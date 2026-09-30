Nord Sud Ovest Est, il mito degli 883 arriva a Milano con i protagonisti originali: quando e come partecipare gratis
A Milano prenderà vita un evento speciale per tutti i fan della band, durante il quale sarà possibile incontrare gli attori della serie e anche Max Pezzali
Milano si prepara ad accogliere un weekend interamente dedicato al mito degli 883. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, gli spazi de La Pelota in via Palermo 10 (Brera) ospiteranno un allestimento speciale pensato per fare un viaggio a ritroso nella cultura pop degli anni ’90. L’iniziativa nasce per festeggiare il debutto di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, la nuova produzione Sky Original creata da Sydney Sibilia, nonché seconda stagione della serie di successo, in arrivo dal 9 ottobre su Sky e in streaming su NOW.
Nord Sud Ovest Est, come partecipare all’evento dedicato agli 883
L’evento sarà ad ingresso libero e sarà accessibile al pubblico dalle 11:00 alle 19:00. I visitatori riceveranno all’entrata un pass che servirà loro per affrontare un percorso diviso in due grandi aree che raccontano alcuni dei momenti topici della carriera degli 883.
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Un’area è infatti incentrata sul set del famoso videoclip del 1993 a Los Angeles, con la celebre Cadillac rossa per le foto, la Dance Cabin dove girare brevi filmati cimentandosi nei passi di Mauro Repetto e un punto spettacoli con la musica dei DJ di Radio Deejay e la tribute band ufficiale. La seconda area riproduce invece la tavernetta adibita a prima sala prove (con postazione lip-sync) e la stanza da letto di Max Pezzali, allestita con retrogame dell’epoca, oltre a un set per farsi fotografare dentro la copertina del disco.
All’evento anche il cast della serie e Max Pezzali: gli appuntamenti
Gli appuntamenti di sabato 3 ottobre partono dalle ore 12:30 con l’incontro con il cast. Gli attori Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli racconteranno retroscena e curiosità sul lavoro svolto per interpretare la coppia Pezzali-Repetto. Dalle 21:00 ha poi il via il party serale con i Pezza Band e il DJ set di DJ Shorty; poi, attorno alle 22:30, è atteso l’intervento del vero Max Pezzali. Per l’accesso al party di sabato sera, pur essendo gratuito, è indispensabile la prenotazione tramite Eventbrite.
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