il DJ set di DJ Shorty; poi, attorno alle 22:30, è atteso l’intervento del vero Max Pezzali. Per l’accesso al party di sabato sera, pur essendo gratuito, è indispensabile la prenotazione tramite Eventbrite. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

Potrebbe interessarti anche